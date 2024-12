Ucrania afronta un duro invierno en medio de los continuos ataques a las infraestructuras energéticas

Los continuos ataques a la infraestructura energética en toda Ucrania han dejado a millones de personas sin electricidad, calefacción ni agua, mientras el país se prepara para el invierno, con temperaturas que se espera que caigan por debajo de los -20°C. La situación es desesperada en las zonas cercanas a los frentes del norte, este y sur de Ucrania. Las autoridades locales informan que casi 900.000 personas de estas comunidades necesitarán ayuda urgente para sobrevivir a los gélidos meses que se avecinan.



Se calcula que Ucrania ya ha perdido más del 60% de su capacidad de generación de electricidad. Desde el comienzo de la guerra, 18 grandes centrales de cogeneración han resultado gravemente dañadas o completamente destruidas, junto con más de 800 calderas, 152 puntos de calefacción central y 354 kilómetros de tuberías de calefacción urbana. El impacto en la vida cotidiana de los ucranianos es grave.

Las centrales térmicas son esenciales para suministrar electricidad, calefacción y agua caliente a hogares, hospitales, escuelas y empresas. Sin ellas, muchos hogares carecen de calefacción central, lo que supone un riesgo extremo para la infancia, los ancianos y las personas con problemas médicos cuando bajan las temperaturas.

“Ahora dependemos en gran medida de la ayuda humanitaria. Estoy desplazada, otra vez. Tuve que abandonar mi hogar en Donetsk Oblast cuando la vida allí se hizo insoportable. Durante dos años vivimos sin luz, agua ni calefacción. No vivíamos, sólo sobrevivíamos”, cuenta Iryna, de 64 años, de Krasnohorivka, en la región de Donetsk.

“Vine a Zaporizhzhia, que ahora está a sólo 35 kilómetros de la línea del frente. Es una ciudad llena de familias desplazadas como la mía, que han huido de los combates. Soy pensionista y mi asignación no alcanza para cubrir los gastos básicos de alimentación, por no hablar de nada más. Este invierno me aterroriza. Tengo miedo de volver a quedarme sin calefacción, de congelarme, de no poder cocinar ni comprar alimentos y medicinas. No sé cómo voy a sobrevivir”, añade Iryna.

La destrucción de las centrales térmicas y eléctricas también ha provocado apagones generalizados en toda Ucrania. Con la llegada de los meses fríos y la intensificación de los ataques, se espera que la situación empeore, dejando a las familias sin electricidad durante una media de más de seis horas al día.

La crisis energética que se avecina está provocando una fuerte subida de las facturas de electricidad y de los precios de los combustibles sólidos. Para los desplazados internos que luchan por encontrar trabajo y las comunidades de primera línea que sobreviven a duras penas a los incesantes bombardeos, ataques de drones y ataques con misiles, esta crisis supone una grave amenaza para los ucranianos.

“Cuando todo el edificio tiembla a causa de un cohete que acaba de destruir varias casas de tu barrio, y no tienes calefacción, ni agua, ni gas -estás sentado en la oscuridad, a veces sin contacto con el mundo exterior porque no hay conexión- rezas una vez más sólo para sobrevivir ese día, con la esperanza de ver a tus seres queridos una vez más”, cuenta Svitlana, de 61 años, de Marinka, oblast de Donetsk. “Es insoportablemente duro. Para sobrevivir este invierno, necesitamos al menos el mínimo apoyo”.

World Vision está profundamente preocupada por la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y las familias ucranianas. Para hacer frente a las necesidades urgentes de preparación para el invierno, World Vision ha puesto en marcha una respuesta integral basada en tres enfoques clave. Estos programas se llevan a cabo durante cinco meses, de noviembre a marzo.

El primer enfoque consiste en proporcionar asistencia en efectivo para ayudar a las comunidades desplazadas y de primera línea a cubrir los gastos de calefacción y otros gastos esenciales del invierno. Con la subida de los precios de la energía, muchos ucranianos tienen dificultades incluso para cubrir sus necesidades básicas. Según una reciente evaluación de ACNUR, más del 80% de los afectados prefieren la ayuda en efectivo para el invierno ya que ofrece la posibilidad de comprar ropa de invierno, leña, carbón y pagar las facturas de los servicios públicos.

El segundo enfoque se centra en proporcionar soluciones energéticas alternativas. A través de socios locales, World Vision distribuye generadores, calefactores y bancos de energía a familias y refugios en zonas de primera línea.

El tercer componente de la respuesta consiste en distribuir kits de preparación para el invierno, que incluyen mantas térmicas, artículos de higiene, estufas de gas portátiles y bombonas de gas.

“Este kit de preparación para el invierno es crucial para las familias que viven cerca de la primera línea. Estas comunidades penden de un hilo, con ventanas destrozadas, edificios semi destruidos y barrios enteros en ruinas. Además, las centrales energéticas están en el punto de mira, dejando a las familias sin gas, calefacción ni agua. Los cortes de electricidad son constantes, lo que hace casi imposible calentarse, hervir agua o preparar comida”, explica Yurii Bezkorovainyi, director de Will Help Together, el socio local de World Vision responsable de distribuir los kits en las zonas de primera línea.

“Un componente clave del kit es el hornillo de gas portátil, que permite a las familias cocinar y preparar comidas calientes incluso sin acceso a gas o calefacción. Es fácil de usar y viene con una bombona de gas, para que puedan empezar a usarla enseguida. Cuando la bombona se agota, pueden rellenarla en cualquier gasolinera, lo que supone una salvación en estas condiciones tan duras”, añade Bezkorovainyi.

Este invierno, con ataques selectivos contra las infraestructuras energéticas, la crisis humanitaria sigue agravándose. “World Vision se mantiene firme en su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas en las zonas de primera línea y en toda Ucrania”, explica Arman Grigoryan, director de Respuesta de World Vision a la Crisis de Ucrania.

Hasta la fecha, World Vision ha proporcionado ayuda a más de 2 millones de personas afectadas por la guerra en Ucrania, más de la mitad de las cuales son niños y niñas.