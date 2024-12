Valencia apuesta por la sostenibilidad con la nueva iluminación de El Parotet

El Parotet, una de las esculturas más representativas de Valencia, ha renovado su sistema de iluminación como parte de un proyecto centrado en la sostenibilidad energética. Situado en la glorieta de Europa, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, este monumento diseñado por el artista valenciano Miquel Navarro se ha convertido en un ejemplo de eficiencia energética y modernización tecnológica, gracias al trabajo liderado por la empresa Asvitae.

El Parotet: un símbolo modernizado para Valencia Desde su inauguración en 2003, El Parotet ha sido un referente cultural y visual de la ciudad, simbolizando la unión entre naturaleza y urbanismo. No obstante, su antiguo sistema de iluminación se había quedado obsoleto, presentando altos costes de mantenimiento y un elevado consumo energético. Ante esta situación, Asvitae asumió el desafío de renovar completamente su alumbrado, transformándolo en un modelo de sostenibilidad y diseño lumínico.

Innovación tecnológica con luminarias LED El núcleo de este proyecto de renovación de alumbrado ha sido la incorporación de tecnología LED, reconocida por su eficiencia energética, larga durabilidad y capacidad para focalizar la luz. Antes de la renovación, el sistema requería 1.000 vatios para funcionar. Con la nueva iluminación, el consumo se ha reducido a tan solo 100 vatios, lo que supone una disminución del 90%.

Las luminarias LED instaladas no solo destacan por su bajo consumo, sino también por su capacidad de realzar los detalles arquitectónicos del monumento. Gracias a ángulos de apertura ajustados entre 10 y 20 grados, la luz se proyecta exclusivamente sobre el Parotet, evitando dispersión lumínica y maximizando su impacto visual.

Impacto transformador: sostenibilidad, eficiencia y calidad de vida La renovación del sistema de iluminación de El Parotet aporta beneficios económicos, sociales y ambientales. La optimización del consumo energético ha reducido significativamente los costes operativos, reforzando la sostenibilidad de los recursos municipales y mejorando la gestión de las finanzas públicas.

Además, la nueva iluminación realza la belleza del monumento e incrementa la seguridad en la glorieta de Europa durante la noche, mejorando la experiencia de residentes y turistas y aumentando su atractivo como espacio público destacado.

El compromiso ambiental queda reflejado en las luminarias LED, que, gracias a su mayor vida útil y menor consumo energético, reducen residuos y emisiones de CO₂. Esto refuerza los objetivos globales de sostenibilidad y consolida a Valencia como una ciudad comprometida con un futuro más verde y eficiente.

Un paso hacia un futuro sostenible “Este proyecto demuestra cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano para transformar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, explican desde Asvitae. Valencia continúa avanzando hacia un modelo de ciudad moderna y respetuosa con el medioambiente, reafirmando su liderazgo en iniciativas de eficiencia energética.

Con esta renovación, El Parotet se consolida no solo como un icono cultural, sino también como un símbolo del compromiso de Valencia con un futuro más verde y sostenible.