Repara tu Deuda Abogados cancela 27.000 € en Murcia con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado sufrió un divorcio y una drástica reducción de su nómina El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Murcia ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado liberado de una deuda de 27.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de un tratamiento dental necesario. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, el deudor pasó por una ruptura y posterior divorcio con su pareja, por lo que recurrió a tarjetas de crédito para los gastos de defensa jurídica, así como para los gastos de mudanza y menaje de su nueva casa. Lamentablemente su nómina quedó reducida drásticamente. Por ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. La difusión de los diferentes casos de éxito ha implicado que cada vez sea mayor el número de personas que conozcan la existencia de esta herramienta prevista para que personas en insolvencia puedan cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado con experiencia consolidada. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda ha logrado superar la cantidad de 300 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne es la imagen oficial del despacho de abogados. “Su labor consiste -declaran los abogados- en apoyar para que no quede nadie sin saber que existe una salida legal a todos sus problemas financieros. Y es que se trata de una herramienta con un alto componente social que ayuda a cambiar la vida de muchas personas que pueden empezar desde cero”.

