Mi Duende Mágico, la nueva tradición que inunda los hogares españoles

Ya es Navidad cuando comienzan las travesuras duenderiles.

La licencia de Mi Duende Mágico, creada en Chile hace más de 13 años, llegó a España en la Navidad de 2022 de la mano de Xótiko Europa, una pequeña empresa dedicada en exclusiva a los juguetes, formada por cuatro jóvenes luchadores padres de familia preocupados porque veían cómo los niños ya no querían jugar con muñecos y dedicaban todos sus momentos de ocio a pasar el tiempo con dispositivos electrónicos. Desde 2022, Xótiko, pionera en España y Europa en el proyecto de los duendes y sus travesuras, se hizo con el mercado de la magia y las travesuras a través de sus duendes arrancando sonrisas a los más pequeños y llenando los hogares de ilusión. Recordando que, en el ajetreo de la vida, siempre hay un momento para llenarlo de magia y sonreír.

Mi Duende Mágico es una tradición navideña que apuesta por volver a los valores tradicionales implicando a toda la familia, padres, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos mayores, etc. a vivir la magia de la Navidad a través del cariño y de las travesuras que traen los duendes mágicos llegados desde el Polo Norte.

Con un contenido creativo y muy cuidado y unas imágenes impactantes, estos ayudantes de Papá Noel que trabajan en su taller de juguetes, inundan las casas de los niños cada Navidad regalándoles las más divertidas travesuras como muestra de su cariño. Desde Adviento, y hasta algunos días después de Reyes, se podrán ver en todos los hogares repartiendo afecto y diversión.

Con Mi Duende Mágico las navidades se llenan de magia, aventura y diversión; cada año aterrizan distintos personajes alegres y coloridos, abrazables y con largas piernas, y cada uno con una personalidad diferente, lo que hace que los niños puedan identificarse claramente con el más afín a su personalidad. Todas las colecciones vienen acompañadas de grandes aventuras que integran valores positivos como el cuidado del medio ambiente o el compañerismo entre otros, siempre expresados de forma sencilla, clara y lúdica para que los más pequeños lo puedan comprender.

Mi Duende Mágico con su tradición navideña de travesuras duenderiles ha logrado convertirse en la sensación de la Navidad. Cada año se incrementan las ventas más de un 30% en los distintos puntos donde se comercializa este producto hasta tal punto que son los propios niños los que piden coleccionar distintos duendes cada Navidad. Incluso se han colado en las casas de los adorados kidutls.

Las redes sociales son una muestra clara de que cada Navidad ya son miles de familias las que se han rendido a esta mágica y divertida tradición navideña. Cada noche cuando los más pequeños descansan, los mayores comienzan con la magia y la creatividad para que al despertar, todos disfruten de las enormes sonrisas de los más pequeños al ver las travesuras que Mi Duende Mágico les ha preparado y, sin darse cuenta, han vuelto a ser niños.

Hay familias muy entregadas y otras no tan creativas, pero eso no es lo importante, cualquier pequeño suceso que ocurra mientras los niños duermen, lo aceptarán con ilusión sobre todo por compartirlo con las personas que más quieren, su familia.

El objetivo por el que va a trabajar con gran empeño el equipo que forma Mi Duende Mágico no es otro que, el crear una experiencia única donde los niños y adultos desarrollen su creatividad e imaginación estableciendo fuertes lazos afectivos entre padres e hijos que, a través de las travesuras de los duendes, lograrán generar un sinfín de momentos memorables que perdurarán en su recuerdo para siempre.