¿Emprendo o trabajo para otro? Experiencias de un empresario con ganas de compartir

El autor Eduardo Martínez March, quien ha vivido el mundo empresarial desde distintas perspectivas, ha escrito ¿Emprendo o trabajo para otro? con la idea de compartir con el lector sus experiencias en la dirección de su propia compañía, con sus sacrificios y recompensas.



Martínez escribe capítulos cortos en los que se recogen 100 reflexiones sobre estrategia empresarial y nuestro día a día profesional y personal, a las que poder recurrir en cualquier momento.

El libro está dirigido tanto a trabajadores descontentos que buscan un cambio en su carrera como a emprendedores y empresarios, así como a responsables de equipos presentes y futuros.

Si estás en el momento del lanzamiento de un proyecto de emprendimiento, agradecerás leerlo. Si tu empresa ya está en funcionamiento, seas empresario o responsable de equipos, encontrarás ideas prácticas y aplicables que podrán transformar tu realidad. Incluso, si solo estás pensando en cambiar de trabajo, te hará pensar.

¿Te gustaría dominar los elementos clave en la creación y desarrollo de una empresa viable? ¿Y conocer qué cualidades y habilidades son las más importantes para lograr tus metas? En este libro encontrarás muchas y buenas respuestas a todas tus preguntas.

Por decisión del autor, solo se puede adquirir en Amazon al asequible precio de 12,90 €. Además, los beneficios serán donados a alguna fundación u organización dedicada al emprendimiento.

En definitiva, estamos ante un libro pertinente, eficaz y altruista, con el que Eduardo Martínez pretende aportar su granito de arena a la sociedad empresarial. De esta obra se desprende, de principio a fin, que el buen hacer con propósitos loables de lograr altos rendimientos no está reñido con un espíritu y proceder humanistas.

Eduardo Martínez March trabajó por cuenta ajena una década larga, los seis primeros en una empresa pública, sin embargo, su gran hito profesional se llama Clínica Atenea: promovió su constitución en 2002 («reclutó» a otros 10 socios) y ocupó la posición de director general los primeros dieciocho años. El último día de noviembre de 2023 se traspasó la sociedad con cuatro clínicas en funcionamiento, 270 profesionales, 378.000 visitas realizadas ese año. Era la red más potente de clínicas de la provincia de Valencia.

Comentarios de lectores

«Un libro muy ameno y de fácil lectura, donde cada párrafo lleva aparejada una enseñanza. Desde su propia trayectoria profesional, nos introduce en casi todos los campos que resultan imprescindibles para que un Proyecto Empresarial tenga éxito. Pocos libros de esta temática se escriben a “corazón abierto”, tal vez por eso trasmite tanta verdad.

En la Sociedad actual, de imprescindible lectura».

«La información es poderosa y este libro nos da mucha e incita a la reflexión.

Trabajar para otros es una opción muy válida también, pero quizá tengas un perfil emprendedor que desconozcas y al leer este libro te sientas identificado parcial o totalmente.

Cada uno de nosotros hemos de decidir qué hacer con nuestro talento y cómo canalizarlo. Considero de obligada recomendación su lectura a todos los que pretenden emprender, han emprendido o están trabajando sin saber en qué consiste ser un buen emprendedor.

Su lectura suma conocimiento y no te dejará indiferente».

«Como médico dedicado en parte a la gestión clínica privada, el libro para mí es "un manual de cabecera". Me ha provocado 2 reflexiones importantes, la primera es: cuánta incertidumbre y frustración podría haber evitado de haberlo tenido antes; y la segunda es un sentimiento de satisfacción y profundo aprendizaje, al ver que, sin saberlo, intento aplicar en el día a día la mayoría de valores y cualidades que describe Eduardo. Muchas gracias por tu "egoísmo inteligente"».

«Debería ser asignatura de la ESO.

Con lecturas como esta descubres lo útil que es la experiencia de los demás si saben compartirla. Esperando la segunda parte. (Ojalá la haya)».

«Lectura rápida y directa. Me ha gustado mucho, sobre todo porque explica muy bien, clarito y con un lenguaje nada sofisticado, los valores y la idea de cómo montar una empresa. Con su ejemplo relatado en el libro se percibe que no está reñida la rentabilidad con unas buenas condiciones para los trabajadores siendo estos una parte de las más importantes de la organización. Interesante que los estudiantes de carreras enfocadas a la economía y administración de empresas le den un repaso a fondo para tener una referencia y ejemplo a seguir si su objetivo es trabajar para ellos mismos. Igual tienen ahí el click que necesitan cuando terminan la carrera si andan algo perdidos».

«Buen libro, soy usuario de Clínica Atenea desde sus orígenes y siempre me había sorprendido la implicación, ambiente y profesionalidad de todos los trabajadores, desde quien te atiende en recepción hasta los facultativos; después de leer el libro puedes conocer el motivo.

Muy recomendable para los colectivos a los que indica que se dirige y añadiría un cuarto: estudiantes universitarios. Tengo hijos cursando estudios superiores y ya les he dicho que se lo tienen que leer para que por lo menos conozcan otros caminos que pueden recorrer y como indica en el libro para "que te haga pensar".

Hacen falta emprendedores como Eduardo, con visión estratégica, buscando la mejora continua, actitud positiva y además realista que sabe cuidar al trabajador y al cliente.

El libro se lee muy bien, cuando terminas un capítulo te apetece comenzar otro, tiene un enfoque práctico, es de los libros que tienes que volver a releer pasados unos meses y te lo facilita el tener un resumen con las ideas más importantes en cada capítulo.

Lo incluyo en mi biblioteca de libros imprescindibles».

«Este libro tiene el doble de contenido en la mitad de páginas y por la mitad de precio que la mayoría de libros. Además, es contenido práctico tanto para pensar en decisiones importantes de la vida como para el día a día.

¡Mi resumen es que el algoritmo y mi impulso al comprarlo han acertado totalmente esta vez!».