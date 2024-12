Verhal, líder en distribución de grifería y fontanería, destaca por su innovación, calidad y atención personalizada

Hoy se conversa con Nuria González, gerente de Verhal, una empresa líder en la distribución de grifería, fontanería y aire acondicionado entre otros.

¡Bienvenida, Nuria! Es un gusto tenerte aquí. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre la historia y el origen de la empresa en el sector de la fontanería? ¿Cuándo empezasteis y cómo surgió Verhal?

Verhal surge en 2004 con el objetivo de aportar a los clientes un artículo de calidad, a buen precio y con un servicio rápido y eficaz.

En aquel entonces los artículos de importación se relacionaban con calidad baja y los clientes creían que eran sinónimo de problemas. Nosotros siempre hemos cuidado mucho la selección de nuestros artículos y proveedores primando la calidad y ofreciendo una total garantía.

Nuestra orientación y razón de ser es y ha sido desde el principio ofrecer al cliente un trato personalizado y tratamos de mejorar siempre escuchando a los clientes.

¿Qué tipo de productos o servicios ofrece Verhal a los profesionales y almacenes de fontanería?

Actualmente, contamos con un amplio portfolio de productos que abarcan desde accesorios de fontanería y de baño a grifería. Año tras año vamos incorporando nuevas referencias que detectamos que los clientes demandan y novedades que aporten un valor añadido al usuario final.

Además de esto, ahondando en nuestra orientación al cliente, ofrecemos un servicio de gestión de importaciones por medio del cual ofrecemos personalización OEM. De este modo nuestros mejores clientes pueden disponer de un producto adaptado a ellos, sin esfuerzo por su parte, sin riesgo y a un gran precio.

¿Qué os diferencia de la competencia?

Nosotros conocemos a nuestros clientes por su nombre, personalmente. Durante muchos años me he dedicado a hacer todas las visitas que he podido con nuestros comerciales para que el cliente ponga cara a quien está detrás de la marca y de este modo tenga total confianza, es algo que consideramos vital, sobre todo cuando se está empezando.

Nuestros clientes saben que nos tienen a una llamada de distancia para consultar lo que necesiten, sean dudas técnicas, precios para operaciones especiales, información sobre personalización de productos, etc. y creo que eso marca la diferencia.

¿Cómo ha evolucionado el catálogo de productos a lo largo del tiempo para satisfacer las necesidades cambiantes de los profesionales de la fontanería?

Como comentaba antes nos nutrimos mucho de las sugerencias de nuestros clientes, e incluso del cliente final para incorporar nuevos artículos. No solamente para introducir referencias nuevas, como pueden ser las gamas en negro, sino también para hacer cambios en los artículos que ya tenemos como por ejemplo un tipo de junta más eficiente en una válvula clic clac o una base universal para un descargador de cisterna.

Por otro lado, asistimos a ferias internacionales y sobre todo interactuamos con nuestros proveedores para ofrecer novedades importantes en el mercado como por ejemplo un nuevo sistema de fijación para grifería que permite hacer todo el montaje sobre la encimera de forma muy cómoda y rápida teniendo tan solo que conectar el grifo a la toma de entrada de agua que es siempre muy accesible. Aunque parece que todo está inventado, mejoras como esta facilitan mucho el trabajo tanto del profesional como del particular.

¿Cuál es el enfoque principal de Verhal en cuanto a la calidad de los productos que ofrecen?

Verhal ofrece productos de una gran relación calidad-precio. Somos una empresa que ofrece precios competitivos, pero no sacrificamos la calidad en aras del precio. Para nosotros es muy importante que el cliente quede satisfecho y por eso apostamos por una calidad que permita que el cliente se despreocupe una vez hecha la venta.

¿Puedes hablar sobre algunas de las innovaciones más recientes o desarrollos tecnológicos en alguno de vuestros productos?

Como adelantaba hace un momento en 2023 incorporamos varios modelos nuevos de grifería que incorporan una novedad muy práctica que afecta a la instalación.

Se trata de una gama de baño, modelo Samos y de varios de cocina, modelo Miño, Miño negro, Miño Cromado y Trazo que es un grifo de fregadero de caño extraíble, que incorporan un sistema de fijación que hemos denominado “Fácil instalación” que soluciona el problema con el que todos nos hemos encontrado en alguna ocasión cuando hemos tenido la necesidad de cambiar un grifo en casa y que es la inaccesibilidad. Incluso para los profesionales dicha instalación supone un ejercicio de contorsionismo que con este nuevo sistema se torna en algo muy rápido y sencillo.

