Más de un siglo de innovación: TeSys y los interruptores en miniatura de Schneider Electric cumplen 100 años

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, celebra el centenario de dos innovaciones que han sido fundamentales para respaldar la seguridad y la fiabilidad eléctrica Desde su creación, las soluciones de control de motores TeSys han estado a la cabeza del control eléctrico y la gestión de la energía, estableciendo el estándar de fiabilidad y rendimiento. Las recientes innovaciones en seguridad, sostenibilidad y rendimiento han permitido obtener una fiabilidad inigualable de los motores mediante la integración de la digitalización y la electrificación para optimizar la gestión de cargas, la gestión de fuentes y el mantenimiento basado en el estado de los equipos. Los productos TeSys controlan más de 40 millones de circuitos en todo el mundo.

"La innovación ha sido el núcleo de la actividad de la empresa desde su creación en 1836. Hemos sido pioneros en el campo de la electricidad desde la década de 1880, con nuestro innovador fusible cerrado sin arco eléctrico en 1905, que fijó la normativa en materia de seguridad", afirma Rohan Kelkar, EVP Power Products de Schneider Electric. "Es esta ambición de innovación la que ha mantenido a la empresa en la vanguardia de la agenda de sostenibilidad. Con los continuos cambios en el mundo en el cual vivimos, estoy deseando ver cómo el equipo sigue encontrando soluciones con la seguridad, fiabilidad y sostenibilidad como núcleo de nuestro negocio".

Este año, Schneider Electric también celebra los 100 años del interruptor automático en miniatura (MCB) para viviendas. A medida que la electricidad se ha convertido en un elemento fundamental en nuestras vidas, las capacidades del MCB se han ampliado para garantizar la protección de nuestras familias, hogares y bienes. Situado en el cuadro eléctrico de cada vivienda, el papel del disyuntor en los hogares nunca ha sido tan crucial. Las nuevas soluciones de cuadros eléctricos inteligentes, como el Schneider Pulse en EE.UU., o el Resi9 Energy Center en Europa, son innovaciones que añaden otra barrera de seguridad e inteligencia a los hogares equipados con nuevos dispositivos energéticos y renovables.

Michael Lotfy Gierges, EVP of Homes & Distribution de Schneider Electric, declaró: «Con más de 100 años de innovación en protección eléctrica e instalaciones, Schneider Electric se esfuerza por impulsar a todos los clientes en los distintos niveles. Nuestras recientes innovaciones centradas en la electrificación y la digitalización permiten afrontar los retos actuales de las crisis climática y energética.»

También se cumplen 40 años del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de Schneider Electric by APC. El SAI de APC, adquirido por Schneider Electric en 2007, ha experimentado importantes avances y es crucial para las operaciones de IT a medida que aumenta la demanda de infraestructuras. Dado que se prevé que el crecimiento mundial de los centros de datos se duplique, pasando de 212.530 millones de dólares en 2023 a 437.330 millones de dólares en 2030, la demanda de infraestructuras de IT resistentes y de protección eléctrica a través de la tecnología SAI es cada vez mayor.

Recientemente reconocida como la empresa más sostenible según TIME, Schneider Electric sigue impulsando la innovación para un futuro sostenible.