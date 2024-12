Tech up your 2025: las siete apuestas tecnológicas para impulsar la innovación empresarial

Los expertos de The Valley Business & Tech School destacan que la inteligencia artificial (IA), la automatización de procesos, la ciberseguridad avanzada, la realidad aumentada y virtual, la nube híbrida, el 5G y el blockchain serán fundamentales para mantener la competitividad, optimizar la productividad y transformar la experiencia del cliente Con el horizonte de 2025 cada vez más cercano, las empresas se encuentran ante un panorama tecnológico en constante evolución. La adopción de la digitalización y las innovaciones tecnológicas se perfila como un elemento estratégico clave para mantenerse relevantes en el mercado. En este contexto, los líderes empresariales deben anticiparse a las tendencias tecnológicas que definirán el futuro próximo y que marcarán la diferencia entre el éxito y el estancamiento.

Según Gartner, para 2025, el 75% de las empresas utilizarán inteligencia artificial (IA), la automatización de procesos, la ciberseguridad avanzada y las tecnologías inmersivas, como la realidad aumentada y virtual. Estas tendencias, junto con la adopción de la nube híbrida y el 5G, se perfilan como esenciales para optimizar la productividad, mejorar la experiencia del cliente y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digitalizado. Además, el informe de Experis "Tecnologías que impulsan, personas que transforman" subraya que estas tecnologías no solo acelerarán la transformación digital, sino que también ayudarán a las organizaciones a crear modelos de negocio más ágiles y seguros.

Por otro lado, la digitalización transformará el mercado laboral. Otros estudios prevén que las corporaciones empiecen a buscar cada vez más habilidades tecnológicas como la programación avanzada, la gestión de proyectos tecnológicos y la interpretación de datos para la toma de decisiones estratégicas. El crecimiento de áreas como la ciberseguridad y la inteligencia de datos será fundamental para que las empresas adapten su talento a las demandas del futuro.

Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley Business & Tech School, destaca que "la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos será uno de los mayores desafíos de las empresas en 2025. Así pues, los líderes deben integrar la innovación de forma transversal en toda la organización, no solo en áreas tecnológicas, sino también en la cultura corporativa. El cambio impacta en todos los ejes de la compañía y, por tanto, debe abordarse de una manera integral, transversal, consensuada y ampliamente entendida en la organización. Solo así podrán anticiparse a los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización".

Frente a este panorama, los expertos de The Valley Business & Tech School han identificado las principales tendencias digitales que marcarán la pauta para las empresas en 2025:

Inteligencia artificial y machine learning: la IA continuará evolucionando, permitiendo a las empresas automatizar tareas y procesos complejos, mejorar la experiencia del cliente y predecir comportamientos de consumo con mayor precisión. Los modelos de machine learning se integrarán más profundamente en sectores como el marketing, la atención al cliente y la logística, impulsando la eficiencia operativa. Ciberseguridad avanzada: la creciente digitalización incrementa la exposición a riesgos de ciberataques. Según el informe de Cisco 2024, el 62% de las organizaciones han experimentado un aumento en la cantidad y complejidad de los ciberataques debido a la acelerada adopción de tecnologías digitales. Esto resalta la necesidad urgente de invertir en soluciones de ciberseguridad cada vez más sofisticadas, como el uso de inteligencia artificial para detectar amenazas en tiempo real y la implementación de estrategias de seguridad basadas en la nube. Así, en 2025, las empresas deberán intensificar estas inversiones para proteger sus sistemas y datos frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Realidad aumentada y virtual: las tecnologías inmersivas, como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), están transformando sectores como el retail, la educación y la formación profesional. A medida que estas tecnologías maduran, las empresas invertirán en experiencias de cliente más personalizadas, así como en entrenamientos y simulaciones interactivas para mejorar la productividad hasta un 30%, tal y como muestra Accenture. Adopción de la nube híbrida: así como indica Gartner, el 90% de las organizaciones globales utilizarán entornos de nube híbrida para 2025. Esta tendencia permitirá a las organizaciones integrar sus sistemas locales con plataformas basadas en la nube, optimizando el rendimiento y reduciendo costes. La nube híbrida ofrece a las empresas la capacidad de balancear cargas de trabajo entre la nube pública y los sistemas locales, lo que mejora la eficiencia operativa y les permite mantener el control sobre los datos más sensibles Automatización de procesos: la automatización será crucial para aumentar la eficiencia y reducir los errores humanos. Las empresas invertirán en soluciones de RPA (automatización de procesos robóticos) que permitirán optimizar tareas repetitivas, liberar tiempo para actividades más estratégicas y mejorar la velocidad de respuesta al mercado. 5G y la conectividad avanzada: la expansión de la red 5G será un factor clave en la evolución de los negocios. Con una mayor velocidad y capacidad de transmisión, las empresas podrán operar en tiempo real con mayor eficacia, permitiendo aplicaciones como el Internet de las Cosas (IoT) y soluciones inteligentes para la gestión de infraestructuras. Blockchain y trazabilidad de datos: el blockchain continuará ganando terreno en sectores como la logística, las finanzas y el comercio. Su capacidad para garantizar la transparencia y seguridad en las transacciones será esencial en la lucha contra el fraude y la mejora de la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro.