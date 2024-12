‘El Rey de la montaña’, una obra inspirada en la “crisis de los cincuenta” que combina humor negro, acción e historia.

CÍRCULO ROJO.- En palabras de Nacho Yerón, ‘El Rey de la montaña’ es una “reflexión sobre la angustia por la pérdida de la juventud y del control en nuestras vidas desde un punto de vista cómico y en el marco de una historia de acción intensa y vibrante”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un personaje dedicado a una actividad moralmente reprochable, que se esfuerza por aplicar valores de justicia y rectitud en su trabajo, mientras se apoya en el estoicismo y la relatividad del universo para enfrentarse a sus propios demonios y apagar la voz de su conciencia”.

Se trata de una obra que, según comenta Nacho Yerón destaca por “la combinación de acción, humor negro y referencias históricas a grandes batallas de la era moderna y al estoicismo, y por otro lado, por la complejidad psicológica del protagonista y cómo su viaje interior refleja, en realidad, la eterna lucha existencial del ser humano contra el paso del tiempo, el miedo a la muerte y la angustia por la pérdida de control sobre el propio destino”.

SINOPSIS

Spectro es el mejor de los asesinos a sueldo y ha estado en lo más alto durante los últimos veinte años. Todo en su vida está calculado y bajo control: sus valores personales, sus métodos de trabajo, su fortificada base de operaciones, sus mecanismos de defensa y sus vías de escape, tanto físicas como emocionales. No hay nada que altere o perturbe su paz mental y el riguroso orden de su día a día. De repente, al llegar a los cincuenta, empieza a notar cambios en sus hasta entonces impecables facultades físicas y mentales. Un acontecimiento inesperado hace que la montaña desde la que observaba a sus competidores se desmorone y su perfecto universo personal se tambalee al borde del abismo, empujándole en caída libre hacia una nueva realidad y un más que incierto destino.

AUTOR

Nacho Yerón combina en sus novelas la acción, el humor y el misterio, en historias protagonizadas por pintorescos personajes que no terminan de encajar en la sociedad y el entorno que les rodea, envueltos en tramas en las que la música, la filosofía o la historia tienen un rol muy particular y relevante. Con su relato corto Matar al tiempo ganó en 2021 la tercera edición del Rinoceronte de Oro de la revista digital Pájaro Azul, y en 2022 publicó su primera novela, La Silueta. El Rey de la Montaña (2024) es su segunda novela, una tragicomedia cósmica y estoica que es un buen ejemplo de su particular estilo narrativo.