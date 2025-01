Rod Stewart, la figura del rock que conquista con su música y su carisma, cumple 80 años

Hoy, 10 de enero, Rod Stewart, el icónico cantante, compositor y productor británico, celebra su 80º cumpleaños, consolidando una carrera que ha dejado una huella imborrable en el mundo del rock y el pop. Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Stewart es conocido no solo por su característica voz rasposa y su estilo interpretativo, sino también por su presencia escénica y su habilidad para conectar con audiencias de todas las edades.

Foto de Jacob King - PA Wire dpa



Nacido el 10 de enero de 1945 en Highgate, Londres, Roderick David Stewart mostró desde joven una inclinación por la música, pero también por el fútbol, llegando a probar suerte en las juveniles del Brentford FC, aunque finalmente fue la música la que se llevó su corazón. Su carrera musical comenzó en la década de 1960, pero fue en 1969 cuando Rod se catapultó a la fama como vocalista de la Jeff Beck Group y más tarde con Faces, junto a Ron Wood, antes de que ambos alcanzaran fama mundial en sus respectivas carreras.

Su álbum solista "Every Picture Tells a Story", lanzado en 1971, y su sencillo "Maggie May" fueron los que verdaderamente lo lanzaron al estrellato, mostrando su peculiar estilo de narrar historias a través de la música. Este álbum no solo alcanzó el primer puesto en las listas del Reino Unido y Estados Unidos, sino que también marcó el inicio de una serie de éxitos que dominarían las listas durante las siguientes décadas.

A lo largo de los años 70 y 80, Stewart disfrutó de una prolífica producción musical, con álbumes como "Atlantic Crossing" y "Out of Order" que generaron hits como "Da Ya Think I'm Sexy?" y "Forever Young", canciones que ampliaron su repertorio musical más allá del rock hacia el pop y el disco, mostrando su versatilidad como artista.

Durante las décadas de 1990 y 2000, Rod Stewart experimentó con diferentes géneros, incluyendo una serie de álbumes de standards de jazz titulados "The Great American Songbook", que fueron bien recibidos y le ganaron una nueva generación de seguidores, además de críticas favorables. Estos álbumes también demostraron su habilidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical.

A medida que avanzaba el nuevo milenio, Stewart no disminuyó el ritmo. Su álbum de 2013, "Time", marcó su retorno a la composición, algo que no había hecho de manera significativa desde los años 90. "Time" no solo fue un éxito de ventas, sino que también recibió aclamación crítica por su honestidad y madurez lírica. En 2019, Rod lanzó "Blood Red Roses", otro testimonio de su capacidad para fusionar lo contemporáneo con su estilo tradicional.

En términos de reconocimientos, Rod Stewart ha sido honrado con innumerables premios y distinciones. Fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 1994 y nuevamente como miembro de Faces en 2012. Además, en 2016, recibió el título de Sir, siendo nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la música y la caridad, destacando su participación activa en campañas contra el cáncer, entre otras causas benéficas.

Foto de Ian Rutherford - PA Wire dpa



Además de su prolífica carrera musical, Rod Stewart ha cultivado una serie de aficiones que reflejan su personalidad dinámica y su amor por la vida. Una de sus pasiones más conocidas, aparte de la música, es el fútbol. Fanático acérrimo del Celtic FC, su devoción por el fútbol no solo se manifiesta en su apoyo a equipos, sino también en participaciones activas en partidos benéficos y eventos relacionados con el deporte.

Otra afición notable de Stewart es su amor por los modelos de trenes; posee una de las colecciones de trenes en miniatura más impresionantes del mundo, con un modelo detallado y extenso que ha sido destacado en numerosas publicaciones especializadas. Esta pasión por los trenes muestra un lado meticuloso y paciente de su carácter, un contraste fascinante con el estilo de vida rockero por el que es más conocido.

Además, Rod es un entusiasta coleccionista de arte y un aficionado al automovilismo, disfrutando tanto de coches clásicos como de carreras. Estas aficiones ofrecen un vistazo a un hombre cuyos intereses van mucho más allá de los escenarios y estudios de grabación, agregando capas adicionales a la imagen del eterno rockero.

Foto de Ricardo Rubio - Europa Press



A medida que Rod Stewart celebra su 80º cumpleaños, no solo mira hacia atrás a una carrera excepcional, sino que también mira hacia el futuro. A pesar de los desafíos de la edad, sigue realizando giras y conectando con sus fans en todo el mundo, demostrando que su pasión por la música sigue tan viva como siempre.

Su vida y su obra no solo han influido en generaciones de músicos, sino que han dejado un legado de resiliencia, reinvención y, sobre todo, una profunda conexión humana a través de la música. Rod Stewart no es solo un músico; es un fenómeno cultural que ha demostrado que la edad no es más que un número cuando se trata de seguir tu pasión.