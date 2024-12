Dentro de una revolución tecnológica y Rosa Belmonte

La historia, desde hace dos siglos aproximadamente, se caracteriza por una catarata de revoluciones y cambios tecnológicos y científicos, algunos aplicados masivamente…

La notable periodista y articulista Rosa Belmonte, en una columna titulada: Cuando el color llegó a las televisiones europeas, publicado en ABC, el 06 de julio del 2017. Y, nos cita, con fecha de 1967, cuándo recuerda llegó la televisión en color… Si nos fijamos bien, toquen o analicen cualquier realidad y cualquier tema… No estamos seguros, de memoria, tendríamos que mirar las fechas, cuándo llegaron los ordenadores domésticos –no hablo de los ordenadores de la Segunda Guerra Mundial-, cuándo llegaron los móviles, cuándo llegó Internet. Y, con solo estos tres procesos técnicos científicos cambiaron la vida social y humana, en muchos parámetros, o en casi todos...

España ha pasado en dos o tres generaciones de ser agrícola, ahí está Tamames, que nos ha ido publicando los cambios económicos, en sus famosos libros. Uno, de ellos, creo que se denomina Estructura Económica de España, o algo así, no tengo ganas ahora de mirar en Internet y comprobarlo. Creo que la idea de este libro es más importante que el titulo. Nos ha ido mostrando los cambios, en su primera edición, en los años sesenta, narra y cuenta, que existían no sé cuantos animales todavía que servían para la tracción de mercancías. Recuerdo bien pequeño, no ya en provincias solo, sino en Madrid, carros transportados por animales, caballos o mulos o algunos carritos con asnos. Lo recuerdo de niño... El país ha cambiado una barbaridad, el mundo ha cambiado una barbaridad…

Pero la historia demuestra y muestra tres cosas: que los conceptos o ideas y técnicas las inventamos nosotros, pero que ya inventadas y aplicadas, más si son masivas, nos van cambiando a nosotros. Nosotros no vemos el mundo, el mundo no nos ve igual, que cuando no existían esos tres artilugios, por solo citar tres. Segundo, que los cambios tecnológicos y científicos, crean entre ellos sinergias, se unen y reúnen formando otras realidades, otras aplicaciones, algo se puede inventar para una cosa, pero después se utiliza para otra –por ejemplo, la tomografía computerizada para curar enfermedades humanas, ha sido también una revolución para el estudio de las momias egipcias-.

Y, una realidad real, es que los conceptos que creemos son verdaderos, y, también los erróneos, más las técnicas que descubrimos nos llevan hacia direcciones que no podemos controlar/imaginar del todo. Estamos ahora, ahora mismo en una situación, en/con dos grandes preguntas, se habla que ya es inminente que la IA, la Inteligencia Artificial, aplicada a cientos de campos cambiará el mundo. Pero cuándo la Informática Cuántica, -que ni siquiera sé lo que es-, entonces se producirá una explosión tan profunda de cambios, que no sabemos dónde nos llevará…

Unos, con razón tienen miedo. Y, otros nos dicen, que esta revolución es inminente. Y, otros, como yo, que no sé, apenas nada de esto, tengo en cuenta, la firma de un manifiesto a nivel mundial, de cientos de científicos que pidieron ralentizarán estas tecnologías, y, cosas semejantes. Sé que hemos entrado en una nueva era, que denomino “cuántica”. Estamos ya en ella, estamos en el primer o segundo escalón. Y, cambiará todo. No solo la tecnología en sí, sino todo. Y, cuándo hablo de todo es todo…

Algunos dicen, ya la censura no será posible. Cuándo los sistemas de IA, existan y sean más perfectos, cosa de unos años, alguien podría buscar cualquier información, y, esos sistemas buscarán en millones de repositorios, datos, bancos de datos, ordenadores, documentos, por tanto, la censura no será posible. Por tanto, se abrirá una nueva era o edad de libertad, por fin, si alguien analiza o pregunta “razones por las que se pueden comer aceitunas o no degustarlas”. Pongo este ejemplo imaginario, saldrán una historia o una síntesis de esta realidad. Para muchos se caerán enormes velos y mordazas intelectuales que han existido durante siglos y milenios.

Pero otros piensan, que cuando ambas tecnologías-saberes, IA, Inteligencia Artificial y la Informática Cuántica, se unan y se besen, serán capaces de hablar entre ellas, de inventar matemáticas, de realizar miles de trabajos en parte o completamente, en organizar el mundo de otra manera. Algunos piensan, que los seres humanos racionales con base biológica y en el carbono, quizás, no sean tan necesarios, sean prescindibles…

Dicen, que en un laboratorio de informática, con los actuales sistemas de programación y semejantes, pusieron dos ordenadores en contacto, con determinados lenguajes, y, al rato, al cabo de unas horas, se dieron cuenta, que los dos ordenadores hablaban entre sí, y, que los grandes cerebros humanos que controlaban ese sistemas, se dieron cuenta, que no entendían lo que decían, ni lo que hablaban, inventaron una especie de lenguaje entre sí… Y, aterrorizados, solo se les ocurrió quitarles la fuente de energía eléctrica y el contacto entre ellos…

Sea cierto o no, este último hecho. La realidad es que estamos ya en otra era o etapa histórica, podríamos denominarla “cuántica…” la que va detrás de la etapa contemporánea, quizás, un cambio tan radical o más, que el Neolítico, porque yo siempre he creído, que estábamos en una fase de la etapa neolítica, que empezó hace diez o doce milenios. Pues ahora, hemos pasado del Neolítico a al Era Cuántica… -que saldrá o nacerá o qué será, supera mi inteligencia, ni siquiera puedo prever, ni imaginar…-.