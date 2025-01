​"En boca de todos" de Cuatro y su falta de imparcialidad

Ayer intervine en el programa En Boca de Todos porque me llamó para conocer la postura de la plataforma Defensa Animal sobre las anacrónicas cabalgatas con animales y como esto es algo altruista que hacemos en nuestro tiempo libre, tuve que dejar la limpieza de los patios de colegio para poder atenderles y luego acabar la jornada laboral mucho más tarde, pues entre que se hacen las pruebas por Zoom, esperas a que te den paso y se desarrolla todo, pierdes un montón de tiempo. Antes que yo salió una mujer desde una granja de camellos y sorprendentemente vino a reconocer que esos animales se estresan en las cabalgatas y que entendía perfectamente la postura de los colectivos animalistas porque buscábamos lo mejor para los animales.

Sin embargo, su confesión espontánea sobre el sufrimiento de los animales utilizados en cabalgatas cambió cuando a pesar de que estuvo hablando muchísimo rato ella me dieron la voz durante unos segundos y denuncié el uso de animales señalando que había otras formas de subsistir y que no había ninguna necesidad en pleno 2025.

A continuación la mujer se puso exaltada realizando diferentes acusaciones contra mi persona y el programa al que incluso llegó a mandar a la mierda, pero aun así insistían de forma obsesiva en que ella tuviera la última palabra y yo no pudiera responder nada e incluso la persona del programa que le acompañaba allí lejos de mantener la neutralidad insistía en que habían ido a ver lo bien que estaban los camellos y que los tenían como reyes e incluso la perseguía para que siguiera hablando.

El presentador insistía en que ella hablara para tener la última palabra sin yo poder responder nada y decía que tampoco pasaba nada porque los animales salgan un día a una cabalgata, justificando así el sufrimiento de las víctimas y no manteniendo la neutralidad.

La mujer nos acusó de extremistas y que no teníamos ni conocimiento de causa ni base científica, pero nadie nos dejó responder y obsesivamente pedían a ella que siguiera hablando, pese a que ya había hablado muchísimo más que yo, que solo tuve unos segundos.

Como la mujer estaba fuera de sí y no atendió la petición, llegó la publicidad y hablé por whatsapp con la persona del programa para pedir poder responder por alusiones y se me dijo que ya era imposible porque venía el apartado de sucesos y para mi sorpresa me entero después de que había vuelto a aparecer la mujer desde la granja de camellos realizando alusiones contra nuestra plataforma y que el programa nos había mentido descaradamente diciendo que después de publicidad ya no podía salir nada sobre esto.

La conclusión es que presionaron tan obsesivamente a la mujer que al final se dio cuenta de que iban a su favor y aprovecho para decir lo que quiso de nuevo después de publicidad sabiendo que no le podíamos responder porque nos habían cortado la comunicación.

El programa permitió y se posicionó claramente con la otra parte sin dejarnos argumentar nada ni siquiera por alusiones pese a que habíamos tenido muchísimo menos tiempo y por ello tengo que aclarar varias cosas mediante este artículo de opinión, pero no sin antes recordar que esto ya pasó el año pasado cuando una persona que obtenía un lucro con las cabalgatas que explotan animales defendía el negocio dedicándose únicamente a atacar con mentiras y falacias al veterinario y presidente de AVATMA que fue llamado para explicar el sufrimiento animal y también tuvo menos tiempo y tampoco pudo responder a las graves alusiones.

Sin embargo, también tengo que decir que un día antes participé en el programa de la misma cadena, Todo Es Mentira y el trato fue profesional.

LA BASE CIENTÍFICA

Esa asociación que reúne mínimo a 600 veterinarios tienen informes en los que aseguran con total seguridad el sufrimiento de los animales utilizados en estos entretenimientos, pues nadie en su sano juicio puede pensar que los intereses de los animales son ser utilizados por los humanos a su antojo.

