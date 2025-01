Descubriendo las profundidades humanas; ‘Diario de un estibador’, una novela negra que rompe moldes.

CÍRCULO ROJO.- La literatura contemporánea recibe un nuevo y contundente aporte con ‘Diario de un estibador’, una novela negra que promete no dejar indiferente a ningún lector. Esta obra, escrita por un autor que emerge con fuerza en el género, nos lleva a explorar los rincones más oscuros de la condición humana, con una narrativa que combina complejidad, crítica social y giros inesperados. Publicada por la destacada Editorial Círculo Rojo, la novela ya se perfila como una de las lecturas imprescindibles de la temporada.

Un viaje personal que dio origen a una historia poderosa

El autor comenzó a escribir esta obra en junio de 2022, en un momento personal delicado. Inspirado por viajes en moto por las tierras de Castilla, especialmente por un trayecto que culminó en Toledo, encontró el motor creativo para dar forma a una historia cargada de fuerza y sensibilidad. Aunque contaba con experiencia previa en relatos cortos, Diario de un estibador representa su debut en el desafiante formato de la novela.

“Atravesaba un mal momento personal, y esos viajes me llevaron a decidir que era el momento de dar el paso. Había escrito relatos breves durante unos tres o cuatro años, pero nunca imaginé que un viaje podría culminar en esta historia”, confesó el autor.

‘Diario de un estibador’ sigue los patrones del género negro, pero no se conforma con los convencionalismos. Es una novela de ficción que explora las zonas grises de la justicia y critica las estructuras sociales desde una perspectiva audaz. El autor destaca que su obra “es para quienes no se conforman con un solo tipo de justicia y quieren profundizar en los oscuros recovecos que suelen dejar de lado los relatos oficiales”. A través de giros inesperados y una narrativa directa, la historia atrapa al lector desde el inicio.

Los amantes de la novela negra y el thriller encontrarán en esta obra un estilo que no solo respeta las bases del género, sino que también las expande con una mirada fresca y comprometida. Es una invitación a reflexionar sobre los límites entre el bien y el mal, y a cuestionar las verdades que damos por sentadas.

El proceso creativo de ‘Diario de un estibador’ estuvo profundamente marcado por las experiencias personales del autor. “La inspiración proviene del dolor. Quise mostrar las virtudes que existen más allá del trabajo de estibador, donde en tiempos difíciles nunca se dejaba a nadie atrás”, explica. Esa carga emocional y el contexto social subyacente le dan a la novela una autenticidad y una profundidad poco comunes.

SINOPSIS

España, 1987. Mientras la democracia se consolida en el país, la joven periodista Sofía Vázquez viaja desde Dublín para arreglar los asuntos legales de su padre tras su muerte. Pronto se da cuenta de que parte de su círculo cercano actúa de forma extraña y ella empieza a sospechar que la muerte de este no haya sido de forma natural, como le habían contado.

Sofía se ve empujada a investigar el posible asesinato de su padre y descubre que su vida y la de su familia es prácticamente un montaje orquestado por una despiadada organización criminal de poderes a la sombra del Estado, una organización que busca con tesón un bien muy preciado que el abuelo de la joven, un rudo estibador portuario, robó de sus dependencias en el año 1952.

Diario de un estibador es una historia que trata del verdadero poder ejercido desde las sombras en nombre de Dios, la historia de unas personas anónimas al cuidado de una familia y de unos crímenes sin resolver rodeados de mentiras y traiciones, que llevan a la periodista Sofía Vázquez a cuestionarse incluso sus propios límites.

AUTOR

Nacido el 25 de octubre de 1985 en Valencia y criado en Almansa (Albacete), empezó su carrera militar con dieciocho años, carrera que pronto abandonaría para regresar a Valencia y dedicarse a la estiba portuaria, trabajo de larga tradición familiar.

Ha colaborado puntualmente con algunos diarios digitales y en los últimos años ha escrito relato breve y relato corto. Su extinto blog, Diario de un estibador, tuvo gran repercusión y una muy buena aceptación en el sector.

Diario de un estibador es su primera aventura literaria como escritor de novela.

Puedes encontrarle en X (@juanjoperis) e Instagram (@mundoestibaig).