​Los riesgos de las Wi-Fi públicas y cómo proteger tus datos personales al comprar online en época navideña

La temporada navideña es sinónimo de compras, descuentos y regalos, pero también de un aumento exponencial en los riesgos de ciberseguridad. Los usuarios aprovechan cualquier momento libre para buscar ofertas online, muchas veces conectados a redes Wi-Fi públicas, mientras que los ciberdelincuentes están al acecho de cualquier vulnerabilidad para robar datos personales y financieros. Según un informe reciente de Cybersecurity Ventures, se espera que los fraudes cibernéticos generen pérdidas de 8 billones de dólares en todo el mundo en 2024, con un repunte notable en diciembre.



La seguridad en las compras online es la causa del Grupo Siglo XXI durante este mes de diciembre. En este artículo, repasamos los peligros de las conexiones Wi-Fi públicas durante las compras online y cómo proteger tus datos personales en esta época de consumo masivo.

El peligro de las Wi-Fi públicas: una puerta abierta para los ciberdelincuentes

El uso de redes Wi-Fi públicas en cafeterías, centros comerciales o aeropuertos es común, especialmente durante las compras navideñas. Sin embargo, estas redes, aunque convenientes, son altamente inseguras y un caldo de cultivo para ataques cibernéticos. Los hackers pueden interceptar fácilmente las comunicaciones entre el usuario y el servidor, accediendo a información confidencial como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o incluso credenciales bancarias.

Un informe de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) advierte que más del 60% de las redes Wi-Fi públicas en Europa carecen de las medidas de seguridad básicas, como el cifrado WPA3. Esto significa que cualquier dato transmitido a través de ellas puede ser interceptado por terceros sin grandes esfuerzos técnicos.

Tácticas comunes utilizadas por los atacantes

1. Man-in-the-Middle (MitM): El ciberdelincuente intercepta la comunicación entre el usuario y el servidor, robando información transmitida. 2. Redes Wi-Fi falsas: Los hackers crean redes con nombres similares a las oficiales, como "Centro_Comercial_WiFi_Free", para engañar a los usuarios. 3. Ataques de malware: Al conectar un dispositivo a una red comprometida, el atacante puede infectarlo con software malicioso.

Cómo protegerte al usar Wi-Fi pública

- Evita realizar compras o transacciones bancarias: Restringe las actividades sensibles a conexiones privadas y seguras. - Usa una VPN: Una Red Privada Virtual cifra tus datos, haciendo que sean inaccesibles para terceros. - Desactiva la conexión automática: Configura tu dispositivo para no conectarse automáticamente a redes abiertas. - Activa el uso de datos móviles: Es más seguro navegar o comprar usando tu plan de datos que una red pública.

Protección de datos personales: evita que tus regalos terminen en manos equivocadas

Además de los riesgos asociados con el uso de redes inseguras, las compras online conllevan un intercambio continuo de datos personales. Desde direcciones de envío hasta detalles de pago, estos datos son un objetivo prioritario para los estafadores. Según la Oficina de Protección de Datos de la UE, durante la campaña navideña de 2023, se reportaron más de 12.000 casos de robos de datos relacionados con compras online, un 25% más que el año anterior.

Qué datos están en riesgo: Nombres completos y direcciones de correo electrónico. Números de teléfono y direcciones postales. Información bancaria y números de tarjetas de crédito. Contraseñas y respuestas a preguntas de seguridad.

Errores comunes que comprometen tus datos

1. Registrar cuentas en sitios web inseguros: Muchos usuarios introducen información personal en tiendas online que no ofrecen garantías mínimas de seguridad. 2. Almacenamiento automático de datos de pago: Aunque cómodo, puede ser peligroso si el sitio sufre una brecha de seguridad. 3. Compartir datos innecesarios: Algunas tiendas solicitan información personal que no es imprescindible para la compra.



Cómo proteger tus datos personales al comprar online

- Compra en sitios seguros: Verifica que la URL del sitio comience con “https://” y que haya un candado en la barra de direcciones. Esto indica que la conexión está cifrada. - Utiliza contraseñas únicas y seguras: Evita usar la misma contraseña en múltiples plataformas. Herramientas como gestores de contraseñas pueden ayudarte a crear combinaciones robustas. - Opta por métodos de pago seguros: Usa tarjetas de crédito virtuales o plataformas como PayPal, que ofrecen capas adicionales de protección. - Desactiva las opciones de guardar datos: Introducir tus datos de pago cada vez puede ser más seguro que almacenarlos en la web. - Evita hacer clic en enlaces sospechosos: Los correos electrónicos y mensajes de texto con ofertas increíbles suelen ser trampas para robar información.

La clave: seguridad proactiva

La combinación de redes Wi-Fi inseguras y la falta de precaución al manejar datos personales crea un terreno fértil para los fraudes digitales. Sin embargo, adoptar medidas sencillas puede marcar la diferencia. Mantener tu dispositivo actualizado, utilizar herramientas de seguridad como VPNs y gestores de contraseñas, y comprar exclusivamente en plataformas confiables son pasos básicos para evitar sustos.

En esta Navidad, la seguridad digital es un regalo que te haces a ti mismo. Comprar online puede ser cómodo y eficiente, pero solo si se hace con responsabilidad. La mejor oferta de la temporada es proteger tus datos personales y disfrutar de unas fiestas sin preocupaciones.