A la vista de que no pudimos responder a las acusaciones de que no teníamos base científica pese a que la misma persona de la granja anteriormente había reconocido el estrés y sufrimiento de los animales justificándolo porque es un negocio, aporto aquí parte de un informe de los veterinarios mencionados:

"Los animales que suelen emplearse en estos eventos pueden proceder de lugares muy variados. Algunos de especies más 'exóticas', como los dromedarios, pueden incluso provenir de cautividad en zoos o de ser explotados en circos. En cualquiera de los casos, suelen ser transportados durante largas distancias en remolques de camiones. Por tanto, el estrés o sufrimiento al que se ven sometidos estos animales no se limita únicamente al momento del desfile, sino que debe ser considerado desde su origen: su introducción en los vehículos, su traslado, y finalmente el tiempo que transcurren recorriendo el duro asfalto de la ciudad entre el estruendo y el bullicio de la gente", señalan en el informe.

"En el caso de las ocas, al tratarse las aves de animales especialmente sensibles, podemos decir que sufren el estrés de manera particularmente acusada y se adaptan peor a él. Cuando son expuestas a estímulos aversivos que no pueden predecir, pueden presentar estados de ansiedad o miedo, observándose en ellas manifestaciones conductuales como la vigilancia extrema, el aumento en el estado de alerta, y el incremento en la capacidad de reaccionar o reactividad (nerviosismo)", explica el informe veterinario.



"Una de las causas más frecuentes de estrés en las aves es el ambiente: cambios bruscos de temperatura, modificaciones en el entorno u horarios, ruidos, alboroto, presencia de personas desconocidas, alteraciones en el ciclo de luz-oscuridad o cualquier elemento que interrumpa patrón de sueño normal del ave. Esto último es importante resaltarlo, puesto que los desfiles o cabalgatas que se realizan en época invernal conllevan que los animales estén despiertos en un horario nocturno, completamente ajeno a sus biorritmos naturales. Por último, destacar el hecho de que si estas aves anátidas son frecuentemente utilizadas para estos fines, y se las hace caminar a menudo sobre asfalto o suelos duros, están predispuestas a desarrollar, a la larga, pododermatitis ulcerativa, una lesión inflamatoria o degenerativa en la planta de las patas, muy dolorosa, que puede ir desde un enrojecimiento ó inflamación leve hasta un absceso de carácter crónico", denuncian en su informe.

Este informe también demuestra lo que conlleva que las aves estén haciendo de adorno en las ferias medievales de pueblo en pueblo.

Por su parte, Rosa Más es la bióloga que forma parte también de la plataforma Defensa Animal y su declaraciones eran conocidas por el programa porque aparecían en el comunicado de prensa enviado a diferentes periódicos.

"La infancia debe ser educada en la empatía y el respeto a los demás; contemplar a otros animales obligados a participar en espectáculos es lo contrario a la bondad, pues el mensaje que se está enviando es que los demás animales están a nuestro servicio. Ellos no tienen ningún interés en desfilar o exhibirse en pasacalles, no les aporta el menor beneficio; antes al contrario, se encuentran en un ambiente que les resulta hostil y que nada tiene que ver con su naturaleza", explica la experta.

"Es demencial pretender que en procesiones, belenes o cabalgatas los animales no van a sufrir situaciones 'incompatibles con su bienestar dadas las características propias de su especie' según manifiesta la ley de Malestar Animal, una norma absurda que hace diferenciaciones entre especies animales sin el menor rigor biológico. Esa arbitrariedad tiene consecuencias nefastas, como hemos podido ver en el lamentable espectáculo que tuvo lugar el año pasado en Oviedo. Nada de esto ocurriría si se respetaran los derechos animales y se tuvieran en cuenta sus intereses reales, que nada tienen que ver con diversiones humanas", zanja la bióloga.

