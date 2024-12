Bafre entrega juguetes en el Colegio Larrondé tras una campaña solidaria en Catarroja

El sector inmobiliario desempeña un papel esencial no solo en el desarrollo de viviendas, sino también en el fortalecimiento del tejido social. En esta línea, Bafre Inmobiliaria reafirma su compromiso con la sociedad a través de iniciativas solidarias que buscan generar un impacto positivo.

Como parte de su campaña navideña, el pasado 19 de diciembre, un equipo de la empresa trasladó una donación de juguetes a Valencia, concretamente al Colegio Larrondé en Catarroja, situado a pocos metros del Barranco del Poyo. Esta acción tuvo como objetivo llevar alegría a las familias afectadas por las inundaciones de la DANA y apoyar a los niños en estas fechas tan especiales.

Una campaña que movilizó a toda una comunidad La donación de juguetes fue el resultado de un esfuerzo conjunto que implicó a empleados, clientes y vecinos de Bafre Inmobiliaria. Durante las semanas previas a la Navidad, la empresa organizó una campaña de recogida en la que se logró reunir una importante cantidad de juguetes, gracias al compromiso de todos los participantes.

El éxito de esta acción solidaria fue posible gracias a la colaboración con Francisco Javier San Román, Policía Nacional de Jaca, quien facilitó el contacto con un grupo de voluntarios locales que ayudaron a identificar las necesidades del Colegio Larrondé. Los juguetes reunidos fueron entregados al centro educativo el día 19 de diciembre y posteriormente distribuidos el 20 de diciembre durante el festival navideño organizado por el colegio. Niños y padres participaron en este emotivo evento, que no solo ofreció un momento de alegría, sino también un mensaje de solidaridad y esperanza.

El impacto emocional de una acción solidaria Más allá del valor material de los juguetes, su entrega tuvo un impacto emocional significativo. Para muchas familias afectadas por las consecuencias de la DANA, esta donación representó mucho más que un regalo físico: fue un recordatorio de que no están solas y de que existen empresas y personas comprometidas en tenderles una mano en los momentos más difíciles.

Las acciones como esta refuerzan la importancia de la solidaridad dentro del sector inmobiliario. Bafre Inmobiliaria ha demostrado que su implicación va más allá de sus actividades comerciales, consolidándose como una empresa que apuesta por los valores humanos y la cercanía con las comunidades en las que opera.

Una filosofía de responsabilidad social en acción La campaña de entrega de juguetes al Colegio Larrondé forma parte de una estrategia más amplia que integra la responsabilidad social en la filosofía de Bafre Inmobiliaria. A lo largo de los últimos años, la empresa ha llevado a cabo diversas iniciativas para apoyar a sectores desfavorecidos, evidenciando su compromiso con la construcción de un impacto positivo en la sociedad.

Con este gesto solidario, la firma española continúa fortaleciendo su vínculo con las comunidades, demostrando que el sector empresarial puede ser un motor de cambio, especialmente en momentos de necesidad.