​Los precios del cacao se disparan un 50% en vísperas de las fiestas navideñas

Los economistas de Coface, aseguradora de crédito líder mundial, analizan cada mes las últimas noticias y tendencias de los precios mundiales de las materias primas. En diciembre la atención se centra en el cacao, cuyo precio por tonelada ha alcanzado su nivel más alto en 6 meses, superando los 10.000 dólares por tonelada, lo que supone un aumento del 50% respecto al mes anterior.



Cuatro países representan el 75% de la producción mundial, principalmente en África Occidental. En particular, Costa de Marfil y Ghana, que representan el 58% de esta producción, han sufrido recientemente condiciones climáticas desfavorables, lo que ha provocado un descenso de la producción que no cubren otros países productores. Se espera que la producción mundial de cacao alcance los 5 millones de toneladas en 2024/2025.

Al mismo tiempo, la demanda mundial sigue creciendo, sobre todo en Europa y Norteamérica, que consumen casi el 50% del cacao mundial. El consumo también crece en los mercados emergentes -Asia, Oriente Medio y Sudamérica- a pesar de la subida de los precios. Durante la campaña 2023/24, el déficit de oferta representaba más de 400.000 toneladas. Este déficit podría seguir creciendo en 2025.

La concentración del sector mantiene las presiones inflacionistas

La industria de transformación del cacao está dominada por Europa, en particular Alemania y los Países Bajos. Cuatro empresas controlan dos tercios de la capacidad mundial de molienda, y lo mismo ocurre en el mercado minorista de confitería. Esta concentración dificulta la entrada de nuevos actores en el mercado y refuerza la división Norte-Sur en la cadena de valor.

"Los precios del cacao vuelven a subir tras varios meses de descensos en los mercados. Esta subida, derivada de los desequilibrios estructurales entre la oferta y la demanda, se acentúa durante el periodo festivo, con una demanda creciente para cumplir los contratos existentes”, Simon Lacoume,analista sectorial en Coface.

Subida de precios por escasez de oferta

La escasez de producción en Costa de Marfil y Ghana, unida a la creciente demanda para cumplir los contratos existentes, están acentuando la subida de los precios. El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda sugiere que, a medio plazo, los precios del cacao se estabilizarán en un precio de equilibrio sensiblemente superior al de años anteriores, y muy probablemente próximo a los 10.000 USD/tonelada. La prolongación de las tensiones en la oferta también podría afectar gravemente a los grandes fabricantes de chocolate, que siguen dependiendo de unos pocos países proveedores. La consolidación de la industria ha llevado a la formación de gigantes de la transformación, cuyas inversiones sólo se amortizan cuando la capacidad de producción se utiliza plenamente. Aunque la escasez de materias primas se considera un riesgo de baja probabilidad, su impacto potencial en la industria podría ser profundo.