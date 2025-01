La familia Hi4 Off-Road de GWM conquista LIWA: Un viaje de aventura e innovación

Fue aquí donde Great Wall Motor (GWM) presentó con orgullo la edición TANK 500 Hi4-Z, un vehículo que combina potencia, tecnología híbrida de vanguardia y un diseño imponente para redefinir los límites de lo posible El 28 de diciembre de 2024, en el prestigioso Festival LIWA Hero en Oriente Medio, la edición TANK 500 Hi4 Z de GWM lideró el evento con una entrada audaz e inolvidable, capturando la atención de entusiastas del todoterreno y fanáticos globales por igual.

A través de una emocionante serie de actividades, numerosos KOLs y destacados influencers se unieron a la familia todoterreno de GWM para embarcarse en un viaje que resaltó las capacidades incomparables del todoterreno de la marca y celebró su innovadora tecnología Hi4-Z. Esta experiencia trascendió la mera conducción, convirtiéndose en un testimonio del liderazgo de China en la innovación todoterreno y estableciendo un nuevo estándar para la comunidad global de este segmento.

En las doradas arenas del desierto de Liwa, donde las dunas se extienden hasta el horizonte, el Festival LIWA Hero 2024 se transformó en el escenario perfecto para que Great Wall Motor (GWM) redefiniera la excelencia en el mundo todoterreno. Con el TANK 500 como protagonista, GWM demostró una vez más su compromiso con superar los límites de la innovación, consolidando el reconocimiento de la ingeniería china como una fuerza imparable en el escenario mundial.

El festival de este año reunió a entusiastas del todoterreno, expertos automotrices e influencers de todo el mundo.

En medio del desafiante terreno desértico, el TANK 500 brilló como una auténtica estrella, destacando su avanzada plataforma híbrida Hi4-Z y ofreciendo un rendimiento espectacular que generó conversaciones globales y un gran impacto en las redes sociales.

El Desierto de Liwa: Una Prueba de Verdadera Destreza Todoterreno

El desierto de Liwa, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, alberga algunos de los terrenos todoterreno más desafiantes del mundo. Conocido por sus imponentes dunas de arena, como la icónica Moreeb Dune, también llamada "Colina Alta," este desierto combina una belleza natural única con una dificultad extrema. La duna Moreeb se eleva a más de 300 metros y cuenta con una inclinación superior al 50 %, convirtiéndola en una prueba definitiva para la capacidad de cualquier vehículo.

Otros retos formidables del desierto incluyen:

Sabkha (Salinas): Estas superficies aparentemente planas exigen un control de tracción y una estabilidad excepcionales debido a sus capas blandas y cambiantes.

Caras Deslizantes: Caídas abruptas e inclinaciones pronunciadas que requieren una distribución precisa del par y una gestión eficiente de la potencia.

Trampas de Arena Profunda: Estas extensiones ponen a prueba la capacidad de un vehículo para mantener el impulso sin perder tracción.

Cada uno de estos desafíos convierte al desierto de Liwa en un entorno implacable, perfecto para demostrar el rendimiento y la resistencia de los vehículos todoterreno de GWM.

El TANK 500: Liderando la Revolución Todoterreno

Durante el festival, el TANK 500 no solo destacó por su imponente diseño, sino también por su revolucionaria plataforma híbrida Hi4-Z, que ha redefinido lo que un vehículo todoterreno puede lograr. Como la primera plataforma de su tipo, Hi4-Z combina potencia bruta con eficiencia híbrida de última generación, diseñada específicamente para condiciones extremas.

La duna Moreeb, una de las más famosas y empinadas del desierto de Liwa, se eleva con un ángulo casi vertical del 50 %. Fue en este escenario donde el sistema Hi4-Z del TANK 500 brilló verdaderamente, ascendiendo con facilidad inclinaciones pronunciadas y enfrentándose a las condiciones más exigentes de arena gracias a su potente par y capacidad de entrega de energía.

El sistema Hi4-Z proporciona una potencia combinada de 715 kW, permitiendo que el TANK 500 acelere de 0 a 100 km/h en tan solo 4 segundos. Esta potencia, junto con una transmisión DHT de 3 velocidades, garantiza cambios de marcha suaves y un rendimiento óptimo en los terrenos más diversos.

Aventurándose por el Desierto: Una Prueba de Habilidad y Tecnología

A medida que el convoy se adentra en el desierto, fosas de arena profunda, valles entre dunas y cruces rápidos de dunas ponen a prueba tanto las capacidades de los vehículos como la destreza de los conductores. El TANK 500, con su avanzado sistema de suspensión y su plataforma híbrida Hi4-Z, absorbe el impacto de los profundos valles de arena, ofreciendo una conducción suave y estable incluso en las condiciones más impredecibles.

La distribución de par de la plataforma Hi4-Z entre los motores eléctrico y de combustión garantiza que ningún terreno sea demasiado complicado para atravesar. Con una autonomía completamente eléctrica de más de 200 km, el TANK 500 presenta una solución poderosa y respetuosa con el medio ambiente para aventuras prolongadas. Su capacidad de carga rápida añade 120 km de alcance en solo 15 minutos, minimizando el tiempo de inactividad durante largas expediciones todoterreno.

Desafío Moresha Dune: Liderando la Carga

El foco se desplaza al desafío de la duna Moresha, donde el TANK 500 toma la delantera, avanzando con fuerza gracias a su imponente exterior rojo. Enfrentándose a las famosas dunas, los KOLs condujeron los TANK 500 a través de algunas de las condiciones todoterreno más exigentes. El notable rendimiento del TANK 500 se muestra en todo su esplendor, superando con facilidad a otros vehículos.

