Cristóbal Romero Gandolfo publica ‘Sueños de Gloria y Libertad’, una novela histórica inspirada en la Baja Andalucía del siglo XIX.

CÍRCULO ROJO.- Cristóbal Romero Gandolfo siempre se ha sentido atraído por la novela andaluza, autores como: Caballero Bonald, Antonio Burgos, Alfonso Grosso, Felipe Benítez Reyes…, han sido su inspiración para crear, ‘Sueños de Gloria y Libertad’. “La trama histórica de acontecimientos que surgieron en la Baja Andalucía, desde mediados el siglo XIX hasta los comienzos del siguiente. Aunque no es una obra dramática, nace el drama de la propia vida. No es una novela de amor, pero florece el amor y el desamor. No es una novela costumbrista, pero describe las costumbres de la época”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “capítulos sucintos plagados de historias y acontecimientos, narrando la vida en la poderosa Jerez. Se desarrolla en un dilatado periodo, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta el nacimiento del siglo siguiente. En un tiempo turbulento en el que la ciudad desempeñó un papel preponderante en lo económico y lo social, en el que fue líder predominante de la provincia de Cádiz y uno de los más importantes del Estado. Se desarrolla mayoritariamente en la poderosa urbe jerezana, en su entramado urbano, en la paradisíaca Alameda, en majestuoso palacio, placenteras lagunas conquistadas por cigüeñas y flamencos, entre templos e iglesias majestuosas, sembrados de trigos y viñedos, en poblaciones cercanas, entre barcos y regatas… Perviviendo como un navío que surcaba mares impetuosos, a impulsos del ferrocarril, «la traída de aguas», la lucha y represión jornalera, agitación y convulsión, el miedo a la ingeniada «Mano Negra», … Superviviendo a revoluciones como la del año 54 y la Gloriosa, el «motín de las quintas», épocas convulsas del Estado, magnicidio del general Juan Prim, breve reinado de Amadeo I, advenimiento de la Primera República y la agitación federal, Restauración borbónica, los acciones de la «Mano Negra», ajusticiamiento de reos, agitaciones campesinas que tuvieron su culmen con la ocupación de la población el 8 de enero de 1892 y el ajusticiamiento de los llamados por la prensa francesa y anarquista, los «mártires de Jerez». En un mundo en continua convulsión y progreso, en el que reinan poder y celebridad, moral y ética, tragedia y virtud, ideología y fe,…”.

SINOPSIS

En la convulsa coyuntura de la nación, emergió el liderazgo de una poderosa ciudad: Jerez de la Frontera, que a mediados del siglo XIX destacaba con prominencia por su floreciente industria vitivinícola y la producción agraria de su vasto término rural. Prosperó gracias a la labor de audaces líderes y capitalistas que la transformaron en la privilegiada y predominante urbe de la extensa región bañada por las aguas del río Guadalete, desde su nacimiento en Grazalema hasta su desembocadura en la bahía de Cádiz.

Jerez floreció por la industrialización, la expansión de su economía, el comercio y el progreso. Su población urbana creció por la concentración del obrero agrario. La poderosa burguesía local fue la clase dominante, que dirigió los mecanismos de poder y el capital. Frente a ella, una gran masa jornalera estuvo subordinada a las labores agrícolas y a la precariedad.

La tardía Revolución industrial llegó con la construcción de la primera línea férrea de Andalucía en 1852: la de Jerez-Trocadero, que propició el desarrollo de las comunicaciones con el propósito de transportar el sherry hasta la bahía para el posterior embarque en navíos. Veinte años después, la preponderante industria vinícola contaba con una genuina línea ferroviaria que recogía el vino en las bodegas, enlazaba con la ruta principal y llegaba al muelle específico en el puerto de Cádiz para su posterior envío. La exportación del sherry no tuvo parangón, perviviendo con la calamitosa existencia de los jornaleros.

Entre mediados del siglo XIX y comienzos del siguiente evolucionan los acontecimientos de Sueños de gloria y libertad. En este periodo coexistieron poder y pobreza, realeza y anarquía, justicia y revolución, honor y venganza, caciques y proletarios... Las circunstancias que cohabitaron en España tuvieron peculiar relevancia en toda la comarca. Y hasta el eco de las caracolas se contagió del grito de liberación.

AUTOR

Cristóbal Romero Gandolfo (Jerez de la Frontera, 1952), escritor e investigador. Durante el período comprendido entre 1975 y 1977 obtuvo diversos primeros premios literarios en la revista empresarial de distribución nacional Biela, llegando incluso a lograr la codiciada «Biela de Oro». En 1977, Romero Gandolfo publicó Semana Santa en Jerez de la Frontera; obra que se convirtió en la más consultada en la Biblioteca Municipal ese año, una vez que abordaba la historia de las cofradías de la ciudad. Una edición rápidamente agotada. Hacia 1978, Romero Gandolfo asumió la dirección de la revista cultural Xera. Años más tarde publicó el libro de poemas Mi Andalucía y en 1983 editó Historia de Jerez, la historia básica de un pueblo desde sus orígenes más remotos hasta finales del siglo XIX. Además de su labor como escritor e investigador, también ha desempeñado cargos públicos, como concejal del ayuntamiento de Jerez desde 1983 hasta 1995, y diputado provincial de Cádiz durante la corporación de 1987-1991. Desde 1985 hasta hoy día, Romero Gandolfo ha participado de forma activa como voluntario en el movimiento social. A lo largo de su trayectoria ha sido autor de numerosos artículos sobre historia local y andaluza. La presente novela histórica representa la culminación de un minucioso trabajo documental sobre el Jerez y la Andalucía del siglo XIX.