Brady Corbet y Adrien Brody visitan la Academia de Cine

Después de ganar el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Venecia y de hacerse con dos Globos de Oro (Mejor Director y Mejor Película Dramática) por The Brutalist, el cineasta Brady Corbet y el actor Adrien Brody visitarán la Academia de Cine el próximo 17 de enero, a las 17:30 horas, en un encuentro exclusivo para académicos, moderado por el director y productor español J.A. Bayona.



The Brutalist es el tercer largometraje dirigido por Corbet, que debutó con The Childhood of a Leader, con Bérénice Bejo, Robert Pattinson y Liam Cunningham en el reparto. En 2018 dirigió Vox Lux, un drama musical con Natalie Portman y Jude Law. Previamente a su debut como director, Brady Corbet, también trabajó como actor bajo las órdenes de Michael Haneke o Lars Von Trier.

En The Brutalist, el ganador de un Oscar, Adrien Brody, da vida a Lászlo Toth, un visionario arquitecto judío húngaro que, tras la Segunda Guerra Mundial, se exilia a los Estados Unidos bajo la promesa de la prosperidad económica y la libertad para desarrollar su trabajo. Una interpretación que le hizo alzarse con el premio a Mejor Actor Principal en la categoría de Drama, en la última edición de estos reconocimientos que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood el pasado 5 de enero.