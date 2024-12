Interim, la clave para profesionalizar negocios sin aumentar costes laborales

La flexibilidad y la capacidad de adaptación son factores esenciales para el éxito de las empresas en todos los sectores y el servicio Interim se ha consolidado como una solución clave en el ámbito de los servicios terciarios, especialmente en sectores como la restauración, la hotelería y las empresas alimentarias, que se enfrentan grandes retos para mantener la rentabilidad ante el encarecimiento de la materia prima.

En este contexto, MariniConsulting impulsa el Interim Management como una solución eficiente para abordar desafíos empresariales concretos, con plazo, con resultados medibles y exigibles sin incrementar el pasivo laboral.

Este modelo permite a las empresas acceder a servicios especializados que contribuyen a fortalecer su estructura y posicionamiento en el mercado, optimizando recursos y reduciendo riesgos.

Asesoramiento integral y personalizado para negocios en evolución MariniConsulting ofrece un enfoque global a través de sus servicios Interim, diseñados para cubrir las necesidades específicas de mercantiles y autónomos que no tengan estructura para poder dar el paso necesario en cada situación. Con un equipo experimentado, la empresa colabora estrechamente con la estructura interna de cada empresa, involucrándose en cada aspecto del negocio y enfocando todo trabajo a los resultados.

Abordando cada proyecto con el enfoque necesario, MariniConsulting establece una distinción clave entre 'un buen negocio y su idiosincrasia' y un auténtico 'modelo de negocio', el cual integra un concepto gastronómico, económico y decorativo. La empresa desarrolla proyectos 'llave en mano', ya sea para nuevas creaciones o para la actualización de conceptos existentes, siempre bajo la premisa de que el empresario se involucre plenamente en todo el proceso y asuma la responsabilidad final de ejecutar la hoja de ruta. Entre sus prestaciones más demandadas se incluye la modelización económica del proyecto existente o por crear, base de todo desarrollo y crecimiento.

Lo que no se mide, no se conoce: pilares del enfoque 360º Ayudar a conocer la gestión de un negocio para poder obtener una instantánea real es uno de los pilares fundamentales del modelo Interim de MariniConsulting. Lo que no se mide, no se conoce; lo que no se conoce, no se resuelve, y la falta de resolución conduce a desenlaces no deseados. Un análisis 360º permite tomar decisiones, ya sea en una dirección u otra, pero lo más peligroso, es no tomarlas.

En el ámbito legal, la firma facilita procesos mercantiles, fiscales y concursales, además de gestionar la compra-venta de unidades productivas y cambios de actividad. En términos inmobiliarios, se especializa en traspasos, venta de activos y la elaboración de informes de viabilidad de cada activo, fundamentales para decisiones estratégicas de inversión y escalabilidad.

El Interim Management, impulsado por MariniConsulting, es una herramienta de presente y futuro clave para transformar y fortalecer negocios en sectores dinámicos. Gracias a su enfoque práctico y personalizado, la empresa ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos sin comprometer su flexibilidad ni asumir cargas innecesarias.