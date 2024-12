Schneider Electric se convierte en partner oficial en materia de sostenibilidad del Maratón de Boston presentado por Bank of America

La colaboración apoyará el objetivo de que la Boston Athletic Association sea líder del sector en sostenibilidad La Boston Athletic Association (B.A.A.) ha anunciado que Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, será socio oficial de sostenibilidad para todos los eventos de la B.A.A., incluido el emblemático maratón de Boston presentado por Bank of America, así como los Boston 5K, Boston 10K y Boston Half. A través de esta asociación, Schneider Electric colaborará con la B.A.A. en múltiples programas durante un periodo de seis años para apoyar el objetivo de la organización de ser líder en sostenibilidad en la industria del running.

"La sostenibilidad y el cuidado de las comunidades por las que nos movemos es fundamental para nuestra misión de promover un estilo de vida saludable", ha declarado Jack Fleming, Presidente y Consejero Delegado de la B.A.A. "Schneider Electric no es solo un líder en sostenibilidad y gestión de la energía, sino también una organización de categoría mundial con fuertes vínculos locales en Boston. Resulta natural unir fuerzas con Schneider Electric, que nos ayudará a alcanzar nuevas metas en el ámbito de la sostenibilidad".

La asociación permitirá a la B.A.A. calcular su huella de carbono, establecer un objetivo climático ambicioso y publicar informes anuales de sostenibilidad durante los próximos seis años, incluido su informe inaugural que se publicará en 2025. Schneider Electric también ayudará a la B.A.A. a aplicar las mejores prácticas en la gestión operativa, garantizando que el Maratón de Boston presentado por Bank of America y otros eventos de la B.A.A. se conviertan en referentes del deporte sostenible.

"Como miembro de la comunidad de Boston, estamos encantados de colaborar con la Boston Athletic Association como su partner oficial en temas de sostenibilidad. Esta asociación refleja nuestro compromiso compartido de impulsar un cambio positivo y promover la sostenibilidad a todos los niveles", declaró Aamir Paul, President of North America Operations de Schneider Electric. "Nos comprometemos a ayudar al Maratón de Boston y a los eventos que lo rodean a minimizar su huella medioambiental, a la vez que inspiramos a millones de participantes y espectadores a adoptar prácticas sostenibles".

La implicación de Schneider Electric con el B.A.A. va más allá del patrocinio del evento. La empresa está ayudando a transformar el Maratón de Boston presentado por Bank of America en uno de los maratones más sostenibles del mundo, a la vez que inspira tanto a los participantes como a los espectadores a correr hacia un futuro más eficiente. Desde la introducción de las «zonas de animación» de Schneider Electric hasta la promoción de iniciativas de voluntariado ecológico, la asociación está diseñada para dejar un impacto positivo y duradero en la comunidad.

El compromiso de Schneider Electric con la región de Boston se remonta a más de 130 años. Con su sede norteamericana en Boston y sus continuas colaboraciones con instituciones locales, Schneider Electric constituye una parte vital de los esfuerzos de la comunidad por liderar el avance hacia un futuro más sostenible. La empresa emplea a más de 2.200 personas en New England, con instalaciones en Boston, Foxborough y Andover. Las asociaciones comunitarias y académicas de Schneider Electric incluyen programas con la Universidad de Boston, Jimmy Fund Walk y Essex County Habitat for Humanity. Schneider Electric también ha sido reconocida recientemente como la empresa más sostenible del mundo por la revista TIME.

El B.A.A. ha trabajado con varios partners y agencias a lo largo de los años y ha ayudado a establecer una base de referencia de procedimientos y adquisiciones sostenibles como base fundamental. En 2024, el Maratón de Boston presentado por Bank of America logró una tasa de desviación de residuos del 58%, con 17,03 toneladas destinadas al reciclaje y 0,48 toneladas al compostaje. Las donaciones de ropa y materiales supusieron 18,38 toneladas, incluida la ropa desechada el día de la carrera, el calzado recogido por Sneakers 4 Good y la moqueta utilizada en la Exposición del Maratón de Boston de Bank of America. Más del 75% de los vendedores y proveedores se encuentran a menos de 160 km del Maratón de Boston.

El B.A.A. también forma parte del programa de responsabilidad social del Atletismo Mundial «Atletismo para un mundo mejor», que incluye una Estrategia de Sostenibilidad del Atletismo Mundial.

Acerca de la Boston Athletic Association (B.A.A.)

Fundada en 1887, la Asociación Atlética de Boston es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión promover un estilo de vida saludable a través del deporte, especialmente del atletismo. La B.A.A. gestiona el Maratón de Boston y apoya programas benéficos y juveniles durante todo el año. El impacto económico del Maratón de Boston 2024 presentado por Bank of America generó 509 millones de dólares en actividad económica, local y estatal. La 129ª edición del Maratón de Boston está programada para el lunes 21 de abril de 2025.

El Maratón de Boston forma parte de la Abbott World Marathon Majors, junto con los maratones internacionales de Tokio, Londres, Sydney, Berlín, Chicago y Nueva York. Para más información sobre la B.A.A., www.baa.org.