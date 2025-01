¿Por qué fracasan más del 80% emprendedores?

Durante 2023 el 13,5% la población adulta española estuvo inmersa en el arranque y consolidación de una iniciativa emprendedora. No es de extrañar, pues hoy se cuenta con las mejores oportunidades y la mayor cantidad de recursos que nunca antes para emprender. Sin embargo, las cifras no indican lo mismo.

En torno al 80% los emprendedores de este país abandonan sus proyectos antes del tercer año en activo. ¿Por qué?

Desde Ingeniería de la Creencia llevan más de 7 años ayudando a emprendedores de diversos sectores a eliminar las barreras internas que están bloqueando su crecimiento profesional, y todos coinciden en el mismo problema: Intentar cambiar un resultado externo, sin antes cambiar las causas internas que lo están generando.

¿Qué es un emprendedor? Una persona que ha decidido cambiar su trayectoria laboral drásticamente, cambiando su rol de asalariado a emprendedor. Para ello elabora una estrategia basada en acciones orientadas a un resultado medible a través de campañas publicitarias, marketing digital, embudos de ventas, VSL, redes sociales, etc. Pero de nada sirve una estrategia externa si no se aplican los cambios internos. Cambios en las creencias que le atan al pasado y sabotean constantemente su forma de pensar, su estado emocional, su toma de decisiones, y por su puesto, su comportamiento, para producir los mimos resultados y mantenerlo en el mismo rol de asalariado.

La naturaleza de la identidad Lejos de la creencia popular, la identidad no es algo estático y rígido como un mensaje grabado en piedra, sino un resultado al que se va dando forma con las herramientas internas. No se es la misma persona que hace 5 años, ni lo será tras 5 más, sencillamente porque la identidad es dinámica y se está construyendo a cada instante. No obstante, debido a las creencias personales que atan al pasado, se produce una identidad similar a la que ya se había creado. Por eso se dice que es tan difícil cambiar.

No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal La gran mayoría de empresarios de éxito tienen dos cosas en común: un mindset de acero y un sinfín de dificultades y fracasos superados que les ayudaron a forjar su mentalidad actual. Si el creador de un negocio no crece, su negocio tampoco lo hará, porque este es una expresión de sí mismo, con sus carencias y excesos, con sus fortalezas y debilidades. Por eso emprender es un proceso de crecimiento interior tan radical y debido a eso mismo, son tantas las personas que lo abandonan antes del tercer año en activo. Por eso es de vital importancia que, si se ha tomado la decisión de embarcarse en este viaje, se atiendan los aspectos internos que determinan el destino de dicho viaje. No hay vagón para turistas en el tren del emprendimiento y los que suben sin billete, se bajan en la primera parada.

Más información en: ingenieriadelacreencia.com

Instagram: instagram.com/alberto_creencias