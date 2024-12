El impulso al emprendimiento científico en España; el programa UCAM HiTech y sus Bootcamps

Este 2024, el ecosistema de emprendimiento científico en España ha recibido un impulso significativo gracias a una iniciativa salida de UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y perteneciente a la red de incubadoras de alta tecnología de Fundación INCYDE.

UCAM HiTech ha creado un programa dedicado a apoyar a científicos e investigadores en su transición desde la investigación hacia la creación de empresas de éxito. Este programa, que cuenta con la cofinanciación del Programa FSE+ de Empleo, Educación, Formación y Economía Social de Fondos Europeos en España (2021-2027) y la colaboración de Fundación INCYDE, ha demostrado ser un modelo de referencia en el ámbito del emprendimiento científico.

De hecho, el pasado mes de noviembre, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha reconocido a UCAM HiTech por sus buenas prácticas en el desarrollo de emprendimiento universitario.

A lo largo de 11 ediciones en Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, el Programa de Emprendimiento Científico de UCAM HiTech ha capacitado a más de 300 alumnos, en su mayoría estudiantes de posgrado de universidades de dichas comunidades. Su objetivo principal es acompañar a estos jóvenes científicos y emprendedores desde la concepción de una idea hasta el lanzamiento de una empresa con potencial de éxito en el mercado. Además, las oportunidades de aprendizaje y conexión que ofrecen sus Bootcamps, celebrados en noviembre y diciembre en las ciudades de Murcia, Málaga y Valencia, han permitido a los participantes beneficiarse de mentorías especializadas y establecer relaciones con expertos e inversores del sector.

UCAM HiTech, un programa integral para el emprendimiento científico. UCAM HiTech ha sido configurado como un programa integral que cubre todas las fases del desarrollo de un proyecto de base científica o tecnológica. A diferencia de otros programas de incubación, el enfoque de UCAM HiTech está especialmente orientado a investigadores y científicos que buscan traducir su conocimiento en proyectos empresariales. Su modelo formativo se basa en una estructura modular que abarca desde la propiedad intelectual y la regulación hasta el desarrollo de modelos de negocio y la gestión financiera. Además, la combinación de recursos didácticos, talleres prácticos y apoyo de mentores asegura que los participantes adquieran no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades esenciales para el éxito en el mercado.

El Programa de Emprendimiento Científico de UCAM HiTech ofrece una formación práctica en 6 semanas, abarcando desde la identificación de oportunidades de negocio y creación de propuestas de valor, hasta validación de mercado, marketing, propiedad intelectual, financiación y técnicas de pitch, complementado con análisis de casos, desarrollo de prototipos, herramientas financieras y estrategias legales y de gestión para emprendimientos científicos,

Colaboración con la Fundación INCYDE y el Programa FSE+ La colaboración con Fundación INCYDE y el financiamiento del FSE+ han sido factores clave para el éxito de este programa. Estos fondos no solo han permitido que el programa sea accesible para un mayor número de estudiantes, sino que también han garantizado la implementación de recursos adicionales, como plataformas de aprendizaje en línea y seminarios con expertos internacionales. El apoyo del FSE+ ha sido especialmente relevante en el contexto actual, donde la economía y la innovación juegan un papel fundamental en el desarrollo regional.

Formación y networking UCAM HiTech ha creado un entorno en el que los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos y empresariales, sino que también crean redes de contactos vitales para el desarrollo de sus proyectos. Los Bootcamps, en particular, han servido como plataformas de networking, conectando a los participantes con inversores y mentores. Las relaciones formadas en estos eventos han sido cruciales para el progreso de los proyectos, ya que han facilitado el acceso a capital, asesoría experta y oportunidades de colaboración.

UCAM HiTech Bootcamps: acelerando el éxito empresarial Uno de los componentes más destacados de la formación de UCAM HiTech es su programa de Bootcamps, en el que los mejores proyectos de cada edición participan en un intensivo programa de mentoría y formación avanzada. Los Bootcamps se han celebrado en tres ciudades estratégicas: Murcia, Málaga y Valencia, ofreciendo un entorno de aprendizaje dinámico y oportunidades únicas de networking.

Los Bootcamps de UCAM HiTech están diseñados para ser una experiencia inmersiva en la que los participantes reciben capacitación avanzada en temas como estrategia de negocio, marketing digital, desarrollo de productos y habilidades de presentación. Además, los Bootcamps incluyen:

Reuniones personalizadas con inversores y expertos: los participantes tienen la oportunidad de recibir feedback directo sobre sus proyectos de parte de inversores y expertos en el sector, lo que les ayuda a refinar sus propuestas y mejorar sus posibilidades de éxito.

Sesiones de mentoría grupal: en estas sesiones, los participantes trabajan en equipos, abordando problemas y buscando soluciones conjuntamente. Esta dinámica no solo fortalece el aprendizaje, sino que también fomenta la creación de una comunidad de apoyo entre los emprendedores.

Coral, la comunidad online de emprendimiento científico Igualmente destacable es la plataforma online Coral, que se configura como la comunidad del emprendimiento científico dedicada a generar impacto en el mundo a través de proyectos empresariales. La misión de Coral es proporcionar a los emprendedores científicos las herramientas, recursos y conexiones necesarias para llevar sus innovaciones del laboratorio al mercado. En dicha plataforma, totalmente gratuita, los usuarios podrán encontrar:

· Vídeos, artículos, entrevistas, ‘masterclasses’ y podcasts sobre diversas temáticas relacionadas con el emprendimiento científico.

· Una comunidad de emprendedores donde recibir y ofrecer ayuda de otros emprendedores científicos.

· Sesiones en directo con especialistas del sector a los que plantear dudas.

· Contenidos adaptados al nivel de cada emprendedor, sea cual sea la fase en la que se encuentre.

Soluciones adaptadas a cada proyecto Aunque estos programas formativos están diseñados para las fases incipientes de emprendimiento científico, UCAH HiTech ofrece para proyectos más avanzados, soluciones como:

CEO Academy: un ‘máster’ para CEOs de empresas científicas y tecnológicas.

LifeTech Summit: un punto de encuentro entre CEOs, inversores y partners claves del ecosistema científico.

Venture Studio: para ayudar a los proyectos más avanzados a lograr la inversión necesaria para escalar.

Planes para 2025 UCAM HiTech tiene planes ambiciosos para el próximo año. Su objetivo es ampliar la oferta formativa y continuar organizando eventos y Bootcamps tanto en las regiones actuales (Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) como en dos nuevas comunidades (Madrid y Galicia), fortaleciendo así la red de emprendimiento científico en España. Además, la colaboración con partners clave del ecosistema de emprendimiento científico permitirá seguir innovando y adaptando sus programas para responder a las necesidades cambiantes del mercado.

En este sentido, destacan este año los acuerdos con Celera, la aceleradora de talento enfocada en desarrollar líderes que contribuyan a crear una mejor sociedad y Patio Campus, el hub de innovación y sostenibilidad de Madrid.