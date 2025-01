Universo Zurdo lanza su nueva página web universozurdo.com

Universo Zurdo, la empresa especializada en productos para zurdos, celebra el lanzamiento de su renovada página web, universozurdo.com Con más de 15 años de experiencia, Universo Zurdo busca consolidarse como un referente en la comunidad zurda, ofreciendo productos diseñados para facilitar el día a día de las personas zurdas y eliminar las barreras que enfrentan en un mundo predominantemente diestro.

El nuevo sitio web de Universo Zurdo ha sido diseñado para mejorar la experiencia de los usuarios, con una navegación intuitiva y una presentación clara de su catálogo, con más de 200 productos listos para su compra. Este incluye tanto productos exclusivos de fabricación propia como artículos cuidadosamente seleccionados de otras marcas que cumplen con estándares de calidad y funcionalidad específicos para zurdos.

La web no solo es una plataforma de compra, sino un espacio para conocer más sobre la cultura e identidad de las personas zurdas. La misión de Universo Zurdo incluye naturalizar la zurdera, desmitificando las connotaciones negativas histórico-culturales que esta ha tenido y rompiendo la idea de que lo minoritario debe ser más caro. Para estar en armonía con su compromiso, la empresa realiza envíos a Canarias y Baleares a precios módicos, incluyendo la oferta de costes gratuitos a los residentes en las Islas.

Desde tijeras hasta utensilios de cocina, pasando por bolígrafos y herramientas especializadas, Universo Zurdo cubre una amplia gama de necesidades que han sido históricamente ignoradas. Su objetivo es garantizar que los zurdos no tengan que seguir haciendo concesiones, utilizando productos diseñados para diestros que resultan incómodos o ineficientes.

La filosofía de Universo Zurdo se basa en un principio claro: los productos para zurdos no deben ser un lujo. Por ello, su compromiso es ofrecer soluciones funcionales a precios accesibles, eliminando las barreras económicas y sociales que tradicionalmente han limitado el acceso a estos artículos.

Universo Zurdo nació en 2007 bajo el nombre de "L'Altra Mà", un espacio dedicado exclusivamente a responder a las necesidades específicas de los zurdos. En 2013, evolucionó hacia su identidad actual. La empresa pone a disposición del público la web: https://universozurdo.com/ para compras y contacto.