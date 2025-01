​España esquizofrénica, más ganancias, más pobreza

“Todos sabemos que las medias verdades son mentira”. (Anomalías, EMP)

Hay un profundo choque vital entre dos realidades sociales antagónicas. Por un lado, los grandes bancos, los oligopolios monopolistas y el capital extranjero, en especial estadounidense, alcanzan nuevos récords de beneficios. Y, por el otro lado, una mayoría social sufrimos un empobrecimiento creciente. Por ello, debemos exigir la redistribución de esa riqueza que nos es arrebatada por la minoría dominante.

Con el IBAN bancario y el IVA tributario

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que la economía española crecerá en 2025 por encima del 2,4%. Pero este año nuevo volveremos a pagar el 4% de IVA por comprar alimentos básicos y de primera necesidad, incluyendo el aceite de oliva. Una cesta de la compra que, con la inflación, recordemos, nos empobreció hasta un 16,6% en febrero de 2023. Y un IVA excesivo que castiga nuestro necesario consumo y, por tanto, nos empobrece, y así ellos no pagan impuestos directos sobre sus ganancias.

Durante los 11 primeros meses de 2024 los dividendos repartidos por bancos y oligopolios a sus accionistas -principalmente fondos extranjeros y grandes fortunas nacionales- se dispararon un 25% hasta alcanzar los 48.000 millones. Y el Ibex celebra la Navidad con una revalorización en el año del 13,6%.

Un crecimiento de dos dígitos que es el mayor de las bolsas europeas, una riqueza que pasa de nuestras cuentas a las suyas a través del IBAN. Esta es una realidad, la de los que más se enriquecen, a un ritmo mucho mayor que antes de la pandemia.

Ellos en cohete, nosotros en barrena

Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir cifras de crecimiento económico de España, el más alto de Europa, y proclama que “hoy no se habla de una España en crisis, se habla de una España que lidera”, y que “los hogares españoles están recuperando el poder adquisitivo dañado durante las distintas crisis”. Sin embargo, lo que hay no es un clima social triunfalista sino de un hondo malestar. España esquizofrénica porque hay dos realidades. Y la mayoría de la población estamos en el otro grupo, en la otra realidad.

La OCDE ha certificado que España sigue siendo hoy uno de los países europeos donde más se ha recortado el salario real. Otra esquizofrenia en nuestro país. Hay más trabajo y hay más pobreza. Somos más trabajadores, pero ganamos menos. La inflación se ha comido los muy moderados aumentos salariales. Y la realidad es que hoy nuestro poder adquisitivo es un 4% menor que en 2019.

La causa del malestar social

Entre 2019 y 2024 el precio de los alimentos ha subido 14 puntos más que los salarios. Y el alquiler disparado y las más abultadas cuotas de la hipoteca son cadenas para muchos. No solamente lo sufren las familias, también las pequeñas y medianas empresas. Hoy pagan el doble de intereses a los bancos que, en 2019, pagan el 62% más por la luz a las eléctricas, y pagan el 35% más a los oligopolios que monopolizan la venta de los insumos necesarios para su negocio.

Claro que existe crecimiento económico, que beneficia a algunos sectores populares, desde las empresas que aumentan sus ventas a los trabajadores que han encontrado empleo. Pero al mismo tiempo asistimos a un mayor grado de expolio, que recorta el poder adquisitivo de la mayoría a la que pertenecen tales sectores.

¿Y qué dicen los que de verdad mandan?

Afirman que España es un paraíso para bancos, oligopolios y grandes fondos para aumentar más sus ganancias. Pero este gobierno -con el que están ganando más que nunca- tiene un problema: una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia -único en Europa- y se apoya mayoritariamente en la izquierda, que frena la velocidad deseada en el saqueo que los centros de poder quieren alcanzar, para eso los ataques políticos.

Hay que redistribuir la riqueza

Hay una forma justa -y también más eficaz- para reducir la deuda y el déficit: redistribuir la riqueza. Si los bancos, oligopolios y capital extranjero pagaran un impuesto del 50% por sus multimillonarios beneficios ¡se recaudarían 60.000 millones! Y si obligamos a los bancos a devolver el dinero del rescate bancario -que todavía nos deben- las arcas públicas obtendrían 75.000 millones. Es posible redistribuir la riqueza, y hay una amplia mayoría social que lo exige.