Mohawk Industries, Inc. invita a unirse a la teleconferencia sobre sus resultados del tercer trimestre

La teleconferencia se realizará el próximo 7 de febrero de 2025 a las 11:00 ET y podrá seguirse a través de la página web de Mohawk Industries En colaboración con Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), se invita a quienes así lo deseen a asistir a la teleconferencia que se retransmitirá en directo el viernes, 7 de febrero de 2025, a las 11:00 ET. En ella, se comentarán los resultados del cuarto trimestre de 2024, que se publicarán el jueves, 6 de febrero.

7 de febrero de 2025. 11:00 AM (hora de la costa este) Lugar: www.mohawkind.com. Seleccionar la pestaña "Inversores"

www.mohawkind.com. Seleccionar la pestaña "Inversores" Medio: en directo, por Internet (iniciar sesión en la web, en la dirección mencionada anteriormente) o inscripción para asistir a la teleconferencia en: https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e Teleconferencia en directo: Marcar el 1-833-630-1962 (para EE. UU./Canadá) o Marcar el 1-412-317-1843 (internacional)

en directo, por Internet (iniciar sesión en la web, en la dirección mencionada anteriormente) o inscripción para asistir a la teleconferencia en: Para aquellos que no puedan asistir a la hora designada, la teleconferencia permanecerá disponible para reproducirse hasta el 7 de marzo de 2025, al marcar 1-877-344-7529 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (internacional) e introducir el identificador de conferencia n.º 3217810. La conferencia se archivará y estará disponible para su reproducción por un plazo de un año en la pestaña "Inversores" de mohawkind.com.

Acerca de MOHAWK

Mohawk Industries es la empresa líder mundial en la fabricación de revestimientos de suelos y crea productos para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo.

Su innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado sus marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Sus marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las últimas dos décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en América del Norte, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia.