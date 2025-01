621 atletas, nuevo récord de participación, despiden deportivamente el año del IX Centenario de Sigüenza

La carrera senior se volvía a correr en dos versiones, la popular San Silvestre, con un recorrido de 5 kms, y una carrera de 10 kms, puntuable para el circuito Recorre Guadalajara. Los ganadores en el 10K, Rodrigo Martínez y Sara Llamas, han ganado también el circuito provincial. Uno de los patrocinadores, ha sido la Red Medieval, a la que pertenece Sigüenza, ha sorteado entre todos los participantes un viaje para dos personas de un fin de semana a Almazán (Soria) que le correspondió a Daniel Caudevilla Sigüenza ha despedido el 2024, el año del IX Centenario, deportivamente, con una San Silvestre Seguntina que registraba el récord de participación de sus XIV ediciones, como ya ocurriera también en 2023. Si para dar la bienvenida al IX Centenario, en la San Silvestre de 2023, se daban cita en Sigüenza más de 550 corredores de todas las edades, para despedir este 2024, se han dado cita, en el recuperado Parque de La Alameda, 621, a pesar del frío, que, a primera hora de la mañana no dejaba subir los termómetros de cero grados.

Todos ellos recibían un detalle por parte de la organización, con una generosa bolsa del corredor, y los correspondientes trofeos por mérito, a los tres primeros de cada categoría. En total, se repartieron 72 trofeos. Además, se han llevado a cabo hasta ocho sorteos con regalos donados por los diferentes patrocinadores entre los participantes. 150 atletas han corrido los 10 kilómetros, 204 han hecho lo propio con la carrera de 5, y nada menos que 277 atletas han corrido en las categorías inferiores, si bien infantiles y juveniles hacían ya la carrera de 5 k.

La organización ha planteado un recorrido para que la monumentalidad de la ciudad fuera uno más de sus atractivos. De nuevo, la salida se daba en el recuperado Parque de La Alameda, a diferencia de los últimos años. Los corredores, a lo largo de la carrera, pasaban por delante de la Iglesia de Santa María, Palacio del Obispado y Catedral para desde ahí bajar de nuevo hasta la Alameda, haciendo dos vueltas para los 10k (puntuable para el circuito Recorre Guadalajara), y una para los 5K.

Una de las participantes ha sido María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza. "Terminamos el año del IX Centenario celebrando la San Silvestre, que ha sido la más multitudinaria de cuantas se han organizado hasta la fecha. Una San Silvestre que vuelve a nuestra recuperada Alameda", señalaba. La regidora daba las gracias a los participantes en todas las categorías desde los más pequeñitos, los chupetines, hasta los mayores, y especialmente al Club Atletismo Sigüenza, "que es el que hace posible que esta carrera se dispute cada año", a los trabajadores municipales, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y, en general, a todas las personas que trabajan en la organización. "Terminamos el año haciendo deporte y con salud, de la misma manera que esperamos empezar el 2025, con muchísima salud para todos", deseaba.

El más rápido en categoría masculina en los 5k ha sido el atleta de Mandayona, Francisco Javier Sanz (Independiente), con un tiempo de 17´07". "Siempre es un placer venir a correr a Sigüenza, que es la ciudad más bonita de Guadalajara, y por lo tanto su carrera, es también la más bonita de la provincia", afirmaba. El ganador también agradecía su trabajo a todas las personas que se involucran en la organización, y a sus amigos de Sigüenza, "a los que he visto animarme en todo el recorrido". Francisco salió muy fuerte desde el inicio, siguiendo al campeón seguntino, Alfonso Garijo, "que hacía la de 10K y que es un poco mejor que yo", reconocía, manteniendo su ritmo. El ganador ha llegado a final de año con muy buenas sensaciones, que ha confirmado en meta. "No hay mejor manera que despedir el año corriendo la San Silvestre seguntina. No tengáis ninguna duda. Os animo a que vengáis el año que viene a correr", terminaba el ganador del 5k.

En féminas, e igualmente en 5k, se imponía una cadete, Ana Valbuena que es jugadora de tenis de alto rendimiento (Independiente), con un tiempo de 20´15". En sus ratos libres, entre partido y partido, "me gusta correr", afirmaba. El suyo ha sido un duelo con la seguntina Silvia Galán, que hizo segunda, a la que dejó atrás en la última subida, para mantener ya la distancia hasta la llegada a la meta. La guadalajareña se ha comprometido a volver en 2025.

En el circuito de los 10 kms, en categoría masculina, venció Rodrigo Martínez (Club Atletismo Azuqueca), con un tiempo de 30´51". Ya era, además, matemáticamente, campeón del Circuito Provincial de la Diputación Provincial, con una victoria que ha confirmado en Sigüenza. "No conocía la carrera, así que he corrido junto al local Alfonso Garijo. He preferido ser cauto y aguantar con él hasta la segunda vuelta al circuito, en la que nos hemos jugado la victoria. Ya en el bulevar, al final, cuando he cambiado el ritmo, he visto que él no tenía más", declaraba en meta. Para el villanovense, esta era su primera San Silvestre seguntina. "Es una pasada correr en una ciudad tan bonita, entre monumentos, y con la catedral de fondo", añadía. Rodrigo empezó la temporada más flojo, falto de entrenamiento. "Con el devenir de las carreras, ha ido cogiendo tono y ritmo. "El año que viene volveré a correr el circuito", terminaba, orgulloso de ganar "en una ciudad como Sigüenza".

El primer seguntino ha sido, precisamente, Alfonso Gariio (Club Atletismo Sigüenza). "He intentado irme en la Catedral, pero no ha sido suficiente para dejar atrás a Rodrigo. En la Alameda se ha impuesto él, justo ganador de carrera y circuito, al que doy la enhorabuena. Es un orgullo acabar este año del IX Centenario de la ciudad con el éxito deportivo de esta carrera", añadía como presidente del Club Atletismo de Sigüenza.

En féminas ha ganado Sara Llamas (Triatlón Marchamalo), con un tiempo de 38´10". "No había corrido nunca la San Silvestre de Sigüenza, aunque sí en la ciudad. Me ha gustado mucho", contaba en meta. Sara ha vencido también en el circuito, precisamente en Sigüenza. Su gran rival, Soledad Aragunde, le iba pisando los talones. "En la bajada de la segunda vuelta le he conseguido sacar unos metros que no me ha recortado ya hasta el final", contaba con admiración por su rival. A Sara, correr en una ciudad monumental le ha añadido un plus de motivación. "Ha sido un gran triunfo, me siento muy orgullosa", seguía la campeona que ha participado en diez de las doce carreras del ciclo provincial. "Cada año hay más carreras y más participación. Animo a la gente a que siga el circuito el año que viene", terminaba.

Conchi Latorre, responsable de la organización por parte del Club Atletismo Sigüenza, se mostraba orgullosa de haber vuelto a superar el número de participantes, después de más de un mes de trabajo, buscando el apoyo de los diferentes patrocinadores para sortear regalos para los participantes y hacer la carrera atractiva desde todos los puntos de vista. "Algo haremos bien, cuando cada año vamos creciendo", afirmaba.

Al término de la prueba, el concejal de Deportes, Ramón Escudero, agradecía la participación a los corredores "que han despedido deportivamente el año", y mencionaba de manera especial a los voluntarios del Club de Atletismo Sigüenza, a los músicos de Batuqué y los dulzaineros de La Pinocha que ambientaban la carrera, a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, Guardia Civil, y a los patrocinadores, "con el deseo de que el 2025 sea un año especial, también en lo deportivo. Seguimos trabajando para ello".