Por lo tanto, tanto la bióloga como la asociación de veterinarios que son las personas expertas en la materia corroboran la realidad, aunque si es verdad que hay mucha gente en el sector que por la pasta defiende lo indefendible.

En el caso de la persona que aparecía desde la granja, decía ser veterinaria y ella misma no tuvo más remedio que reconocer el estrés que ocasiona explotar animales en cabalgatas.

Es evidente que el exceso de luminosidad, ambiente hostil, transporte o ruidos afectan a los animales y lo que también reconoció esa mujer es que los camellos son animales muy sensibles.

LA INFANCIA DEBE SER EDUCADA EN EL RESPETO Y LA EMPATÍA Otra de las cosas que no pudimos mencionar es el mensaje dañino que se da a la infancia cuando fomentamos el abuso de poder sobre los demás, en este caso los animales indefensos que no tienen ninguna necesidad ni interés en formar parte de las perversas ideas humanas.

Algunas de las cabalgatas que he documentado son la de Picassent donde además de recibir amenazas y coacciones que el Ayuntamiento no quiso condenar pese a que lo pedí en multitud de ocasiones, pude observar que la infancia precisamente quiere interactuar con los animales porque les gustan y desconocen totalmente el sufrimiento que ocasiona usarlos en cabalgatas porque nadie se lo ha explicado.

De hecho, mucha gente no participa en cabalgatas que usan animales precisamente para evitar fomentar en la infancia actitudes tan dañinas que van en contra de la empatía y los valores que debemos dar a nuestro futuro.

Si a las niñas y niños se les contara toda la verdad del especismo que hasta la RAE define como la discriminación por especie, estoy más que seguro que evitarían cualquier entretenimiento con animales, su uso en pieles, la experimentación animal o la criminal y destructiva "alimentación" que supone el infierno de millones de vidas, una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud, explotación laboral, hambre en el mundo e incluso suicidios de las personas que trabajan allí pese a que tenemos alternativas más que de sobra para elaborar cualquier receta con productos 100% vegetales a poder ser de proximidad.



Lo mismo pasa en los zoológicos y acuarios, pues nadie les explica que esos animales cautivos han sido secuestrados de su hábitat para un lucro que vulnera todos sus intereses y les genera sufrimiento.

La infancia es otra víctima de las cabalgatas y el uso de animales, porque en una edad donde están en el desarrollo de la empatía, es fundamental educar en el respeto a todas las especies y fomentar hábitos éticos y sostenibles.

La infancia por lo general suele tener compasión por los animales, pero quererlos y atenderlos adecuadamente son habilidades que deben adquirir a partir de la educación, en casa y en la escuela para que aprendan que no deben ser utilizados de ninguna de las maneras, pero por desgracia en muchos casos esto no tiene lugar y cuando van creciendo ya han normalizado que los animales están a nuestro servicio.

Favorecer el respeto y empatía a los animales en los niños/as refuerza valores como la ayuda al más vulnerable y la necesidad de ser atento, paciente y afectuoso.

POR UNAS CABALGATAS SIN ANIMALES

Estos animales, para sus propietarios y para quienes contratan su presencia, son únicamente el objeto de una transacción económica, independientemente de sus intereses propios.

Les ofrecen agua, comida, y un techo bajo que pueda dormir, ignorando el resto de sus necesidades y privándoles de libertad, en aras de lucrarse a su costa. Esto tiene un nombre: esclavitud.

A los camellos les gusta estar juntos en grupos llamados rebaños. Los rebaños están dirigidos por un macho dominante, mientras que muchos de los otros machos forman su propio rebaño llamado rebaño de solteros.

Los camellos son muy sociables y les gusta saludarse unos a otros soplando en la cara y se desplazan juntos durante el día, además de que lógicamente su hábitat no es estar encerrados la mayoría del tiempo ni favoreciendo las egoístas ideas humanas en "espectáculos".

