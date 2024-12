​Acaba el año con compasión hacia los animales

Millones de seres sintientes han sido ejecutados en la pesca y los mataderos para productos que no necesitamos y que implican desde su primer momento hasta el último un infierno para los protagonistas silenciados, los animales.



Yo te invito a ti que estás leyendo a visitar la larga lista de alternativas vegetales que puedes hacer en cualquiera de las recetas habituales como yo he hecho durante estos días navideños con deliciosos platos como el seitán que es uno de los sustitutos de la carne, patés vegetales, sobrasada, caldos, turrones y otros dulces navideños o productos veganos "del mar".

Lo cierto es que se puede disfrutar de todo de una manera compasiva, además de más sostenible y saludable, pues de nada sirve lamentarnos por catástrofes como la DANA si luego financiamos a la industria que más perpetua este tipo de catástrofes climáticas.

El colectivo Rebeldes Indignadas formado por personas relacionadas con la ciencia lo dejan muy claro en diferentes comunicados: "La industria alimentaria de origen animal es la principal causa de la crisis ecológica y climática, al destruir los océanos y bosques que regulan el clima terrestre y emitir más GEI que el transporte mundial, y el urbanismo descontrolado aumenta los efectos de las inundaciones: transición a dietas vegetales y decrecimiento profundo como medidas urgentes y silenciadas ante el previsto aumento exponencial de catástrofes climáticas".

Además, un reciente estudio de Metabody y Rebeldes Indignadas presenta la pesca como industria más destructiva de la historia, seguida de la acuicultura, la ganadería y la avicultura como principal fuente de destrucción de los océanos, que son vitales para el sostenimiento de la vida en la Tierra y están actualmente al borde del colapso, con una amenaza renovada de océanos muertos y extinción humana.

El estudio expone la urgencia de transicionar a dietas vegetales para salvar los océanos y la vida terrestre, y denuncia el silenciamiento del problema y las soluciones, no solo por parte de los gobiernos, sino también de las principales organizaciones ecologistas.

Es decir, el consumo de productos de origen animal, nos guste o no, condena a los protagonistas a una miserable "vida" desde el primer aliento hasta el último de los animales, supone la mayor causa de la crisis climática y también otros problemas como la salud, la explotación laboral, problemas de salud mental y hambre en el mundo, pues es absurdo criar a millones de animales más que humanos y luego alimentarlos con la mayoría de vegetales del mundo, soja, agua y cereales.

El especismo tal y como dice la RAE es la discriminación por especie a los animales y la forma fácil de inculcar esto es simplemente no diciendo nada cuando somos pequeños y así que normalicemos usar a los animales a nuestro antojo sin tan siquiera saberlo, mientras crecemos adorando a Peppa pig, Nemo o La abeja Maya.

FOIE GRAS, UNO DE LOS PRODUCTOS QUE MÁS EN EL PUNTO DE MIRA ESTÁ

El principal problema es la falta de información, pues si la gente se para a pensar y a conocer todas las absurdeces que cometen los seres humanos, tal vez optaría por cambios, más cuando hoy en día podemos disfrutar de lo que queramos sin usar a los animales.

Uno de los productos que se consume bastante en Navidad es el foie gras, aunque cada vez más gente deja de hacerlo u opta por alternativas a base de plantas tras conocer la terrible realidad que esconde.

Los animales son alimentados a través de un largo tubo metálico, que se introduce por sus gargantas y les administra entre 200 y 400 gramos de "alimento" varias veces al día mediante lo llamado alimentación forzada.

España es uno de los únicos cinco países europeos en los que está permitida la alimentación forzada a patos y ocas para elaborar foie, pues solamente Francia, Bulgaria, Bélgica y Hungría lo permiten.

"Habría que llevar a cabo acciones para ilegalizar la producción del foie gras. Industria ganadera y bienestar animal no pueden ir juntos", declara en Diario Público Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA.

La Fundación Igualdad Animal recoge firmas para su prohibición en la que señala que cada año más de 1.150.000 patos y gansos son sometidos a la alimentación forzada en España para que sus hígados crezcan hasta diez veces su tamaño normal y obtener foie gras.

Toda la información sobre esta terrorífica industria y la recogida de firmas contra la realidad está en la web de Igualdad Animal o puedes acceder directamente en este enlace: https://igualdadanimal.org/campana/foie-gras/.

Por otro lado, te recomiendo que busques en internet el artículo "Pruebo el foie gras vegetal más premiado del mundo: el fin de la crueldad sin renunciar al sabor".

