Clínica Trevi muestra los 5 tratamientos de medicina estética más adecuados para invierno

El invierno es una época dura para la piel y el cuerpo y ambos merecen cuidados especiales para lucir su mejor versión, especialmente tras los excesos de las fiestas. La temporada fría es ideal para tratamientos que hidratan, renuevan y moldean sin preocuparse por el sol Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, ofrece los cinco procedimientos más recomendados para combatir los efectos del frío, recuperarse de los excesos navideños y empezar el año con energía. clinicatrevi.com

1. Hidratación profunda con ácido hialurónico

El frío y la calefacción pueden resecar la piel, dejándola apagada y tirante. La mesoterapia con ácido hialurónico ayuda a restaurar la hidratación, aportando luminosidad y elasticidad. Este tratamiento no invasivo es ideal para devolver al rostro la frescura perdida durante los meses de invierno.

2. Peelings químicos: renovación total de la piel

El invierno es el momento perfecto para realizar peelings químicos que eliminan células muertas, manchas solares y marcas de acné. Con diferentes intensidades según las necesidades, este procedimiento deja la piel renovada, uniforme y lista para brillar.

3. Remodelación corporal: criolipólisis para las áreas rebeldes

"Despídete de esos pequeños cúmulos de grasa resistentes con criolipólisis, una técnica no invasiva que elimina células grasas mediante frío controlado". Es el tratamiento perfecto para quienes buscan definir su figura sin cirugía, especialmente tras los excesos navideños.

4. Lifting líquido: rejuvenecimiento sin cirugía

Con el envejecimiento, el rostro pierde volumen y firmeza. El lifting líquido, realizado con rellenos dérmicos, devuelve la estructura y armonía al rostro, sin necesidad de pasar por quirófano. Este tratamiento es ideal para quienes buscan resultados naturales y discretos.

5. Láser para manchas y vascularización

Las manchas solares y las pequeñas venitas visibles encuentran su enemigo perfecto en el láser. El invierno, con menor exposición al sol, es la mejor época para tratar estos problemas y lograr una piel uniforme y sin imperfecciones antes de la primavera.

En Clínica Trevi:

HIDRATACIÓN CON HIALURÓNICO: La hidratación profunda con ácido hialurónico no reticulado mejora la calidad y elasticidad de la piel, hidratándola desde dentro y aportando luminosidad sin añadir volumen. Este tratamiento, realizado con inyecciones indoloras en zonas como cara, cuello o manos, disimula arrugas finas y marcas de acné, con resultados inmediatos que duran de 4 a 6 meses. Además, estimula la producción de colágeno y se puede combinar con peelings o higienes faciales para potenciar sus efectos. Se recomienda evitar maquillaje, sol y alimentos calientes tras el procedimiento. 300€

PEELING QUÍMICO: El peeling químico es un tratamiento estético clave para mejorar la calidad de la piel, logrando un rostro rejuvenecido, luminoso y descansado. Según las necesidades, existen tres tipos: superficial, medio y profundo, que actúan en distintas capas de la piel para tratar marcas de acné, manchas solares, arrugas y textura desigual. Es fundamental realizar una valoración médica para determinar el tipo adecuado y garantizar resultados óptimos. Este procedimiento acelera la renovación celular, limpiando, hidratando y despigmentando, siendo ideal para quienes buscan una piel uniforme y radiante. 250€