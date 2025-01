ADEL contribuye a recuperar el folclore serrano en su 30 aniversario con la actividad 'Conoce tus raíces'

La actividad ha llegado a 20 localidades de la Sierra Norte, de la mano de la profesora de bailes tradicionales, Verónica Castillo, y ha tenido una gran aceptación por parte de un público amplio y heterogéneo, del que también formaron parte los niños En este 2024 que termina, el grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte ha cumplido 30 años.

Así, y además de la gala conmemorativa del aniversario, la celebración también incluyó dos interesantes propuestas, desarrolladas en primavera y otoño pasados, con 20 actividades de naturaleza y educación ambiental bajo el epígrafe 'Conoce tu entorno' y otras tantas muestras de folklore serrano y de bailes tradicionales en la iniciativa 'Conoce Tus Raíces'.

En 'Conoce Tus Raíces', una profesora de bailes regionales, Verónica Castillo, ha mostrado, por toda la Sierra Norte, cómo eran los bailes tradicionales, la música, instrumentos y trajes de la comarca, profundizando en el conocimiento de las raíces serranas y mostrándoselas a un público heterogéneo, incluidos, por supuesto, los niños.

Verónica Castillo es oriunda de Castejón de Henares, Valfermoso de las Monjas y Gajanejos, tres pueblos de la comarca de La Alcarria y de la Sierra Norte, en los que ha ido buscando las raíces del folclore guadalajareño y serrano. La profesora, de la mano de ADEL, ha transmitido, y contagiado su entusiasmo, por los bailes tradicionales, trajes típicos, y cantes populares. "Ha sido una experiencia maravillosa, que quiero repetir en el futuro. Me ha permitido conocer a personas muy interesantes, coincidiendo en todos los pueblos con gente mayor, pero también con niños y jóvenes que se han mostrado muy interesados en conocer sus raíces", señala la profesora. "Me quedo con todo. Me han tratado genial. Muchas gracias a ADEL por permitirme llevar a cabo este proyecto", añadía.

La profesora se siente particularmente satisfecha de su trabajo con los niños. "Me esperaba la respuesta de los mayores, pero no la de los niños. He descubierto que han sido igual de entusiastas que sus abuelos. También les gusta conocer las raíces de los pueblos. El problema es que no se las habían contado nunca de una manera detallada, pero a la vez informal y cercana", añadía. El resultado ha sido que decenas de niños y niñas se han vestido con los trajes típicos de la provincia, y han bailado las cintas y los paloteos.

Gran protagonista de estos encuentros ha sido la jota. "Antes, todo el mundo la bailaba en las fiestas de los pueblos, en corros, sonriendo. Ahora, en menos de cuarenta años, se ha perdido. Las orquestas ya no saben lo que es. Y no la tocan. Poco a poco, a través de iniciativas como esta de ADEL, hacemos hincapié en ello, para que nuestras raíces no se pierdan. Con un poco de suerte y constancia, los grupos que tocan en la plaza de los pueblos volverán a hacer la jota. Aunque solo sea en su primer tema… o en el último", añadía.

Las veinte sesiones tuvieron un esquema parecido, con leves adaptaciones, en función del público en cada lugar. "Hubo pueblos en los que empezó bailando una persona, y al final se animó hasta el cura", contaba Verónica.

Todas comenzaban con un pasacalles, bailando con las castañuelas, para llamar la atención inicialmente. A continuación, la profesora mostraba cuáles son los pasos para bailar la jota. Así, con este baile como carta de presentación, se presentaban algunos de los trajes típicos de la provincia, de mujer y de hombre. Muchos vecinos de la Sierra Norte, después de probárselos, bailaron con ellos. Las sesiones terminaban con los paloteos de diferentes localidades, y con la danza de las cintas. Y con el pasodoble.

La última sesión tuvo lugar en Cantalojas. Antonio Garrido, un grande del folclore provincial, participó activamente en ella. "La jota es algo que se está perdiendo. Por eso, cuando los Gaiteros Mirasierra hemos ido a tocar por la provincia, siempre la hemos metido en las procesiones en honor a los santos de todos los pueblos. Yo mismo me ponía delante de la imagen a bailar la jota. Y la gente me seguía. Hasta se han hecho trajes para bailarla después. Tiene que haber alguien que tire de las cosas. Y por eso esta actividad me ha parecido muy apropiada", explicaba Antonio.

Pilar Moreno, teniente alcalde de Cantalojas, última de las localidades anfitrionas, reconocía que la actividad fue "muy bonita, con vecinos de todas las edades participando" y, además, calificó como necesaria la labor de "recuperar el folclore, y, con él, nuestras raíces".

La actividad se ha llevado a cabo en las localidades de Navas de Jadraque, Cendejas de Enmedio, Santiuste, Galve de Sorbe, Negredo, Pinilla de Jadraque, Hiendelaencina, Bustares, Arbancón, Viana de Jadraque, Jirueque, Algora, Torremocha de Jadraque, San Andrés del Congosto, Zarzuela de Jadraque, Congostrina, Tamajón, La Bodera, Somolinos y Cantalojas.