En este artículo, una persona que prueba la alternativa vegetal Fuah!, que ha ganado incluso varios premios, da su testimonio del gran sabor que nada tiene que envidiar, además de evitar lógicamente la tortura y llevar productos más sostenibles y saludables, pero otra opción es que elabores esta alternativa tú.

EL SUFRIMIENTO QUE OCASIONA LA PIROTECNIA

El oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva.

A la mayoría de animales (que yo no llamo mascotas sino miembros de la familia) les aterra el sonido de la pirotecnia y en muchos casos se han llegado incluso a tirar por la ventana o morir por infarto.

Aunque hay personas que disfrutan con la pirotecnia, aquellas que padecen algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo pasan muy mal cuando se producen, puesto que los sonidos bruscos y fuertes les provocan estrés, nervios y un miedo que los desestabiliza emocionalmente.

Estando en una situación de gravísima crisis climática con catástrofes incluidas, los fuegos artificiales desprenden polvos muy finos compuestos de colorantes metálicos, toxinas, productos químicos y humos; todos ellos similares a los efectos que producen otras agravantes ambientales, como es el caso del tráfico.

La fauna silvestre es también muy vulnerable a los fuegos artificiales debido a su interacción directa con el entorno natural. Las aves suelen ser de los animales silvestres más afectados por la pólvora; el estruendo puede causarles taquicardias, infartos y hasta la muerte. Además, el pánico puede llevarlas a huir sin control, chocando contra edificios o tendidos eléctricos y abandonando sus nidos, lo que resulta en la pérdida de crías. Otros animales nocturnos optan por salir de sus refugios, aumentando el riesgo de atropellos y accidentes.

Además del estrés y otros efectos negativos de la pólvora en animales, existe un riesgo adicional de los fuegos artificiales en zonas naturales, que son los incendios forestales; un tema no menor que aumenta exponencialmente el problema, aunque si te preocupan los incendios te recomiendo que busques el artículo "los incendios se apagan en tu plato".

Antes me gustaba algo la pirotecnia, pero considero que mi diversión no puede estar por encima de los derechos de los demás, ya que los animales y personas con algún trastorno e incluso bebés, personas mayores o con enfermedades sufren y eso es injustificable para que yo me lo pase bien.

ANIMALES EXPLOTADOS COMO ENTRETENIMIENTO

Muchos animales permanecen de adorno en belenes sin que se tengan en cuenta ninguno de sus intereses, explotados en cabalgatas, torturados a manos de los taurinos, ejecutados por los que se lían a balazos por el monte con todo lo que se mueva o en algunos circos que todavía viven en las cavernas y quieren seguir usando animales.



El Ayuntamiento de Moncada gobernado por el PSOE con Compromís carece de escrúpulos y pese a la terrible situación que tanta gente está padeciendo tras perderlo todo por culpa del desastre climático que nos ha traído a la DANA, antes de que acabe el año celebrará los terribles toros embolados y también cuando empiece el año nuevo.

Total, un montón de diferentes "festejos" taurinos de máximo sadismo para satisfacer a una minoría violenta de la sociedad según todas las encuestas, además de los gastos directos e indirectos que conlleva, la desprotección de la infancia que hasta el comité de derechos del niño de la ONU ha reconocido pidiendo a España la protección del menor en la tauromaquia a lo que se suman también los daños al mobiliario urbano, ambiente violento, inseguridad o suciedad.

Presencialmente o con firma digital, debes firmar urgentemente la iniciativa noesmicultura.org que está ya en su recta final.

Por otro lado, el "Circ de Nadal" no ha podido utilizar animales por la falta de licencia para montar donde lo han hecho, pero el Ayuntamiento de Valencia ha evitado hablar de los animales cosa que no sorprende, pues PP y VOX son los que han permitido que en la Comunidad Valenciana se pueda volver a abusar de los animales en los circos y solamente este ha pedido hacerlo.

En Alfafar ya cometieron un montón de irregularidades con la complicidad del polémico alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) hasta que tuvo que actuar para defender la legalidad, evitando así verse en un proceso judicial.

Muchas cabalgatas también abusan de los animales durante estos días festivos con excusas anacrónicas como las que da Gonzalo Jácome, el alcalde de Ourense, que siempre está en alguna polémica e incluso el año pasado hizo de Baltasar un condenado por abusos sexuales.

El estrés, el ambiente hostil o el exceso de luz son solamente algunas de las formas de sufrimiento de los animales víctimas de las cabalgatas por el egoísmo humano sumado a la codicia política.