En nuestra web tenemos un código QR con el que podemos ver un vídeo muy cortito donde se explica perfectamente la forma de montaje.

¿Qué estrategias utilizáis para mantener relaciones sólidas con los profesionales y almacenes de fontanería?

Disponemos de comerciales en gran parte del territorio nacional que hacen visitas presenciales a los clientes, para presentar nuevos productos, escuchar sugerencias, etc. Aparte de eso, como comentaba antes, procuro visitar asiduamente a los clientes y además saben que estamos siempre al otro lado del teléfono para escucharles.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Verhal en el mercado actual y cómo los estáis abordando?

El sector en el que nos movemos es muy competitivo y las previsiones para 2025 parece que preocupan un poco a los actores de nuestro mercado, por ello ahora mismo ofrecemos herramientas que facilitan el día a día de los clientes. Por ejemplo, hemos desarrollado una nueva web en la que los clientes pueden consultar información del producto, ver medidas, etc. y sobre todo pueden cursar sus pedidos online de forma fácil y rápida. Hay un gran trabajo detrás para que cada cliente tenga sus condiciones y ofertas, sus facturas, etc., a un solo clic.

Un tema de máxima actualidad es el transporte de mercancías, que por los acontecimientos recientes se está complicando, encareciendo y alargando tiempos. Se sufrió esto de modo inesperado a raíz del COVID-19 y a partir de ahí en otras ocasiones debido a diferentes sucesos, pero aunque no de forma tan exagerada sabemos que hay momentos en los que la previsión es fundamental y desde Verhal nos hemos comprometido siempre con el servicio al cliente, e incluso en épocas convulsas hemos tenido mercancía para servir a nuestros clientes. Tenemos un stock muy importante y de este modo conseguimos sortear los momentos de más incertidumbre.

¿Qué estrategias implementáis para brindar una experiencia satisfactoria a vuestros clientes, tanto en términos de productos como de servicio al cliente?

Nuestro cliente natural es el almacén de fontanería con lo que para ellos lo más importante es disponer de un producto fiable, de un servicio rápido y de un servicio postventa eficiente.

Para garantizar todo esto llevamos a cabo unos controles muy exhaustivos en varios ámbitos.

Todos nuestros artículos se prueban en fábrica.

Revisamos continuamente nuestros procesos para minimizar nuestros tiempos de entrega.

Nos mantenemos en comunicación constante con el cliente para asegurarnos que tiene el servicio que necesita.

¿Habéis notado cambios en las preferencias de los consumidores en cuanto a materiales utilizados en grifería y accesorios de fontanería?

En la situación actual hay un importante sector de la población que demanda artículos con un precio competitivo, el cliente final no sabe de materiales o calidades, quieren un buen precio, un diseño que les guste y sobre todo que no les de problemas.

Nuestro trabajo es garantizar la calidad, usar los mejores materiales y en definitiva darle al cliente la garantía que necesita.

El mercado ha ido cambiando y actualmente se demandan artículos de diseño, no importa el rango de precios en los que nos movamos, hemos de ofrecer productos que entren por la vista.

¿Ofrecéis productos o líneas específicas orientadas hacia la eficiencia energética o el ahorro de agua en sus grifos y accesorios?

Este es un tema que con el paso de los años se ha convertido en algo crucial para muchos consumidores comprometidos con el medioambiente y que ahora mismo se torna vital, especialmente en determinadas zonas de España. Para responder a esta inquietud ofrecemos aireadores con economizador de agua para que el cliente pueda optimizar el consumo de agua con un gesto sencillo y barato, por otro lado, estamos empezando a incorporar estos sistemas de ahorro de agua en nuestros grifos.

Ha sido un verdadero honor contar con Nuria González Diéguez, gerente de Verhal, quien ha compartido su experiencia, visión y los valores que impulsan el éxito de la empresa. Desde su compromiso con la calidad y la innovación, hasta su enfoque en las relaciones con clientes y profesionales, Verhal se consolida como un referente en el sector.

Para quienes deseen saber más sobre Verhal y los productos que ofrecen, pueden visitar su página web verhal.com