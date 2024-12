Ideas y peinados para triunfar esta Nochevieja

Un chignon despeinado, un half-up con ondas suaves o una trenza de espiga lateral, cualquiera de estos looks te quedará espectacular si son tu opción esta Nochevieja, junto a otras propuestas que nos traen estilistas expertos.



María García, responsable de experiencia de cliente de Dalire

“Entre nuestras propuestas está el chignon despeinado aunque no demasiado estructurado, la corona de trenza, las ondas glamour, el half-up con ondas suaves y la trenza de espiga lateral. El primero parte de una coletabaja que se gira en un moño suelto, le podemos dar volumen y fijarlo con un spray texturizante. La corona de trenza sería por su rollo bohemio y romántico más adecuado en una Nochevieja informal, al contrario que el moño bajo pulido, más sofisticado y a la vez clásico, ideal si le damos un acabado elegante con la ayuda de un spray de brillo. Otros dos estilos que nos encantan son las ondas glamour que funcionan muy bien en melenas largas y medianas y el half-up con ondas suaves que combina el cabello suelto con el recogido”.

Rocío Lucas, responsable de peluquería en Twenty NLB Retiro

“Las trenzas laterales de espiga son una gran opción, también en media melena, así como un look curly de rizos definidos o un moño ultrapulido ya sea alto o bajo y con un poquito de brillo, que queda además muy elegante y estiliza mucho”.

Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral



“Para la Nochevieja, sin duda recogidos altos pero cuidadosamente despeinados, así como peinados sencillos y lisos con raya en el medio y despejado detrás de las orejas. Las melenas, mejor no muy largas, con capas extensas y un ligero desfilado en la zona delantera y laterales, permitiendo conseguir así un suave movimiento. Este tipo de corte se adapta magníficamente a casi todo tipo de rostros y peinado con ondas, pues nunca pasan de moda y son ideales para lucir perfectas a cualquier hora y en cualquier evento. El peinado queda mejor si se trabaja con tenacillas más bien gordas, para marcarlas y al mismo tiempo crear volumen. Para darle un toque personal, pueden deshacerse un poco con los dedos”.