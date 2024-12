MABONATUR ofrece 7 remedios naturales para prevenir el resfriado invernal

"Llega la Navidad y nos encanta, pero nos sentimos acatarrados y con la sensación de habernos resfriado cada día al regresar a casa, somos más vulnerables en esta época. La congestión, la irritación de garganta y el malestar general son síntomas comunes que pueden interferir en nuestras actividades cotidianas" Para afrontarlos de manera eficaz, MABONATUR, de MABOFARMA, ofrece 7 consejos naturales que ayudan a prevenir y aliviar los resfriados invernales, además de presentar soluciones innovadoras como Pro Beta Glucan 1275mg y Inmuno CD Forte, formuladas para fortalecer las defensas y cuidar la salud en esta temporada.

Hidratación con líquidos calientes. Mantener una buena hidratación es esencial para prevenir y aliviar los síntomas del resfriado. Bebidas calientes, como infusiones o sopas, no solo reconfortan, sino que también ayudan a descongestionar y a mantener la garganta hidratada. La clásica sopa de pollo, rica en nutrientes como zinc y hierro, es especialmente beneficiosa para apoyar la recuperación del cuerpo. Reforzar las defensas con alimentos naturales. El consumo regular de alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, pimientos o kiwis, contribuye a mantener el sistema inmunológico fuerte. Además, incluir en la dieta alimentos ricos en antioxidantes, como el jengibre y el tomillo, puede ser un apoyo adicional para prevenir infecciones. Infusión de jengibre, miel y limón. Esta mezcla tradicional combina propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan tanto a prevenir como a aliviar los síntomas del resfriado. Beber una infusión de jengibre con miel y limón no solo aporta calor y bienestar, sino que también contribuye a reducir la inflamación y a mantener la garganta hidratada. Gárgaras de agua con sal. Realizar gárgaras con agua tibia y sal es una solución simple para aliviar la irritación de garganta. Este remedio también ayuda a prevenir la proliferación de microorganismos en las mucosas, siendo útil en las etapas iniciales del resfriado. Té de tomillo El tomillo es conocido por sus propiedades antioxidantes y descongestionantes. Consumirlo en infusión de manera regular puede ayudar a mantener el sistema respiratorio en buen estado y a aliviar la tos y la irritación de garganta. Descanso y manejo del estrés. Dormir lo suficiente y evitar situaciones de estrés prolongado es clave para mantener un sistema inmunológico robusto. El cuerpo necesita tiempo y recursos para regenerarse y enfrentar posibles infecciones. Apoyo con suplementos específicos. Cuando las necesidades del cuerpo superan lo que puede aportar la dieta, los suplementos son una buena estrategia. Por supuesto no todos son igual de eficaces ni tienen la misma concentración. A continuación dos de los más sobresalientes en el mercado actual. Productos Mabofarma y Mabonatur:

Inmuno CD Forte es el único comprimido efervescente que combina VitC ViTD y Zinc. Diseñado para fortalecer el sistema inmunitario y proteger el organismo frente a agresiones externas tiene un refrescante sabor a naranja. Su potente fórmula combina 1000 mg de los tres componentes, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune y protegen las células del daño oxidativo.

Este producto está pensado para quienes buscan reforzar sus defensas, especialmente en momentos de mayor exposición a factores como la contaminación, el estrés o el tabaquismo. Es apto para personas con intolerancias alimentarias, ya que no contiene gluten.

Pro Beta Glucan es un suplemento líder, porque ha sido formulado con la mayor concentración de betaglucanos disponible en el mercado, no solo en España, sino también a nivel internacional. Este polisacárido natural, presente en hongos, levaduras, algas y cereales, está diseñado para reforzar el sistema inmunológico, cuidar la salud cardiovascular y contribuir al control del colesterol. Cada sobre ofrece 1275mg de beta-glucano, una dosis superior que ayuda a reducir el colesterol LDL, fortalecer las defensas y mejorar la salud intestinal gracias a su interacción con la microbiota. Es adecuado para personas mayores de 12 años y se consume fácilmente disolviendo un sobre al día en agua, con un agradable sabor a limón.

Acerca de MABONATUR

MABONATUR es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica de MABO-FARMA, el laboratorio farmacéutico español referente en el mercado, desde hace más de 27 años.

Debido a su experiencia como laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos, Mabonatur ofrece una exclusiva selección de productos absolutamente diferenciadores, con formulaciones optimizadas, muy avanzadas y los más altos porcentajes de principios activos, para que aporten la dosis terapéutica efectiva.