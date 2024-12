Distrito Estudio refuerza su compromiso solidario esta Navidad colaborando con asociaciones locales

Distrito Estudio cuenta con trece centros, localizados en Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (6) La cadena de boutiques deportivas Distrito Estudio lanza, por segundo año consecutivo, una iniciativa solidaria para estas fiestas navideñas. Durante el mes de diciembre, cada uno de sus centros colaborará con una asociación local para apoyar a quienes más lo necesitan, mediante la cesión de parte de los beneficios recaudados y la promoción de diversas campañas solidarias. La recaudación será entregada el día de Reyes, logrando que esta festividad sea especial para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Distrito Estudio estima que estas acciones podrán beneficiar a más de 1.000 personas y familias, además de contribuir al bienestar de animales rescatados. La cadena reafirma así su compromiso con los valores de empatía y solidaridad, que ya demostraron en campañas anteriores.

Las colaboraciones puestas en marcha por Distrito Estudio en cada ciudad son:

Distrito 362 Vigo (Rosalía y Plaza América): Trabajará con el Banco de Alimentos de Vigo, promoviendo la recogida de productos no perecederos, entre el 5 y el 16 de diciembre. Los artículos se entregarán a colectivos en exclusión social o con bajos recursos económicos.

Distrito 360 Pontevedra : Colaborará con el Banco de Alimentos de Pontevedra con una campaña activa entre el 5 y el 16 de diciembre para recoger alimentos destinados a familias de la región.

Distrito 480 Bilbao : Unirá esfuerzos con el Banco de Alimentos de Bizkaia, promoviendo la recogida de productos no perecederos entre el 5 y el 19 de diciembre.

Distrito 080 Barcelona : Apoyará a la asociación Adopta Pequeños Saltamontes, dedicada al rescate de animales, recogiendo comida en lata, piensos, juguetes, arneses, correas, camas y otros suministros, entre los días 5 y el 21 de diciembre.

Distrito By New Balance Valencia : Colaborará con Aspanión, la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, recaudando del 17 al 19 de diciembre juguetes nuevos para pequeños en tratamientos oncológicos.

Distrito Madrid 280, (los seis centros): Apoyarán el proyecto solidario Juntos con Ilusión, recaudando fondos para la compra de regalos destinados a los pacientes de la planta de Hemato-Oncología del Hospital La Paz, canalizando sus aportaciones mediante transferencias bancarias o Bizum. Todos los interesados pueden colaborar llevando alimentos, juguetes o artículos específicos según la campaña de su ciudad al centro más cercano. Además, en el caso de Madrid, se habilitarán vías digitales para realizar donaciones económicas de forma ágil y segura.

Con esta iniciativa, Distrito Estudio demuestra que el espíritu navideño puede ir mucho más allá de la decoración y las celebraciones, convirtiéndose en una oportunidad para generar un impacto positivo y significativo en la sociedad.

Más información sobre Distrito Estudio

Distrito Estudio es una joven cadena originaria de Vigo, donde surge de la experiencia de Ernesto Rojas. En esta primera fase del proyecto, Rojas viajó a California, meca del fitness, buscando y analizando las últimas tendencias del mercado. Meses después (2015), inaugura en Vigo el primer centro de la compañía y se incorpora como socio Brais González, especialista en recuperación funcional y biomecánica. En enero de 2020 se une al proyecto el tercero de sus socios, David Estébanez, con una larga trayectoria en el desarrollo de cadenas deportivas. Juntos abordan la expansión de la cadena.

En la actualidad, la compañía cuenta con trece centros, localizados en Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (6), y una nueva apertura que ya preparara. La compañía es además la única cadena de centros oficiales de la marca internacional New Balance a nivel internacional.

La cadena de gimnasios sesiones de una hora de duración desde las 7:00 h de la mañana a las 22:00 h. Su método se basa en clases personalizadas con entrenamientos muy variados para satisfacer las necesidades de todo tipo de público.

Este hecho ha convertido a la cadena en un espacio deportivo perfecto para todo tipo de público, -en concreto, el 50% de los clientes de la compañía son mujeres y, con un rango de edad entre los 20 y 65 años-.

Cada uno de los usuarios cuenta con el asesoramiento profesional de un coach que en una entrevista personal analiza los objetivos y las cualidades físicas del cliente para introducirle en la comunidad Distrito, involucrándole de lleno en la actividad del centro y motivándole para alcanzar sus metas.