Fernando Gómez Serrano sigue conquistando al público con ‘¿Por qué te vas?’, cosechando éxitos tras meses en el mercado

CÍRCULO ROJO.- Desde su lanzamiento hace unos meses, el libro ha capturado la atención de lectores, convirtiendo lo que para Fernando Gómez comenzó como su primera propuesta en el campo de las novelas en una “lectura romántica que deja con ganas de más”, según los propios lectores.

Según el autor “Es una historia romántica actual que podría ser perfectamente real, plantea interesantes lecturas que hacen pensar y reflexionar al lector sobre la importancia del momento, del aquí y ahora al que muchas veces no se le da valor, llegando a enganchar al lector de principio a fin”

‘¿Por qué te vas?’ es una obra dirigida a un público general que quiera disfrutar de un rato de lectura con una historia romántica. Y una trama argumentativa con un hilo de intriga, misterio y en un tono que incita al lector a reflexionar.

La inspiración de Fernando Gómez Serrano ha sido el amor verdadero. Y la necesidad de vivir el “hoy” porque no sabes qué va a pasar “mañana”.

“Una historia que mezcla amor, amistad, misterio e intriga, además de la enseñanza de valorar el momento y el tiempo manteniendo la atención del lector hasta el final, llevándolo a meditar sobre la importancia de las decisiones que tomamos” comenta el autor.

SINOPSIS

¿Alguna vez te has parado a pensar que este instante nunca volverá? Si fuera el último, ¿te quedaría algo importante por decir o hacer?

La vida de Alma da un giro inesperado cuando fallece su padre. La apertura del testamento hace tambalear toda su existencia al descubrir que su vida pasada en realidad no fue tan idílica como recuerda. Con dudas, decide cumplir las últimas voluntades, lo que la llevará a vivir momentos de gran emoción mezclados con absoluta decepción. Por el camino aparece David,

dispuesto a recorrer el viaje de vida con ella. Pero, ¿hasta dónde? Eso es algo que no siempre se puede elegir.

A veces el destino es caprichoso y le gusta jugar, pero… ¿Hasta qué punto es capaz de cambiarlo todo?

AUTOR

Fernando Gómez Serrano (Burgos, 1986), apasionado de la lectura desde pequeño, a temprana edad siente la necesidad de plasmar en letras todas sus inquietudes a modo de relatos cortos y poesías. En el año 2020 decidió enseñar al mundo sus escritos, abriendo la página «Letras a flor de piel» en Instagram, que ha alcanzó en menos de dos años los veinte mil seguidores. La gran acogida en internet le llevó a lanzarse a escribir ¿Por qué te vas?, y publicar con Círculo Rojo.