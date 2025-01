La música como aliada para perros con ansiedad por separación; una herramienta innovadora de CANMIGOS

La ansiedad por separación es un problema común que afecta hasta al 17% de los perros, causando vocalizaciones, destrozos y otros comportamientos derivados del estrés​​. Esta situación no solo afecta al bienestar del perro, sino que también impacta la vida de sus humanos, quienes a menudo deben modificar sus rutinas para evitar dejar solos a sus compañeros caninos​.

CANMIGOS, especialistas en la gestión de la ansiedad por separación mediante el Método DAPS®, introduce la musicoterapia como una herramienta complementaria para mejorar el bienestar emocional de los perros y sus familias.

La ciencia detrás de la musicoterapia canina La musicoterapia no solo es una herramienta intuitiva para calmar a los perros, sino que está respaldada por estudios que demuestran su eficacia en la reducción del estrés y la mejora del bienestar emocional. A continuación, desde CANMIGOS explican en detalle por qué funciona y cómo aplicarla correctamente.

Cómo afecta la música al cerebro de los perros Al igual que en los humanos, la música influye en las ondas cerebrales de los perros, ayudando a reducir el ritmo cardíaco y promoviendo estados de relajación. Esto se debe a que ciertos patrones sonoros, como tempos moderados, tonos graves y ritmos suaves, afectan directamente al sistema nervioso parasimpático, el responsable de inducir calma y reposo.

Géneros musicales y sus efectos Los estudios han identificado cómo diferentes géneros musicales afectan a los perros de maneras diversas:

Música clásica: reduce significativamente los niveles de estrés en perros, ayudando a estabilizar la frecuencia cardíaca y promover comportamientos tranquilos. Sin embargo, los perros pueden habituarse rápidamente, por lo que su eficacia disminuye si se usa siempre la misma música de forma continua.

Reggae y soft rock: estos géneros han demostrado ser efectivos para mantener a los perros relajados durante periodos prolongados. Los ritmos consistentes y las melodías relajantes parecen generar un efecto positivo duradero.

Heavy metal: este género aumenta la agitación y los comportamientos ansiosos en los perros, por lo que debe evitarse.

Beneficios emocionales y fisiológicos Reducción de comportamientos ansiosos: la música ayuda a disminuir vocalizaciones excesivas, movimientos nerviosos y otros signos de estrés.

Mejora en la frecuencia cardíaca: al estabilizarla, se reduce el impacto fisiológico del estrés.

Incremento en la relajación general: los perros pasan más tiempo tumbados y menos tiempo de pie o inquietos.

Cómo usar la música relajante para calmar al perro Para obtener los mejores resultados, CANMIGOS recomienda:

Volumen adecuado: mantener la música a un nivel similar al de una conversación tranquila (60-70 dB).

Duración y momento: usar la música desde 20 minutos antes de salir de casa y durante períodos de 45 minutos en momentos de relajación.

Variedad: cambiar las pistas semanalmente para evitar la habituación.

Observación: ajustar las pistas según las preferencias del perro.

Estas pautas, combinadas con la metodología estructurada del Método DAPS®, ayudan a reducir el estrés y promover la calma en los perros.

Nueva lista de reproducción en YouTube: música relajante para perros CANMIGOS lanza una nueva serie de vídeos de música relajante en su canal de YouTube. Durante 10 semanas, comenzando el 15 de enero (2025), estarán disponibles 10 vídeos diseñados científicamente para reducir el estrés de los perros y fomentar su bienestar emocional. La mejor forma de no perderse ninguno es suscribirse a su canal de YouTube y darle a la campanita para estar al día de la publicación de los nuevos vídeos.

CANMIGOS, referentes en soluciones respetuosas para perros con ansiedad por separación Con su enfoque basado en evidencia, CANMIGOS combina innovación y respeto para ofrecer soluciones integrales a las familias que enfrentan este desafío. Su Método DAPS® y la incorporación de herramientas como la musicoterapia son un ejemplo de su compromiso con el bienestar de los perros y sus humanos​​.