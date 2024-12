Repara Tu Deuda Abogados impulsa apoyo laboral en la Ley de Segunda Oportunidad contra la exclusión social

En un mundo donde la exclusión social sigue siendo una preocupación acuciante, Repara Tu Deuda Abogados, el despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, da un paso al frente con el lanzamiento de un innovador programa gratuito dirigido a personas en riesgo de exclusión social por deudas y dificultades para acceder al mercado laboral.

La exclusión social es una problemática que trasciende la pobreza económica, englobando también barreras sociales, laborales y políticas que dificultan la integración plena de miles de personas en la sociedad. En España, el desempleo se presenta como uno de los factores más determinantes de esta situación, afectando de manera desproporcionada a colectivos vulnerables que enfrentan enormes obstáculos para encontrar oportunidades laborales dignas.

Consciente de esta realidad, Repara tu Deuda Abogados ha diseñado un programa pionero que ofrece asesoramiento y gestión gratuita para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad a personas que puedan acreditar su situación de exclusión social. Este marco legal, una herramienta fundamental para la cancelación de deudas, brinda una segunda oportunidad a quienes, debido a circunstancias adversas, no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.

“Nuestro compromiso no solo es legal, sino también social. Queremos ser parte activa en la reintegración de estas personas en la economía y en la sociedad. Creemos firmemente que todo individuo merece una segunda oportunidad para construir un futuro mejor,” afirmó Alicia García, CEO de Repara Tu Deuda Abogados.

Un programa que transforma vidas

El nuevo programa de Repara Tu Deuda Abogados tiene como objetivo no solo aliviar la carga financiera de sus beneficiarios, sino también facilitar su reinserción laboral y social. El acceso al empleo es un pilar fundamental para garantizar la autonomía de las personas, y el despacho aboga por garantizar igualdad de oportunidades en el mercado laboral, especialmente para aquellos grupos que han sido históricamente marginados.

La exclusión social, tal como lo describen estudios recientes, no solo implica la falta de ingresos, sino también la carencia de redes de apoyo, formación adecuada y acceso a servicios básicos. Por ello, el programa también incluye asesoramiento integral en áreas como:

- Orientación sociolaboral para mejorar las oportunidades de empleo.

- Diagnóstico de empleabilidad y capacitación.

- Diseño de programas de formación adaptados a las necesidades del mercado laboral.

Impacto en la sociedad

La implementación de este programa no solo beneficia a los participantes, sino que también representa un impacto positivo en la economía y en la cohesión social. Integrar a más personas en el mercado laboral contribuye al desarrollo económico y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La Ley de Segunda Oportunidad, desde su aprobación en España, ha permitido que miles de personas puedan librarse de deudas impagables y comenzar de nuevo. Sin embargo, muchas aún desconocen sus beneficios o no cuentan con los recursos necesarios para iniciar el proceso. Con esta iniciativa gratuita, Repara Tu Deuda Abogados pretende eliminar esas barreras y acercar esta herramienta a quienes más la necesitan.

Elegibilidad y cómo participar

El programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que cumplan los requisitos legales de la Ley de Segunda Oportunidad y puedan acreditar su riesgo de exclusión social. Los interesados pueden contactar con Repara Tu Deuda Abogados a través de su página web (http://www.reparatudeuda.es) o llamar al 900 831 652 para recibir una evaluación gratuita de su caso.

Repara Tu Deuda Abogados reitera su compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades. Este programa no es solo un servicio legal, sino un esfuerzo colectivo por construir una sociedad más inclusiva, donde cada persona tenga la posibilidad de rehacer su vida y contribuir al desarrollo común.