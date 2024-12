Luis Miguel Manjón: "La gente busca, cada vez más, baterías y cargadores de móvil seguros y sostenibles"

A las puertas de los días de más compras navideñas, el experto en tecnología y electrónica de consumo cree que los usuarios de móviles quieren evitar incidentes y se interesan por accesorios de calidad. "Cada vez preocupa menos la marca del terminal que usamos, pero sí tener una buena batería o un cargador de calidad", asegura el máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG) Con las calles ya repletas de gente haciendo las tradicionales compras navideñas, las tiendas reciben cada vez más personas buscando accesorios para móviles que sean de suficiente calidad como para evitar incidentes como los ocurridos recientemente o para no tener que hacerse con uno nuevo pocos meses después de una compra.

Expertos como Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), aseguran que se trata de una tendencia al alza en los últimos años: "Cada vez preocupa menos la marca del terminal que usamos, pero sí tener una buena batería o un buen cargador. La gente quiere autonomía y no sustos". De ahí que Manjón augure que, en estas fechas de tantísimas compras en tecnología y electrónica, habrá muchas personas que se decanten por accesorios de calidad y que duren más: "El usuario comienza a estar harto de la obsolescencia programada o de los productos de baja calidad. Por eso ya no extraña que haya clientes que prefieran pagar 20 ó 30 euros por un solo accesorio resistente -cargadores, fundas, protegepantallas, cables, baterías, adaptadores, etc.-, porque saben que, por ejemplo, el cable de un cargador muy barato se les romperá muy fácilmente".

Una opción precisamente para no dejar de tener batería mientras pasamos tiempo fuera de casa disfrutando de paseos, pesebres o fiestas son los Magnetic Wireless Powerbanks de Xtorm. Imanes resistentes que se ponen en marcha inmediatamente, con capacidad de 5.000/10.000 mAh y un diseño tan pequeño que entra en un bolsillo mientras carga el móvil.

Otros de los modelos de baterías y cargadores que más solicitudes recibe TAG estos días son las powerbanks Fuel Series 5 de entre 10.000 y 45.000 mAh, con puertos USB-C y USB-A. La salida USB-C PD oscila entre 20 W y 67 W, perfecta para cargar rápidamente todo tipo de dispositivos móviles. La carcasa de esta powerbank está fabricada en gran parte con plástico reciclado para apoyar un futuro sostenible.

Los usuarios también pueden encontrar una solución práctica y estética para el hogar con el soporte LINQ 3 en 1 Qi2 Wireless Charging Stand, pensada y diseñada para el escritorio, la sala de estar o la mesita de noche. Un soporte diseñado para poder cargar un iPhone, AirPods y un Apple Watch… a la vez. Además, permite continuar una videollamada o ver una película mientras se carga el móvil, que se puede colocar en modo horizontal y vertical.

Otro ejemplo son los powerbanks Xtorm XR201 y XR202 Rugged, productos resistentes a golpes, polvo y agua, con 10.000 y 20.000 mAh de capacidad. Dispone de 3 puertos USB y paneles solares Gen '24 tres veces más eficientes para la recarga de la batería. Con linterna integrada, también es una gran opción para regalar a los amantes de la bicicleta o el senderismo.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su gama de accesorios de carga de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.