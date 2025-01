Los 5 pasos perfectos para una entrega sin incidencias

Actualmente, en España, una de cada cuatro compras se realiza online con lo que eso supone.

Desde hace años es imprescindible contar con un ecommerce preparado para seguir un aumento de volumen constante basado en la seguridad en la compra en su web y en aspectos como la calidad y la postventa.

Si hay un aspecto importante para los ecommerces, esas son las entregas de producto a sus clientes. Más allá del packaging, conseguir lograr una entrega impecable implica una planificación eficiente y contar con una empresa de transporte confiable.

De las que hay en mercado, TC Courier tiene cinco pasos clave para garantizar los envíos nacionales e internacionales en tiempo y condiciones.

Planificación logística detallada: la logística es la base de todo el proceso. Eso incluye rutas, horarios y organización de transporte. Definir bien los tiempos de recogida y entrega a través de sistemas TMS para automatizar y supervisar el flujo.

Elección de una empresa experimentada para asegurar la trazabilidad de los envíos. Además, garantizan no solo llegar a tiempo, sino que lleguen sin daños ni retrasos gracias a su experiencia en el manejo de paquetería.

Embalaje adecuado. Aunque el packaging debería depender de las propias tiendas, lo cierto es que también forma parte de la responsabilidad de las empresas de transporte orientar e incluso complementar la seguridad de lo transportado.

Comunicación fluida y seguimientos: mantener a los clientes informados evita no solo la incertidumbre de las entregas, sino que aumenta la confianza en la marca. Proporcionar actualizaciones constantes sobre el estado de los envíos con herramientas de seguimiento en línea ayuda a comunicar incidencias.

Gestión de incidencias: la gestión de incidencias de forma adecuada es clave. Pese a que haya una planificación, siempre puede surgir algún imprevisto. La capacidad de gestionarlos y afrontarlos es lo que diferencia a una empresa de otra. Crear un protocolo conjunto con la empresa de transporte para entregas fallidas o con productos defectuosos es clave.

Aunque a priori pueda sonar algo lógico, lo cierto es que no siempre se planifica y tienen en cuenta todos estos puntos. Conseguir una gestión eficiente de las recogidas y entrega puede suponer el 80% de la satisfacción del cliente.

Y solo un cliente satisfecho repite compra en el mismo ecommerce. Seguir estos pasos no solo garantiza entregas exitosas, sino que también mejora la percepción de las marcas.