"En los circos debe prohibirse la presencia de todos los animales, sin distinción, pues el hecho de obligarlos a participar en espectáculos es totalmente contrario a su naturaleza; por esa razón se usan elementos de castigo para someterlos, porque es algo que nunca harían voluntariamente", declara al respecto la bióloga Valenciana Rosa Más.

"En cuanto a la distinción entre animales salvajes o domésticos, es totalmente engañosa debido a que hace muchos años que los circos se proveen de animales criados en cautividad, lo que les confiere la falsa calificación de animal doméstico, definido como aquel que depende del ser humano para su supervivencia, pero que no tiene el menor fundamento biológico, porque un animal silvestre lo es independientemente de sus circunstancias. En el caso de la cría en cautividad, se trata de haber forzado un comportamiento aberrante en esos animales, no a que haya cambiado su esencia", lamenta la bióloga.

LA CENA DE FIN DE AÑO

Te invito a que entres a páginas como "LOVE VEG" para descubrir lo fácil que es disfrutar evitando el horror y el sufrimiento de tantos seres indefensos poniéndote por un momento en su lugar. Puedes hacer lo que quieras sin necesidad de utilizar a los animales y con productos vegetales (que a poder ser sean de proximidad).

"El queso ha sido un ingrediente clave en muchas de nuestras comidas favoritas. Su presencia aporta sabor, textura y ese toque especial que tanto disfrutamos. Sin embargo, cada vez más personas están optando por alternativas de origen vegetal, descubriendo no solo nuevas formas de disfrutar del queso, sino también el impacto positivo que esto tiene en nuestra salud, en los animales y en el planeta", aparece en la citada web.

En general, el veganismo rechaza cualquier tipo de explotación animal. Mucha gente cree, sin embargo, que utilizar la leche de las vacas no conlleva ningún mal. Se tiene la imagen idílica de que las vacas son como nos las muestra la publicidad: libres y agradecidas a la empresa que las explota. Pero, la realidad es muy distinta.

Parte de la información que os voy a facilitar viene de "mundo vegano" y es esencial para reflexionar, pues tras saber esto no hay queso, yogur, tarta o vaso de leche que valga la pena mientras sea de origen animal.

Una vaca de las que llaman "lechera" (manipulada genéticamente para producir mucha más leche) tanto en una granja industrial como las inexistentes que llaman ecológicas son simplemente una propiedad.

Es un medio para ganar dinero. Se crían con el fin de que sean productivas para el ganadero y ninguno de sus intereses es tenido en cuenta.

Las vacas que llaman lecheras, hembras mamíferas, son seleccionadas genéticamente para que puedan producir leche en gran cantidad. En las explotaciones ganaderas estas vacas sufren hacinamiento, no gozan de libertad de movimiento y viven encerradas, condenadas en su cubículo, ancladas a las máquinas de ordeño provocándoles descargas y heridas de gravedad en las mamas y sufriendo una vida de horror.

Todas las hembras, para poder producir leche, primero tienen que convertirse en madres. Estas vacas son inseminadas una y otra vez artificialmente y la leche que sus senos producen, con cada uno de sus embarazos, debería ir destinada a la alimentación de sus pequeños, pero la realidad es que estas vacas se pasan toda su vida preñadas, pariendo y siendo apartadas cruelmente de sus terneros, para que esa leche que sería para alimentar a sus bebés pueda ser extraída para su comercialización para el consumo humano.

Así es su vida, que se resume en embarazos forzados, privación de libertad, ordeño constante y medicación. A estos animales (como a muchos otros) se les suministran fármacos (antibióticos y tranquilizantes en su mayoría), ya que sufren graves heridas físicas, con alto riesgo de infección, debido a la extracción indiscriminada de su leche y sufren traumas psicológicos, debido a la separación de sus crías nada más nacer, para que así puedan producir la mayor cantidad de leche en los 10 meses que dura la lactancia.

Tras 60 días, la vaca será otra vez fecundada. Durante aproximadamente siete meses (de los nueve que dura su embarazo) a la vaca le seguirán ordeñando la leche destinada para su ternero anterior. Las vacas "lecheras" víctimas de la explotación tan sólo viven de 5 a 6 años, cuando su vida sin explotación, en libertad, podría alcanzar una duración de 20 años. Una vez que la vaca ya no es joven y, como consecuencia, baja su producción de leche ésta deja de ser rentable y son enviadas al matadero, para transformar sus pobres cuerpos torturados y agotados en las hamburguesas y salchichas de comida rápida.

