La tokenización inmobiliaria ganará protagonismo de cara a 2030

Según un informe de Boston Consulting Group, la tokenización de activos ilíquidos podría alcanzar un valor de 16 billones de dólares para el año 2030, representando el 10% del PIB mundial. Robin Decaux, CEO de Equito, explica que, aunque esta forma de inversión está aún en fase primigenia en España, su popularidad "no para de crecer" La inversión inmobiliaria está cambiando gracias a la tokenización de activos, que permite a pequeños inversores participar en este mercado con una aportación mínima desde 100 euros. Según estimaciones de Boston Consulting, la tokenización de activos superará los 16 billones de dólares y supondrá el 10% del PIB mundial en 2030. En este sentido, Robin Decaux, CEO de Equito, explica que, aunque esta forma de inversión está aún en fase primigenia en España, su popularidad "no para de crecer".

"Las plataformas de tokenización buscan inmuebles para alquilar y ofrecen a los inversores una rentabilidad media anual. Esto democratiza un sector que antes requería grandes sumas de dinero, permitiendo que más personas participen", afirma Robin Decaux, CEO de Equito, startup especializada en la tokenización de inversión inmobiliaria a través de tecnología blockchain que permite invertir desde 100 euros.

La tokenización de un inmueble, mediante la tecnología blockchain, divide la propiedad en partes pequeñas representadas por tokens. Los inversores pueden adquirir estos tokens digitalmente y reciben mensualmente los beneficios generados por el alquiler o la venta de la propiedad, proporcionando un flujo de ingresos constante.

Sin embargo, el experto hace hincapié en que "lo que se tokeniza no son las propiedades físicas en sí, sino los flujos de ingresos que pueden generar. Los inversores no compran una parte del inmueble, sino una participación en los beneficios derivados de la inversión, incluyendo ingresos por alquiler y posibles ganancias por la apreciación del valor del inmueble con el tiempo".

Un mercado para las nuevas generaciones y bienes inmuebles para todos

El objetivo principal de este modelo es romper la barrera de entrada al mercado inmobiliario, ofreciendo opciones más accesibles. "Nosotros localizamos, compramos y alquilamos los inmuebles. Luego se emiten participaciones digitales en forma de tokens para que los inversores puedan adquirirlas desde la app", detalla Decaux. "Si bien es cierto que el público objetivo es muy amplio, ya que el objetivo es llegar a todas aquellas personas que con el sistema tradicional no tendrían acceso a la inversión inmobiliaria, la mayoría de clientes tienen entre 18 y 30 años", revela el COO de la empresa, Naji Bizri.

"La popularidad de este modelo entre las nuevas generaciones se debe a su naturaleza digital, ya que solo está disponible a través de una app, y a la preferencia de este sector poblacional por acceder a sus servicios financieros a través de los smartphones", añade Decaux.

Regulación y seguridad

La regulación es un aspecto clave para el desarrollo de la tokenización inmobiliaria. En España, los contratos de compra de tokens están sujetos a la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros (LMVSI) reconoce los valores representados mediante tecnología blockchain, proporcionando el marco legal necesario para garantizar la seguridad de estas transacciones.