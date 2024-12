Los juguetes inteligentes, bajo la lupa por problemas de privacidad y ciberseguridad

La creciente popularidad de los juguetes inteligentes, especialmente en el período navideño, está acompañada de preocupaciones relacionadas con la privacidad y la ciberseguridad, según ha alertado la empresa especializada en ciberinteligencia y ciberseguridad S2GRUPO La compañía ha subrayado que, aunque estos dispositivos suelen ser educativos y atractivos para los más pequeños, pueden representar un riesgo si no se toman las precauciones adecuadas.

"Que un juguete inteligente sea educativo no significa que esté exento de peligro. Hay diversos estudios que han mostrado cómo algunos de estos artículos para los más pequeños tienen problemas de privacidad porque no cifran de forma segura los datos que recogen, se exceden en la cantidad de datos que registran o cuentan con una app que requiere más permisos de los necesarios, por ejemplo", ha advertido Eva Mª López, responsable de comunicación en ciberseguridad para Sociedad y PYMES de S2GRUPO.

Entre los incidentes reportados en 2024, López destacó el caso de un robot inteligente que, si no se actualizaba correctamente, podía ser explotado por ciberdelincuentes para realizar videollamadas, robar cuentas vinculadas a los padres o modificar su firmware. Este tipo de vulnerabilidades evidencia la necesidad de un uso más consciente de estos dispositivos conectados.

Para mitigar estos riesgos, los expertos de S2GRUPO han emitido una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, aconsejan optar por juguetes de marcas reconocidas que ofrezcan garantías en términos de actualizaciones de seguridad y que cuenten con buenas reseñas de otros usuarios. También es esencial cambiar las contraseñas predeterminadas que suelen traer estos productos y mantener los sistemas de los juguetes conectados actualizados de manera regular.

Además, han sugerido revisar la configuración de los dispositivos para desactivar todas las funciones o permisos no imprescindibles, especialmente en el caso de micrófonos y cámaras, que deberían apagarse o cubrirse cuando no estén en uso. Finalmente, subrayan la importancia de apagar por completo estos juguetes cuando no se estén utilizando, en lugar de dejarlos en modo reposo.

Con estas precauciones, S2GRUPO busca concienciar a los consumidores sobre cómo disfrutar de los juguetes inteligentes de manera segura y sin comprometer la privacidad de los niños y sus familias.