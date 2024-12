El protocolo facial personalizado del Dr. Ángel Martín de Clínica Menorca para rejuvenecimiento natural

Nuevo protocolo personalizado de rejuvenecimiento facial diseñado por el Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca

Resultados naturales, saludables, es mínimamente invasivo y no deja huella estética, es la revolución de la medicina estética regenerativa.

El envejecimiento de la piel es un proceso natural, pero su impacto puede ser suavizado mediante técnicas avanzadas de medicina estética regenerativa. Con el paso del tiempo, la piel sufre cambios significativos debido a la ralentización de los mecanismos celulares, lo que reduce la producción de ácido hialurónico en la matriz celular del epitelio. Este componente esencial no solo regula la inmunidad de la piel, sino que también juega un papel crucial en la activación de fibroblastos y en la producción de colágeno, los cuales son fundamentales para la estructura y firmeza cutánea.

La medicina estética regenerativa ofrece una solución innovadora para contrarrestar estos efectos, proporcionando resultados visibles y duraderos, sin comprometer la salud de la piel. El objetivo es restaurar la función y estructura de la piel, activando la producción de colágeno y elastina, y remodelando el rostro de manera natural. Este enfoque responde a la creciente demanda de tratamientos menos invasivos, con menos efectos secundarios, resultados más sostenibles y sin huella estética.

Protocolo facial exclusivo del Dr. Ángel Martín En esta línea, con productos inyectables de última generación, está diseñado el nuevo protocolo facial del Dr. Ángel Martín Hernández, director médico de Clínica Menorca con 35 años de experiencia en consulta de medicina estética:

“El enfoque se basa en la utilización de inyectables de última generación, como los polinucleótidos y el ácido hialurónico de alta concentración, como el Profhilo Structura, para restaurar la estructura del tejido graso. Combinados con técnicas como la Bioplastia, la Terapia Celular, los hilos tensores y los neuromoduladores, personalizo cada tratamiento según las necesidades específicas de mis pacientes. El objetivo es combatir los signos del envejecimiento, recuperar los volúmenes perdidos, hidratar profundamente la piel, estimular la producción de colágeno, restaurar el metabolismo cutáneo y eliminar la flacidez, siempre con resultados naturales y armónicos”, comenta el Dr. Ángel Martín”.

Profhilo Structura: (Ibsa) Innovación en rejuvenecimiento facial Profhilo Structura es el primer tratamiento facial basado en un complejo híbrido de ácido hialurónico ultra puro, producido mediante un proceso biofermentativo. A diferencia de los tratamientos convencionales, que alteran la estructura molecular del ácido hialurónico, Profhilo mantiene su integridad natural para lograr resultados más efectivos y duraderos.

Profhilo Structura restaura el tejido adiposo subcutáneo superficial del rostro gracias a los complejos híbridos cooperativos estables de alta concentración. No transforma la expresión facial, realza los rasgos propios del paciente. Gracias a la ausencia de químicos reticulantes, no deja huella estética.

Este tratamiento, realizado con una sola inyección, es rápido, seguro y mínimamente invasivo. En tan solo 20 minutos, el paciente puede volver a su rutina diaria. Los resultados empiezan a ser visibles a partir de los 15 días de la primera sesión y continúan mejorando progresivamente durante los siguientes meses, alcanzando su efecto máximo entre los 5 y 6 meses. La duración de los resultados depende del estilo de vida y la tasa de reabsorción del tejido graso, por lo que se recomienda realizar uno o dos tratamientos al año para mantener los efectos.

Polinucleótidos (Philart de Croma): Hidratación y tonicidad Los polinucleótidos son sustancias naturales derivadas del pescado capaces de estimular los fibroblastos, mejorando la elasticidad y tonicidad de la dermis. Con el tiempo, los niveles de ácido hialurónico endógeno disminuyen, lo que acelera el envejecimiento y la aparición de arrugas. La combinación de polinucleótidos con ácido hialurónico crea una sinergia única que potencia la hidratación, mejora la calidad de la piel, reduce la apariencia de las arrugas y tiene efecto tensor.

A diferencia de otros tratamientos, los polinucleótidos no modifican el volumen facial ni remodelan la estructura, pero son perfectos para tratar áreas delicadas como el contorno de los ojos, el cuello, el escote, las manos, el cuero cabelludo e incluso otras zonas del cuerpo. Estos tratamientos son ideales para restaurar la vitalidad de la piel y prevenir los signos del envejecimiento.

Conclusión

La medicina estética regenerativa está redefiniendo el concepto de rejuvenecimiento facial al ofrecer soluciones personalizadas, naturales y con resultados duraderos. El Dr. Ángel Martín, con su vasto conocimiento y experiencia, ha diseñado un protocolo único que combina las últimas innovaciones en tratamientos inyectables, para ayudar a sus pacientes a mantener una piel más firme, hidratada y rejuvenecida, sin necesidad de procedimientos invasivos.