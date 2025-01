Riot Games anuncia los cambios en League of Legends para esta temporada, dedicada a Noxus

La nueva temporada de League of Legends comenzará mañana, 9 de enero y estará centrada en Noxus, tal y como explican desde Riot en el último diario de desarrollo. Mel Medarda, uno de los personajes más importantes de Arcane, llegará a la Grieta del Invocador con la nueva temporada A partir de mañana, League of Legends dará comienzo a su primera temporada temática como parte de su nuevo modelo basado en temporadas, con Noxus liderando la carga. Además, lanzará grandes actualizaciones a la experiencia de juego, una nueva campeona, cosméticos temáticos y mucho más.

Bienvenidos a Noxus

A partir del 9 de enero, Noxus invadirá la Grieta del Invocador y traerá consigo un nuevo estilo artístico, música, estructuras y un original objetivo nuevo a las partidas: Atakhan, el Portador de la Ruina.

Una de las dos posibles versiones de Atakhan aparecerá tras 20 minutos de partida en la parte superior o inferior del mapa, lo que modificará el terreno y el mapa y otorgará una mejora permanente al equipo que lo derrote.

Además, se implementarán nuevas runas, objetos, cambios a Teleportar y un sistema llamado "hazañas de fuerza", que otorga acceso a botas más poderosas.

Como se anunció en noviembre, este año se llevará a cabo un único reinicio clasificatorio, que tendrá lugar el 9 de enero a las 12:00 (hora local de cada región).

La primera temporada ocupará ocho versiones y estará dividida en dos actos que contarán con sus propios pases de batalla, los cuales incluirán recompensas inspiradas en el acto, como aspectos, bordes y más.

Asimismo, ayer se publicó la cinemática correspondiente a la primera temporada de 2025, 'Bienvenidos a Noxus', donde suena la canción original Bite Marks, de TEYA.

Mel, el Reflejo del Alma

Mel Medarda, a quien los jugadores quizás conozcan de Arcane, se unirá al plantel de campeones en la próxima versión de esta temporada. Mel llegará con una flamante apariencia inspirada en Noxus, que plasma la aceptación de sus raíces y herencia noxianas hacia el final de la temporada de Arcane. Trae consigo una experiencia de juego nunca vista en la plantilla: el reflejo de proyectiles. Su habilidad Impugnar le permite devolver las habilidades con objetivo a quien las ha lanzado y reflejar las habilidades sin objetivo en dirección al enemigo.

Para celebrar el lanzamiento de la temporada de Noxus, será posible desbloquear gratis a Mel completando las misiones de la temporada.

Además, los jugadores podrán profundizar en su historia gracias a la publicación de la novela Ambessa: Chosen of the Wolf en febrero.

Expansiones narrativas

Conforme avance la primera temporada, llegarán a las partidas de League of Legends más elementos narrativos inspirados en la temática, como los fosos de los justicieros noxianos, por ejemplo, al modo de juego Arena del segundo acto, así como cómics animados y minijuegos fuera del juego.

Más adelante en la temporada, debutará un nuevo minijuego, a fin de seguir confiriendo vida al mundo de Runaterra y de conectar las experiencias del juego con otras fuera del mismo.

Esta temporada también traerá consigo una actualización visual para LeBlanc, a lo que seguirá la actualización de otro campeón más adelante este año.

El equipo de League of Legends también ha desvelado que las temáticas de las temporadas podrán estar relacionadas con universos alternativos, además del universo principal de Runaterra.

Cosméticos

La primera temporada contará con el lanzamiento de múltiples aspectos inspirados en Noxus, los primeros de los cuales pertenecerán a la línea de aspectos Mascarada de la Rosa Negra: Samira mascarada de la Rosa Negra, Renata Glasc mascarada de la Rosa Negra, Ezreal mascarada de la Rosa Negra, Vladimir mascarada de la Rosa Negra, Elise mascarada de la Rosa Negra y Katarina mascarada de la Rosa Negra de prestigio.

Estos serán los primeros aspectos que se obtendrán como recompensas del pase de batalla de la temporada. Elise se podrá conseguir con el pase gratuito. Samira, Renata Glasc y Vladimir se podrán conseguir con la versión de pago, y Katarina será el pilar de prestigio del pase de batalla de pago del primer acto. Ezreal se podrá comprar directamente.

Los aspectos de prestigio de Katarina y Darius se podrán conseguir a través de su pase de batalla, mientras que los próximos aspectos de prestigio de Cassiopeia y Qiyana estarán disponibles a cambio de esencias míticas.

Además de los aspectos vinculados a la primera temporada, se producirá el retorno de populares líneas de aspectos, como Monadas de cafetería, y el debut de temáticas originales.

Se implementarán tres aspectos victoriosos al año, que seguirá siendo una temática independiente a la temporada de su lanzamiento.

Sett sierpe radiante se convertirá en el primer aspecto exaltado de la temporada, con la idea de celebrar el año de la serpiente. El segundo aspecto exaltado de la temporada será para Mordekaiser, aunque su temática la anunciaremos más adelante.

Esports

Durante el split 1, debutará el modo reclutamiento Valiente, que bloqueará a los campeones utilizados en las partidas anteriores durante una serie al mejor de varias partidas, a fin de promover la creatividad y la adaptabilidad.

El torneo del First Stand, que se celebrará del 10 al 16 de marzo en el LoL Park de Seúl, Corea, contará con enfrentamientos entre los mejores equipos del split 1 y estará protagonizado por lo mejorcito de la escena internacional del principio de la temporada de los esports de LoL. El equipo ganador asegurará un segundo pase para su región en el MSI 2025, lo que les permitirá avanzar directamente hasta la fase de cuadros.

El MSI 2025 tendrá lugar en Vancouver, Canadá, del 27 de junio al 12 de julio, mientras que el Mundial 2025 se celebrará en icónicas ciudades de China: la fase de apertura y la fase suiza viajarán a Pekín; los cuartos de final y las semifinales lo harán a Shanghái, y la final se celebrará en Chengdú.

En 2026, el First Stand se trasladará a Brasil, el MSI a Corea y el Mundial a Norteamérica. En 2027, el First Stand tendrá lugar en el Sudeste Asiático, el MSI volverá a Europa y el Mundial se celebrará en Corea.

Modos de juego

ARURF estará disponible durante el primer acto, mientras que el segundo acto verá el retorno de Arena con una actualización noxiana que incluirá un mapa temático de Noxus inspirado en los fosos de los gladiadores con su propia mecánica. Además, se implementará un sistema llamado Invitados de honor en todos los mapas de Arena, que permitirá a los jugadores votar por qué famoso noxiano quieren que altere las reglas de la partida. También se añadirán nuevos objetos y aumentos a Arena, así como cambios al mapa que incluirán un estanque de carpas por petición popular.