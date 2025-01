La valoración de Gana Energía sobre 2024: el año que cambió el tablero energético en España

El análisis de Ricardo Margalejo, cofundador y responsable de compra de Gana Energía 2024 ha sido un año de importantes cambios en el panorama energético en España, marcado especialmente por la movilidad récord de los consumidores, la consolidación del papel de las renovables en el precio de la energía y los últimos coletazos de las medidas anticrisis. Este contexto, junto con nuevas regulaciones y un mercado cada vez más competitivo, ha sentado las bases para las tendencias que definirán el año 2025.

Ahorro y renovables: dos caras de una misma moneda

El año comenzó con precios históricos a la baja en el mercado eléctrico. Por primera vez se observaron horas a precios de 0€/MWh o incluso valores negativos, gracias a la alta producción de renovables. Estas cifras reforzaron la competitividad de tarifas indexadas, que, en términos anuales, resultaron las más rentables para muchos consumidores.

Sin embargo, este comportamiento reveló el contraste del sistema eléctrico: los meses de baja producción renovable, especialmente al final del año, vieron un repunte de los precios. Esto refuerza la necesidad de seguir apostando por el desarrollo de las energías renovables para garantizar la estabilidad y la competitividad del mercado energético, especialmente en meses de alta demanda como el invierno. Si la producción eólica e hidráulica se mantiene elevada durante la temporada invernal, los precios podrían mantenerse bajo control. De lo contrario, el gas natural, con sus precios especulativos, volverá a tener un papel crucial.

Clientes más libres y un mercado más dinámico

2024 también será recordado como el año de la movilidad sin precedentes. Con casi 7 millones de cambios en comercializadoras de electricidad y 1,6 millones en gas, los consumidores han mostrado que la fidelidad a una marca ya no es una norma, sino una excepción. Andalucía y Navarra lideraron los cambios en el sector eléctrico, mientras que Aragón y Baleares fueron las más dinámicas en el sector gasista.

La gran mayoría de los cambios se dieron entre comercializadoras del mercado libre, que representaron el 81% en electricidad y el 68% en gas. Esto demuestra que los consumidores ya no temen probar alternativas fuera de las grandes compañías tradicionales, impulsados principalmente por precios más competitivos y un deseo de mayor transparencia.

El creciente peso de comercializadoras independientes, que añadieron 208.000 puntos de suministro en electricidad y 29.000 en gas durante el año, refleja el cambio estructural hacia un mercado más fragmentado y competitivo. Esta realidad no solo fomenta la diversidad en la oferta, sino que también obliga a todos los actores, grandes y pequeños, a esforzarse más en su propuesta de valor.

Adiós a las medidas anticrisis: el impacto de 2025

A finales de 2024, se encontró en la transición hacia un marco regulatorio distinto. El 31 de diciembre marcará el final de medidas como la reducción del IVA del 21% al 10% para precios inferiores a 45€/MWh. Si no hay nuevas medidas, el regreso al IVA estándar podría encarecer las facturas a partir de enero. Asimismo, el nuevo modelo de cálculo de la tarifa PVPC, que introduce contratos a plazos, busca amortiguar futuras fluctuaciones, aunque aún está por ver su impacto en el bolsillo de los consumidores.

El reto para 2025 será navegar en este entorno con precios potencialmente más altos y una demanda sostenida, especialmente durante el invierno, mientras se fortalece la apuesta renovable como eje central del mercado.

Tendencias principales hacia 2025

En un contexto lleno de retos, destacan tres tendencias que redefinirán el mercado:

Clientes nómadas: La volatilidad de precios y la creciente competitividad entre comercializadoras han empoderado a los consumidores, que cambian de proveedor con mayor frecuencia buscando mejores tarifas y servicios. Cerca del 43% de los consumidores señalaron el precio como el principal factor para cambiar de compañía, y el 13% pidió mayor transparencia en tarifas y facturas. Propuestas de valor más diferenciadas: La presencia de tarifas estándar exige innovaciones que vayan más allá del precio. Los consumidores valoran servicios complementarios como mantenimiento o productos relacionados con la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. Además, los paquetes simples y enfocados en ahorrar están gustando cada vez más a la gente. Atención al cliente como ventaja competitiva: La experiencia del cliente será determinante para captar y fidelizar usuarios. Los problemas con la atención al cliente y la falta de transparencia en tarifas impulsaron un 23% de los cambios en 2024. En este ámbito, la integración de herramientas como la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para ofrecer un servicio más ágil y efectivo. Más del 54% de los consumidores estarían dispuestos a utilizar servicios de atención basados en IA si garantizan eficiencia y personalización. Hacia un 2025 de innovación y sostenibilidad

Así, se puede concluir que el año 2024 ha sido un año de aprendizaje y consolidación en el sector energético. A medida que se acerca 2025, apuestan por tres pilares clave para enfrentar este nuevo escenario: un compromiso constante con precios competitivos, la inversión en energías renovables y la mejora continua de la experiencia del cliente.

El mercado eléctrico en España está en plena transformación. Ahora, más que nunca, la confianza y la transparencia serán esenciales para liderar en un entorno donde el cliente está mejor informado y más exigente que nunca. Desde esta posición, en Gana Energía se preparan para ser un referente de innovación y sostenibilidad, ayudando a los clientes a ahorrar mientras contribuyen junto con la comercializadora un futuro más verde.