Aunque fuera muy brevemente, es lo que nos hubiera gustado explicar en el programa como si pudimos hacer en Todo Es Mentira que es de su misma cadena, pues es vergonzoso que haya medios de comunicación que en lugar de utilizar su amplio altavoz para fomentar un mundo mejor, busquen la forma de justificar el abuso sobre seres sintientes, todo pese a que las mismas personas que lo hacen saben sus consecuencias y las justifican por el beneficio económico que les aporta.





Una de las cabalgatas que en Todo Es Mentira denunciamos fue la que el polémico Jácome hizo en Ourense para Navidad y ahora de nuevo para reyes seguro que volverá siendo este alcalde un negacionista del sufrimiento de los animales, además de que es uno de los más polémicos de España que incluso ha censurado las ruedas de prensa para siempre y en la cabalgata del año pasado además del uso de animales hizo de Baltasar un condenado por abusos sexuales.

Como señalan los informes veterinarios, la bióloga que tiene amplios conocimientos científicos sobre los intereses de los animales y como reconocen incluso las propias personas que se benefician de su explotación, los animales utilizados en cabalgatas sufren como cualquier especie lo hace en cualquier uso de la misma y eso es injustificable se mire por donde se mire, pues es delirante pensar que nuestro egoísmo está por encima de los derechos de los demás.

De hecho, siendo que la persona que intervenía desde la granja de camellos en primera instancia decía más o menos lo mismo que dije yo, pensaba que al menos llegaríamos a un entendimiento parcial, pero se puso fuera de sí y el programa se rió en nuestra cara.

También pienso que si la audiencia es inteligente, se daría cuenta de que yo intentaba hablar y no pude, además de que después de publicidad ya no aparecía en la pantalla y que estaban obsesionados con que todo el rato hablara ella y en justificar el anacrónico uso de los animales en las cabalgatas.

Supuestamente, más adelante intervendré de nuevo en el programa tras mis reiteradas quejas, pero si no quieren entrevistarme más por haber denunciado la situación en los medios y en este artículo de opinión, me da absolutamente igual porque yo soy una persona con principios y si así lo hacen, pues denunciaremos su actitud en otros medios como estamos haciendo.

Yo tuve que dedicar un montón de rato que quité de mi jornada laboral para algo que es altruista y todo para llevarme a un estado de ansiedad por el trato recibido y la injusticia que tuvo lugar en este medio nacional, pero la gente si es inteligente para sacar sus propias conclusiones verían que no tiene mucho sentido que primero la persona de la granja reconozca la labor animalista y el sufrimiento en las cabalgatas para después ponerse exaltada y faltarnos el respeto a mí y al programa que tanta falta de imparcialidad periodística demostró una vez más.

El polémico programa se centró más en los camellos, pero las aves, los renos y otros animales también son explotados en cabalgatas por culpa de la ley de malestar animal y sus confusas normativas.

Por desgracia, vivimos en un mundo en el que el egoísmo y la falta de empatía se inculca desde la política y desde muchos medios de comunicación, pero hay personas que preferimos cuestionarnos las cosas e intentar causar el menor daño posible durante nuestra existencia.

Sigue mi página de activismo en Instagram "Diego Nevado Martínez" que al final no hice una específica como plataforma porque represento a varios colectivos y sería complicado hacer una página de cada uno, pues está la plataforma antitaurina de Alfafar, Defensa Animal, animalista de Alzira...

Por lo tanto, a través de ese perfil de Instagram se hace activismo por todas las causas por las que lucho y colectivos a los que represento, por lo que te recomiendo seguir la página y conocer información para valorar las cosas diarias de la vida.

También te recomiendo que presentes instancias en todos los ayuntamientos que sepas que hay cabalgatas con animales o cualquier otro entretenimiento de explotación animal porque deben saber la oposición que existe a ello y también te recomiendo informarte para excluir la explotación animal en todo el resto de usos independientemente del fin lucrativo que conlleve mediante la manipulación, la mentira y las subvenciones.