Quizá el mayor dolor sufrido por las vacas mal llamadas lecheras en la industria láctea sea la pérdida repetida de sus crías, pues los terneros son separados de sus madres en menos de 24 horas de su nacimiento.

Si se mata al ternero cuando es joven para su consumo en restaurantes, su estómago es también utilizado para la elaboración de queso, ya que contiene renina, una enzima utilizada para cuajar leche con el fin de convertirla en queso.

Algo parecido les ocurre a los machos adultos, son utilizados para consumo en restaurantes, para despiece para consumo doméstico y para prendas de vestir, donde se utilizará su piel para la fabricación de cuero y pieles.

La publicidad de la industria lechera nos enseña una cara amable del consumo de lácteos que lejos tiene que ver con la realidad. El marketing nos vende una idea equivocada de los beneficios nutricionales de la leche y nos muestra vacas pastando en paraísos vegetales, pero abramos los ojos y no neguemos la realidad. Estos animales sufren vidas de horror, hacinadas y torturadas de principio a fin.

Parte de un artículo de Raquel Aguilar de hace años tras visitar una granja de ovejas señala lo siguiente: "La finalidad era muy clara, conseguir la máxima producción de leche… y de paso, de carne de cordero. Porque, ¿cómo va a producir leche una oveja sin haber parido antes? Para que las personas podamos tomar leche, alguien debe haber sido madre, y sus hijos no deben haberla consumido, así de sencillo".

LECHE DE VACA Y SALUD

La leche de vaca, o de cabra, es apta para las necesidades nutricionales de los terneros, pero no para las necesidades nutricionales de los humanos.

La leche de vaca contiene el triple de proteínas (caseína) que la leche materna humana, y casi un 50% más de grasa. Un ternero se desarrolla mucho más rápido que un bebé humano, además de que cuenta con cuatro estómagos, lo cual facilita la digestión de la leche de su madre, no así en el caso de los humanos, ya que la toma de leche de vaca es indigesta para nuestro organismo.

Después de los 4 años de edad, la mayor parte de la gente se vuelve intolerante a la lactosa, produciendo gases, diarreas y cólicos. Eso sin hablar de que el consumo de lácteos se relaciona con enfermedades graves, como el cáncer de mama y quistes ováricos en la mujer, así como cálculos renales, asma y otras alergias.

Su consumo aumenta los niveles en sangre de IGF-1, un factor de crecimiento que se asocia con el crecimiento de las células cancerosas.

Os he hablado hoy de la industria láctea como os podía haber hablado de cualquier otra, pues todo está muy oculto y la gente cuando conversamos haciendo activismo ni siquiera sabe que la industria del huevo tritura vivos a los pollitos machos nada más nacer y las gallinas viven en jaulas menores al tamaño de un folio o interminables y mugrientas naves industriales donde han sido modificadas para poner un montón de huevos al año y se les aplica prácticas como cortarles el pico sin anestesia y producir hasta que ya no puedan más y ser enviadas al matadero, al igual que las vacas.

En este caso, te recomiendo que para Nochevieja pruebes a hacer la espectacular tortilla de patatas vegana que sustituye el huevo por harina de garbanzo u otros productos.

La industria pesquera asfixia a toneladas de víctimas y es la mayor causa de la crisis climática, como decía antes, además de que la mayoría de plásticos en el mar provienen de las redes, acabando también con un montón de vidas.

De otras industrias como la cárnica, peletera o experimentación animal poco más puedo decir de lo que suelo contar a menudo, pues no necesitamos a ninguna y los animales son sometidos de principio a fin a la más absoluta miseria, además de que todo esto va a hacer que especialmente dejemos sin futuro a las siguientes generaciones.

Solamente piensa por un momento que si nadie quiere trabajar en eso y mucha gente que lo ha hecho ha desarrollado problemas de salud mental e incluso se ha llegado a suicidar, por algo será.

Además de todo esto, en Navidades muchos animales son regalados y abandonados al tiempo, además de otras víctimas como aves y peces que por egoísmo humano se secuestran de su hábitat y así hacer de adorno en las casas sin importar para nada el sufrimiento que conlleva estar atrapados, al igual que sucede en cualquier zoológico o acuario.

CONCLUSIONES: EN TUS MANOS ESTÁ CAMBIAR LA REALIDAD

A nadie de las personas que leen este artículo le gustaría estar en el lugar de la víctima y la capacidad de empatizar debe llevarnos a excluir a los animales de las diferentes ideas humanas para explotarlos, pues basta visitar cualquier granja para ver que se hace con los animales lo mismo que los nazis hacían con los humanos, además de que los periodistas que han querido contarlo no han tenido más remedio que colarse.

