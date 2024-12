La escritora Silvia Moreno sorprende con su thriller psicológico 'La mujer de acuarela'

La novela 'La mujer de acuarela' es un apasionante thriller de misterio y suspense con ligeros toques de humor de la escritora Silvia Moreno La novela La mujer de acuarela es un apasionantethriller de misterio y suspense con ligeros toques de humor de la escritora Silvia Moreno. La protagonista es Luna, una mujer que sufre un trastorno de percepción y trabaja en la restauración de obras de arte en un conocido museo de Madrid. La rutinaria vida de Luna cambia radicalmente cuando desaparece un cancionero del museo y ella asegura haber visto la pieza desaparecida que pertenece a una donación del coleccionista Jacinto Blánquez a la institución. Cuando Luna se da cuenta de que nadie la cree en el museo, decide salir en busca de la verdad, aunque esto suponga enfrentarse con todos y a todo.

Segúnha confesado la propia autora: "La idea de esta novela nació cuando descubrí la figura de Margarita Gil Roësset, una artista española fascinante de los años veinte que hizo unas ilustraciones incluidas póstumamente en un cancionero publicado en 1932 por la editorial Signo. Concretamente, una de ellas presenta la imagen de un niño que guarda un notable parecido con las de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry".

"La posibilidad de que el famoso escritor y aviador francés se inspirara en los dibujos de Margarita no es descabellada, puesto que él estuvo como reportero durante la Guerra Civil española y pudo ver el cancionero en alguna librería. Esta teoría ha dado alas a la trama de La mujer de acuarela, que gira en torno a la desaparición de esta pieza en un museo famoso", nos explica Silvia Moreno.

La autora Silvia Moreno ha trabajado en varios museos, lo que le ha proporcionado la ambientación perfecta para la narración de esta novela. Incluso le ha ayudado a construir a muchos de los personajes que aparecen en la novela, como la conservadora, el jefe de restauración, el auxiliar de sala, la restauradora o el mecenas. Según ha explicado la autora: "Doté a Luna de la profesión que ejercí durante años, la restauración de obras de arte. Aunque actualmente no me dedique a ello, conozco todos los detalles. Por eso, los gustos de Luna, inquietudes y aptitudes tienen que ver con el entorno museístico y el arte. Esto creo que le otorga verosimilitud en sus reflexiones y acciones".

Con el personaje de Luna, la escritora ha intentado dar visibilidad a los problemas de salud mental, ya que por desgracia sigue siendo un tema tabú en la sociedad. "Creo que mis personajes saben reírse de sí mismos y tratan de enfocar las cosas como pueden. Si algo los caracteriza a todos ellos es que forman un compendio de "antihéroes" sociales: los que sufren problemas de salud mental, el perro abandonado, el divorciado al que su hijo no quiere ver, el jefe inseguro, la hija que no se siente querida por su madre, la mujer con un gran cargo laboral que padece soledad e incomprensión, el anciano de la residencia con alzhéimer… No son un modelo a seguir, ni aparecen en las redes sociales como iconos y, sin embargo, conectamos con ellos. De hecho, tienen mucho que contarnos y que enseñarnos, porque ya sabemos que esto va de luces y sombras", señala la escritora.

Como curiosidad por el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, sus majestades los Reyes Felipe y Letizia quisieron celebrar en el Palacio de El Pardo un acto privado con algunos empleados de diferentes sedes de Patrimonio Nacional entre los que se encontraba la escritora que forma parte del personal laboral. "En esa ocasión, junto a mis compañeros, le obsequiamos a la reina Letizia con la novela La mujer de acuarela dedicada y, como se pudo leer en algunos titulares de revistas, le hizo especial ilusión", comenta Silvia Moreno.

¿Qué ocurre en La mujer de acuarela?

En uno de los museos más conocidos de la ciudad de Madrid, trabaja la restauradora Luna, quien asegura haber visto una pieza desaparecida de la recién llegada donación del coleccionista Jacinto Blánquez a la institución. La búsqueda de la obra se verá envuelta en la incredulidad de muchos, las obsesiones y fantasías de otros, reuniones terapéuticas y el descubrimiento de una historia oculta que comienza con la segunda visita a España del aviador Antoine de Saint Exupéry, y con las ilustraciones de un niño que dibujó Margarita Gil Roësset. Presente y pasado se dan la mano en esta misión, en la que la salud mental y las relaciones humanas jugarán un papel importante para llegar a resolver el misterio de la obra extraviada, que irá cobrando cada vez más valor a medida que la investigación avanza. Esta novela ha sido publicada por la editorial MaluMa y también se puede comprar en Amazon.

La autora

Silvia Moreno nace en la ciudad de Madrid, cerrando a su llegada la década de los ochenta. Es graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y posgraduada en Gestión Cultural (UCM). Posteriormente, realiza un máster universitario en Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporánea (UOC) y se forma como experta universitaria en Escritura, Estilo y Creatividad (VIU). También ha hecho varios cursos en la Escuela de Escritores de Madrid. Desde que finalizó sus estudios, ha trabajado como restauradora tanto en instituciones públicas como en la empresa privada, compaginando su labor con la docencia. En 2018 recibe una beca de investigación de la Fundación Iberdrola España para una estancia en el taller de pintura del Museo Nacional del Prado. Actualmente, trabaja como personal laboral de Patrimonio Nacional. La mujer de acuarela es su primera novela y ha sido publicada por la editorial MaLuma.