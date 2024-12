Cyber Human Systems (CHS) lanza exoesqueletos para el manejo eficiente de cargas pesadas

La manipulación de cargas pesadas es un desafío constante en la industria de la logística, especialmente en sectores como la distribución alimentaria, donde se requiere mover grandes volúmenes de productos de forma continuada.

Cyber Human Systems (CHS), en colaboración con GOGOA, presenta una solución tecnológica innovadora: exoesqueletos diseñados para optimizar el manejo de cargas pesadas, reduciendo el riesgo de lesiones musculoesqueléticas y mejorando la eficiencia en toda la cadena logística.

Prevención de lesiones en la logística alimentaria Las actividades repetitivas relacionadas con la logística y distribución, como cargar barriles de cerveza, paquetes de latas de conservas o cajas pesadas en almacenes y puntos de venta, son una de las principales causas de lesiones musculoesqueléticas entre los trabajadores. Estas lesiones no solo afectan la salud de los empleados, sino que también generan pérdidas económicas para las empresas debido a bajas laborales y una menor productividad.

Los exoesqueletos de CHS han sido diseñados específicamente para abordar estos problemas. Proporcionan soporte ergonómico en zonas clave del cuerpo, como la región lumbar y los brazos, minimizando el esfuerzo físico necesario para levantar, transportar y colocar cargas pesadas. Esta tecnología, ligera y versátil, mejora significativamente la seguridad de los trabajadores al tiempo que optimiza los flujos de trabajo en almacenes, camiones de distribución y puntos de venta.

La propuesta de CHS no se limita al ámbito del almacén. Sus exoesqueletos están pensados para integrarse en todas las fases de la cadena logística, desde la carga y descarga en centros de distribución hasta la entrega en puntos de venta finales. Esto es especialmente relevante en sectores como el alimentario, donde el transporte de productos pesados y voluminosos requiere soluciones adaptativas que garanticen tanto la seguridad del trabajador como la calidad del servicio.

El modelo ExoWaist, por ejemplo, está diseñado para ofrecer soporte en la zona lumbar y la cadera, ideal para tareas de carga y descarga. Por otro lado, el ExoArms proporciona asistencia adicional en los brazos, lo que resulta especialmente útil en la colocación de productos en estanterías o la manipulación en espacios reducidos, como camiones de reparto y almacenes.

Ventajas para empresas y trabajadores Para los trabajadores, el uso de esta tecnología reduce el esfuerzo físico y la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos, mejorando así su bienestar y calidad de vida. Para las empresas, la implementación de exoesqueletos se traduce en menos bajas laborales, una mayor productividad y una mejora en la precisión y eficiencia de las operaciones logísticas.

Además, CHS destaca por el diseño ligero y ergonómico de sus exoesqueletos, que garantiza su facilidad de uso en entornos dinámicos. Estos dispositivos no solo facilitan el trabajo, sino que también potencian la confianza y la seguridad de los empleados, contribuyendo a crear un ambiente laboral más saludable.

El compromiso de CHS con la ingeniería y la innovación tecnológica queda reflejado en el desarrollo de estas soluciones avanzadas. Al integrar los exoesqueletos en la logística de distribución alimentaria, la empresa refuerza su papel como líder en la prevención de lesiones laborales y la mejora de la ergonomía industrial.

Con el lanzamiento de estos dispositivos, CHS ofrece una respuesta eficaz a los retos de la manipulación de cargas pesadas.