Nueva Unidad de Lipedema en Clínicas Dorsia: un avance crucial en su enfoque holístico de salud

Con más de 20 años liderando en medicina y cirugía estética, Clínicas Dorsia anuncia el lanzamiento de su Unidad de Lipedema, creada para ayudar a pacientes que sufren esta enfermedad crónica, muchas veces desconocida o mal diagnosticada. Este tratamiento subraya el compromiso de Dorsia con el progreso en el ámbito médico y la atención integral al paciente, proporcionando soluciones efectivas y personalizadas para aumentar su bienestar.

Clínicas Dorsia se ha consolidado como un referente destacado en el sector de la medicina estética. Gracias a su extensa red de centros en España y a un equipo de profesionales de primer nivel, ofrece un enfoque combinado de tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas, junto con un trato cercano y personalizado. Su compromiso con la transparencia y la excelencia ha fortalecido su reputación como una marca de confianza y prestigio en el ámbito estético.

La reciente creación de la Unidad de Lipedema en Clínicas Dorsia subraya su liderazgo continuo. Esta unidad está diseñada para atender específicamente a quienes padecen lipedema, una afección a menudo mal diagnosticada o ignorada. Dorsia se enfoca en brindar tratamientos personalizados y efectivos, con el objetivo de mitigar los síntomas de esta enfermedad crónica y mejorar notablemente la calidad de vida de sus pacientes.

¿Qué es el lipedema? Explicación y tratamiento en Clínicas Dorsia

El lipedema es una enfermedad crónica que afecta principalmente a mujeres, caracterizada por la acumulación anómala de grasa en las extremidades inferiores y, en algunos casos, en los brazos. A menudo, se confunde con obesidad o linfedema debido a su apariencia, pero sus características son únicas. Algunos de los síntomas principales del lipedema son:

Acumulación desproporcionada de grasa: Se localiza principalmente en las piernas (desde la cadera hasta los tobillos) y, en algunos casos, en los brazos, creando una evidente desproporción entre las extremidades y el tronco. Esta grasa no responde a dietas ni al ejercicio.

Se localiza principalmente en las piernas (desde la cadera hasta los tobillos) y, en algunos casos, en los brazos, creando una evidente desproporción entre las extremidades y el tronco. Esta grasa no responde a dietas ni al ejercicio. Dolor espontáneo o al tacto: Muchas pacientes describen molestias constantes, desde una sensación de pesadez hasta dolor intenso en las zonas afectadas. Este dolor puede ser debilitante y empeorar con el tiempo si no se trata.

Muchas pacientes describen molestias constantes, desde una sensación de pesadez hasta dolor intenso en las zonas afectadas. Este dolor puede ser debilitante y empeorar con el tiempo si no se trata. Tendencia a desarrollar hematomas: Debido a una mayor fragilidad capilar, las pacientes con lipedema suelen tener moretones frecuentes y fáciles de provocar, incluso con golpes leves.

Debido a una mayor fragilidad capilar, las pacientes con lipedema suelen tener moretones frecuentes y fáciles de provocar, incluso con golpes leves. Piel blanda y textura irregular: En los estadios iniciales, la piel puede parecer lisa, pero al tacto se percibe una textura acolchada o nodular. En estadios más avanzados, estas irregularidades son visibles.

En los estadios iniciales, la piel puede parecer lisa, pero al tacto se percibe una textura acolchada o nodular. En estadios más avanzados, estas irregularidades son visibles. Impacto emocional: Además de los síntomas físicos, las pacientes suelen experimentar frustración y baja autoestima debido a los cambios en su cuerpo y la dificultad para obtener un diagnóstico correcto.

El perfil de paciente con Lipedema

El lipedema afecta mayoritariamente a mujeres, y suele manifestarse o agravarse durante momentos de cambios hormonales significativos, como la pubertad, el embarazo o la menopausia. Estas pacientes suelen llegar a Clínicas Dorsia buscando respuestas tras años de convivir con síntomas como el aumento desproporcionado de volumen en las piernas o brazos, dolor al tacto, y facilidad para desarrollar hematomas. Muchas de ellas han intentado numerosas dietas y rutinas de ejercicio sin obtener resultados visibles en las zonas afectadas, lo que les genera frustración y, en ocasiones, problemas de autoestima.

Estadios del lipedema

El lipedema se desarrolla en diferentes estadios que varían en gravedad:

Estadio I: La piel se mantiene lisa, pero el tejido graso subyacente es anormalmente blando.

La piel se mantiene lisa, pero el tejido graso subyacente es anormalmente blando. Estadio II: Surgen irregularidades en la piel, con nódulos más palpables y visibles.

Surgen irregularidades en la piel, con nódulos más palpables y visibles. Estadio III: Se produce una deformidad severa por el crecimiento del tejido graso.

Se produce una deformidad severa por el crecimiento del tejido graso. Estadio IV: En algunos casos avanzados, puede coexistir con linfedema.

Enfoque integral en el tratamiento dentro de Clínicas Dorsia

La Unidad de Lipedema de Clínicas Dorsia ofrece un enfoque multidisciplinar que incluye:

Tratamiento conservador: Diseñado para pacientes en estadios iniciales, este programa combina sesiones de drenaje linfático con presoterapia, radiofrecuencia y asesoramiento nutricional y psicológico. Su duración es de aproximadamente seis meses y busca frenar la progresión del lipedema antes de considerar opciones más invasivas.

Diseñado para pacientes en estadios iniciales, este programa combina sesiones de drenaje linfático con presoterapia, radiofrecuencia y asesoramiento nutricional y psicológico. Su duración es de aproximadamente seis meses y busca frenar la progresión del lipedema antes de considerar opciones más invasivas. Tratamiento quirúrgico: En casos avanzados o cuando el enfoque conservador no es suficiente, se recurre a la liposucción con técnica PAL (vibración asistida). Este procedimiento elimina la grasa acumulada de forma precisa, minimizando el daño a los tejidos circundantes y favoreciendo una recuperación rápida y efectiva.

El enfoque médico de Clínicas Dorsia: centrado en las pacientes

El objetivo de la Unidad de Lipedema de Clínicas Dorsia es mejorar la calidad de vida de las pacientes, devolviendo confianza y bienestar a través de tratamientos seguros y efectivos. Con más de 160 clínicas y un equipo médico altamente cualificado, Dorsia sigue siendo un referente en tratamientos que combinan estética y salud.