Esto es posible gracias a la estructura de carrocería sobre bastidor del TANK 500 y su chasis de alta resistencia, factores críticos para abordar inclinaciones pronunciadas y superficies irregulares, proporcionando una durabilidad y estabilidad incomparables en el desafiante entorno desértico. Además, con una batería de iones de litio de alta densidad (234 Wh/kg), la plataforma Hi4-Z respalda una eficiencia energética superior y una potencia de descarga excepcional, superando a otros vehículos híbridos enchufables de su clase.

Celebrando la Familia Todoterreno: Un Festival de Innovación y Unidad

El Festival LIWA Hero también sirvió como escaparate para toda la gama de vehículos todoterreno de GWM, incluyendo el TANK 300, el HAVAL H9 y la serie POER. Cada modelo reflejó el compromiso de GWM de crear vehículos que respondan a diversas necesidades todoterreno, desde aventuras familiares hasta desafíos de nivel profesional.

Un Momento Clave: La Gala de Usuarios

Uno de los momentos más esperados del evento fue la Gala de Usuarios, donde altos ejecutivos de GWM subieron al escenario para compartir los logros de la marca y su visión de futuro. Durante la gala, los líderes destacaron el impacto de la familia todoterreno de GWM y el éxito del TANK 500, mientras los KOLs resumían los momentos más memorables del festival y compartían sus perspectivas.

El festival comenzó con una exhibición integral de la familia todoterreno de GWM. Influencers y KOLs ofrecieron reseñas en tiempo real, explorando el diseño, rendimiento y avances tecnológicos del TANK 500 y sus modelos hermanos. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos técnicos de GWM para profundizar en el funcionamiento de las plataformas Hi4-Z y Hi4-T.

Un Espectáculo Inolvidable: El Convoy de GWM

Más de 28 vehículos de GWM formaron un convoy que desfiló por las dunas, creando un espectáculo impresionante. En el momento culminante, los vehículos formaron el logo de GWM, simbolizando unidad e innovación, una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El punto álgido del festival fue el TANK 500 enfrentándose a la legendaria duna Moresha. Con su icónica carrocería roja, lideró la carga, ascendiendo la empinada pendiente con facilidad gracias a su excepcional par motor y distribución de potencia. Este logro consolidó la reputación del TANK 500 como un verdadero campeón todoterreno.

Una Comunidad Global: Historias y Conexiones

GWM invitó a los entusiastas y propietarios de vehículos a compartir sus historias personales de todoterreno, fomentando un sentido de comunidad y conexión global. Estas narrativas, combinadas con demostraciones en vivo, destacaron la versatilidad del TANK 500 en escenarios reales. El festival concluyó con una vibrante gala que incluyó música local, gastronomía y una reunión alrededor de una hoguera. Los ejecutivos de GWM enfatizaron la visión de la compañía de promover la colaboración global y el intercambio cultural, asegurando que el TANK 500 no solo represente tecnología, sino también un puente entre comunidades diversas.

Un Hito Global: GWM Redefiniendo la Percepción de los Vehículos Chinos

El éxito del TANK 500 en el Festival LIWA Hero marca un punto de inflexión en cómo los vehículos chinos son percibidos a nivel mundial. GWM no se limita a exportar productos, sino que comparte una visión de la cultura todoterreno que resuena entre los entusiastas de todo el mundo.

Desde los desiertos de Oriente Medio hasta los caminos escarpados de Australia y los bosques de América del Norte, GWM integra perspectivas localizadas en el diseño de sus vehículos. Este enfoque global garantiza que cada modelo satisfaga las demandas únicas de su mercado mientras preserva su identidad como máquina todoterreno de alto rendimiento.

A medida que GWM continúa innovando, el TANK 500 y la plataforma Hi4-Z representan solo el comienzo de una estrategia más amplia para liderar el mercado global todoterreno. Al adoptar una filosofía de largo plazo y dedicación profesional, GWM está estableciendo nuevos estándares en tecnología híbrida, sostenibilidad y experiencia del usuario.

¿Qué sigue para GWM?

Opciones Diversificadas de Tren Motriz: Ampliar la plataforma Hi4-Z para incluir más soluciones dentro de la familia tecnológica Hi4, atendiendo a una amplia gama de preferencias de los usuarios y necesidades ambientales.

Expansión Global: Establecer centros de fabricación y servicio localizados, asegurando que los vehículos y la experiencia de GWM sean accesibles para entusiastas en todo el mundo.

Construcción de Comunidad: Fortalecer el vínculo entre GWM y sus usuarios a través de experiencias inmersivas como el Festival LIWA Hero, fomentando una comunidad global de entusiastas todoterreno. El desempeño triunfal del TANK 500 en el Festival LIWA Hero es más que un hito para GWM; es un llamado a la acción para los entusiastas todoterreno de todo el mundo. Ya sea escalando dunas, explorando bosques o emprendiendo aventuras urbanas, GWM te invita a ser parte de un viaje donde la innovación se encuentra con la pasión, y donde cada terreno es una nueva oportunidad para superar límites.

"Mantente conectado con GWM para recibir más actualizaciones sobre sus innovadores vehículos e iniciativas. Juntos, no solo estamos impulsando el cambio, sino que estamos redefiniendo el futuro del todoterreno".

Más información: https://youtu.be/Dq3Ffni3-OU?si=Bm7JKMfYl_me9GK2