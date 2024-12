Repara tu Deuda Abogados cancela 168.000 € en Gijón (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado no pudo asumir las deudas de su establecimiento hostelero al sufrir los efectos económicos de la pandemia El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Gijón (Asturias) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado liberado de una deuda de 168.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, “se encontraba en situación de insolvencia debido al sobreendeudamiento para atender las obligaciones de su establecimiento hostelero. La crisis económica provocada por la pandemia hizo sus efectos y cayó en un estado del que no ha podido salir. Y es que luego comenzó a trabajar por cuenta ajena, pero con sólo unos 1.000 euros de sueldo mensual, no logró pagar los importes pendientes”.

Como en su caso, numerosas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras buscar diferentes soluciones a sus problemas de deudas. Lo hacen debido a que han sufrido contratiempos económicos por motivos laborales, de salud, etc. Hay que recordar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015 con el objetivo de ofrecer una salida real a personas en estado de insolvencia que no pueden asumir los pagos.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde su creación en septiembre del mismo 2015, ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros de deuda exonerada a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

“Es importante señalar -explican los abogados del despacho- que algunos de los exonerados deciden contar su historia para animar a otras personas a que comiencen el proceso lo antes posible. Al haberse beneficiado de esta ley, quieren que los demás también comprueben los efectos positivos de acogerse a este mecanismo”.

Repara tu Deuda Abogados, antes de poner en marcha el procedimiento, analiza las circunstancias económicas de las personas interesadas para ver si se trata de alguien que pueda beneficiarse de este mecanismo y cumple los requisitos para poder cancelar sus deudas. De este modo, pretende ofrecer una posible previsión para no hacer perder tiempo ni recursos económicos a quienes acuden a su despacho.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta legislación sea mucho más conocida. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- con un alto impacto social. Por esta razón, pretende cambiar la vida de las personas para que tengan una segunda vida, accedan a una nueva financiación y salgan del bucle de deudas en el que se encuentran. En este sentido, es necesario contar con figuras conocidas por el gran público que nos apoyen en esta tarea”.