¿Cómo es posible que casi nadie quiera hacerlo y ni siquiera sea capaz de verlo, pero luego decida contribuir sabiendo que está mal?

Además del infierno al que sometemos a millones de seres sintientes, ya he dicho antes que la mayor causa de la crisis climática está en la industria que explota animales, los problemas de salud, los problemas de explotación laboral o de hambre en el mundo se podrían solucionar con la transición a alternativas vegetales.



Todas las fuentes expertas, de hecho, no han tenido más remedio que reconocer que bien planificado llega incluso a prevenir muchas de las enfermedades y que es viable en cualquier etapa de la vida. También hay muchas delirantes excusas como las "pobrecitas" plantas, pero no tienen sistema nervioso ni cerebro, además de que esa gente compra vegetales y animales que se alimentan de la mayoría de vegetales del mundo y otros recursos, pues en el mundo hay millones de animales más que humanos que se traen exclusivamente para explotar y hay que dedicar indecentes recursos que si fueran destinados directamente a la población se podría disfrutar de todo sin que hubiera escasez de recursos y gente pasando hambre.

De igual manera, esa gente no veo que vaya a protestar a las floristerías y deja mucho que desear que comparen a una planta con un animal que sufre desde su primer aliento hasta el último, pero en todo caso financian a la industria vegetal y a la industria animal que consume muchísimas más plantas, la mayoría de soja, agua o cereales.

Para ir acabando, rebeldes indignadas también habla de ese tema señalando que "la deforestación tropical en todo el mundo y sobre todo en la Amazonía, tiene una causa primordial y silenciada: la ganadería extensiva, seguida a cierta distancia de los cultivos de soja, también para ganado (un término especista que reduce al animal a objeto de explotación y que aquí se utiliza como referencia solo a dicha actividad de explotación) tanto intensivo como extensivo, y, muy lejos de estos, la minería y resto de impactos. El 72% de la deforestación amazónica en Brasil es para pastos que alimentan a los animales destinados al matadero".

Añadir que el resto se utiliza para diversas aplicaciones, como biocombustibles o aceites vegetales y un porcentaje muy pequeño para la bebida vegetal de soja y otros productos veganos.

Como decía, en LOVE VEG puedes descubrir una larga lista de opciones para que cualquier sabor o receta puedas disfrutarlo sin dañar a los animales y sin financiar a la industria más destructiva del mundo, así como puedes buscar la alternativa en otras webs a cualquier receta.

También te pido que no fomentes ninguno de los entretenimientos que el humano hace abusando de los animales, al igual que no hay ninguna necesidad de contribuir a las pieles de los animales o a la industria de experimentación que puedes evitar buscando el sello cruelty free, pues además del sadismo de la industria la mayoría de experimentos con animales fracasan en humanos.

De nuevo, en la última cena del año disfrutaré de patés, sobrasada, frutos secos, canelones, alternativas similares a la industria pesquera, dulces típicos de esta fecha en versión vegana y en general de todo lo que quiera.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros no pueden prohibir el uso de términos tradicionales como "hamburguesa" o "salchicha" para productos de origen vegetal.

Es muy necesario que el antiespecismo se inculque desde la infancia fomentando en las niñas y niños una educación que promueva el respeto y la empatía hacia todas las especies de animales sin distinción.

Otro día podría hablar en profundidad y dedicar un artículo a los intereses políticos que hay en perpetuar la mentira y subvencionar a estas industrias destructivas y crueles, pues con los santuarios no lo hacen pese a que se dejan la piel por cada vida inocente rescatada.

Antes de acabar el artículo, recordarte que firmes las peticiones que nombraba anteriormente contra la industria del foie gras y la tauromaquia, además de buscar el artículo sobre la magnífica alternativa al foie gras que ya venden incluso supermercados también y ha ganado diferentes premios.

Si de verdad quieres que el mundo cambie, los políticos no lo harán por ti, hazlo tú empezando por evitar en la medida de lo posible todos los actos que son dañinos para los demás.

Para seguir toda esta causa que implica la protección de todos los animales y el único planeta que tenemos, puedes seguir en Instagram mi página de activismo "Diego Nevado Martínez".

Espero que tengas una gran entrada y salida de año, pero también lo deseo para todos los seres vivos y por eso espero haberte podido ayudar a que reflexiones y tomes camino a la compasión.