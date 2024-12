El Proyecto ECO-CRUISING FU_TOUR concluye impulsando la transición sostenible en el sector de los cruceros del Mediterráneo

El proyecto, lanzado en septiembre de 2022 por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (EMFAF), ha marcado un hito importante en el desarrollo del turismo de cruceros sostenible en el Mediterráneo Occidental al fomentar las prácticas sostenibles en el sector y una mayor conciencia ecológica de los viajeros ECO-CRUISING FUTOUR, el proyecto cofinanciado por la UE y lanzado en septiembre de 2022 con el objetivo de explotar el potencial verde y azul de las pymes turísticas del Mediterráneo Occidental, concluye con éxito, marcando un hito importante en el desarrollo sostenible del turismo de cruceros en toda la región del Mediterráneo Occidental. Esta iniciativa, impulsada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Acuicultura (EMFAF), culminó de manera oficial el pasado mes de noviembre en Almería, en el marco del Sun & Blue Congress, el evento más importante sobre turismo y economía azul en Europa que reúne cada año a más de 1.000 agentes del sector. Hasta allí se desplazó Marika Mazzi Boém, Cofundadora y Directora de Estrategia de Innovación de X23 - The Innovation Bakery, coordinadora del proyecto, quien aseguró que "ECOCRUISING FU_TOUR ha demostrado el poder de la innovación colaborativa en el turismo sostenible". En su opinión, "el éxito de la iniciativa radica en la interrelación que ha habido entre tecnología, conciencia medioambiental y experiencia local, dando lugar a un modelo a seguir para futuras experiencias de crucero ecológicas".

En este sentido, adoptando nuevas tecnologías, compartiendo buenas prácticas sostenibles e implicando a la comunidad local, el proyecto ha establecido una hoja de ruta para acelerar la transición sostenible en el sector de los cruceros en el Mediterráneo, poniendo el foco en la Generación Z y en los Milennials, que constituyen el perfil con una mayor conciencia ecológica y más adaptado a las últimas tendencias tecnológicas. Tal como aseguró en el congreso Elena Di Raco, Directora de Estudios de Mercado y Estadísticas de ENIT – Agencia Nazionale del Turismo, "los más jóvenes exigen experiencias de viaje memorables que sean, a la vez, sostenibles con el entorno natural y cultural, y en este sentido ECO-CRUISING FU_TOUR ha conseguido un hito importante al dar respuesta a esta necesidad combinando soluciones prácticas de sostenibilidad con tecnologías de vanguardia".

Principales logros del proyecto

El Congreso Sun & Blue fue una excelente ocasión para compartir los logros y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto, desde su lanzamiento en septiembre de 2022. Estos son los principales hitos conseguidos:

Más de 250 pymes participaron en el Capacity Building Programme , que consta de dos formaciones online. Por un lado, un programa de 25 horas , diseñado para empleados del sector de cruceros y su cadena de suministro. Por otro, masterclasses de 10 horas dirigidas a personal ejecutivo y directivo, tanto de organizaciones públicas como privadas, que supervisan la gestión del turismo marítimo y costero. El objetivo del Capacity Building Programme fue aportar las skills necesarias a los profesionales del sector para afrontar los retos sostenibles que tiene el sector cruceros actualmente, como la gestión de crisis y emergencias o la implementación de la nueva reglamentación relacionada con las prácticas sostenibles.

desarrollado por más 50 stakeholders y comunidades locales del Mediterráneo en diferentes workshops realizados durante el proyecto. Una experiencia de Realidad Virtual desarrollada y probada con éxito por más de 20 personas, demostrando el potencial de marketing de las tecnologías digitales y el atractivo del itinerario entre las generaciones más jóvenes.

Este proyecto ha allanado el camino para avanzar hacia un modelo de ecoturismo que preserve el entorno natural y el patrimonio cultural en el Mediterráneo Occidental. Además, ha permitido explorar nuevas oportunidades de negocio en torno al nuevo sector del turismo de eco-cruceros. Estos son los próximos pasos que dará el Consorcio del proyecto:

Comercialización del paquete de eco-cruceros ‘Cruise, Green and Fun’: Siendo conscientes del potencial transformador de su modelo de crucero sostenible, el Consorcio de ECO-CRUISING FU_TOUR está ahora posicionando estratégicamente el proyecto para su implementación internacional , más amplia más allá de la región del Mediterráneo Occidental. Tras el éxito del proyecto, el feedback positivo recibido por parte de diferentes focus groups y de la preparación de un plan de precomercialización, el Consorcio está a punto de lanzar comercialmente el paquete de cruceros eco-inteligentes, haciendo accesible la experiencia de turismo sostenible a un mercado más amplio.

