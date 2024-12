El Centre Dental Francesc Macià y la Guardería Happy Way se unen en el "Programa Pequeñas Sonrisas"

Esta alianza refuerza el compromiso del Centre Dental Francesc Macià con la comunidad, llevando la odontología más allá de la consulta El Centre Dental Francesc Macià y la Guardería Happy Way de Sant Cugat del Vallés han anunciado con entusiasmo su nueva colaboración para fomentar la salud bucodental en la primera infancia. Bajo el nombre "Programa Pequeñas Sonrisas: ¡Salud desde el primer diente!", esta iniciativa educativa y práctica tiene como objetivo principal concienciar a los padres y las madres sobre la importancia del cuidado bucodental desde los primeros meses de vida de sus hijos e hijas.

Un compromiso con la salud bucodental desde la cuna

El "Programa Pequeñas Sonrisas" busca educar y empoderar a las familias en la creación de buenos hábitos bucodentales que perduren a lo largo de la vida. Durante las actividades, el equipo del Centre Dental Francesc Macià ha subrayado la importancia de:

Cuidar la higiene bucal desde los primeros meses:

Establecer buenos hábitos alimenticios:

Respirar por la nariz y masticar de manera alterna:

Prevenir problemas de maloclusión: Consejos sobre la importancia de evitar el uso prolongado del chupete y el biberón, factores que pueden influir negativamente en el desarrollo de la mordida y la estructura dental. Charlas educativas y próximas actividades

Durante el mes de noviembre, el equipo de ondotólogas del Centre Dental Francesc Macià ha llevado a cabo dos charlas educativas en las instalaciones de la Guardería Happy Way. Estas sesiones han contado con la participación de padres, madres y niños de entre 0 y 2 años, quienes han podido aprender de primera mano cómo cuidar la salud bucodental de los más pequeños.

Objetivos clave de las charlas:

Proporcionar información práctica y accesible para las familias.

Resolver dudas sobre la prevención de caries y otros problemas bucodentales.

Concienciar sobre la importancia de crear hábitos desde el primer diente. De cara al mes de enero, el programa incluirá una visita guiada para los niños y niñas de la Guardería Happy Way al Centre Dental Francesc Macià. Durante esta visita, los pequeños podrán familiarizarse con el entorno de la clínica dental de manera lúdica y educativa, eliminando posibles miedos asociados a las visitas odontológicas en el futuro.

La importancia de la prevención

El "Programa Pequeñas Sonrisas" también aborda temas que van más allá de la higiene bucal diaria. Una de las principales áreas de intervención es la prevención de maloclusiones y otros desórdenes derivados de malos hábitos en la infancia. Desde el Centre Dental Francesc Macià, se hace hincapié en cómo la lactancia materna puede favorecer el desarrollo adecuado de los maxilares y en la importancia de evitar hábitos que puedan alterar el crecimiento correcto de la cavidad oral.

En palabras de la Dr. Cristina Carrasco, responsable médico del Centre Dental Francesc Macià: "Es fundamental trabajar desde la primera infancia en la prevención de problemas bucodentales. Programas como ‘Pequeñas Sonrisas’ permiten crear una base sólida para la salud dental de toda la vida. La colaboración con la Guardería Happy Way es un paso importante hacia este objetivo".

Beneficios de la colaboración

Esta alianza refuerza el compromiso del Centre Dental Francesc Macià con la comunidad, llevando la odontología más allá de la consulta. Por su parte, la Guardería Happy Way también destaca su compromiso con el bienestar integral de los niños, promoviendo actividades que involucren a las familias en el cuidado de la salud de los más pequeños.

Sobre el Centre Dental Francesc Macià

El Centre Dental Francesc Macià es un referente en Sant Cugat del Vallés por su enfoque innovador y personalizado en el cuidado bucodental. Con un equipo multidisciplinar de expertos, la clínica se especializa en tratamientos preventivos, restauradores y educativos para todas las edades.

Para más información sobre el "Programa Pequeñas Sonrisas: ¡Salud desde el primer diente!" o para concertar una cita, se puede visitar la página web o contactar directamente con el Centre Dental Francesc Macià.