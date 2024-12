GSD Vallecas celebra sus primeros treinta años educando en valores

El 18 de diciembre, con multitud de actividades intergeneracionales e interculturales. Para finalizar la celebración del aniversario, 900 niños y niñas de Primaria, Secundaria e Infantil compusieron el logo de GSD, con sus diferentes colores, abrazándolo entre todos y dejando una maravillosa foto para el recuerdo del aniversario En el curso 1994-1995, el entonces alcalde de Madrid, Jose María Álvarez del Manzano, inauguraba el Colegio GSD Vallecas el mismo día que se colocaba la primera piedra de la sede de la Asamblea de Madrid, a escasos 500 metros del centro.

En 2024, el trigésimo cumpleaños del centro se está escenificando en este curso. Concretamente, se eligió el día 18 de diciembre, una fecha ya próxima a las Navidades, para hacer visible el aniversario en los momentos más entrañables del año.

Con motivo de la celebración de este día tan especial, no hubo clase, proponiéndose, en lugar del horario lectivo, actividades lúdicas. Profesores, alumnos y familias compartían una jornada muy especial, celebrando el éxito de un proyecto que nació modesto, como Vallecas, donde presta servicio desde hace tres décadas, pero también dinámico y fuerte, como este populoso barrio madrileño.

Vallecas ha ido cambiando a lo largo de los años, pero sigue siendo un barrio obrero, en el que las familias buscan un colegio para sus hijos que les abra las puertas a un mundo global. "Nuestro objetivo es acercar la educación al máximo de alumnos en las mismas condiciones de las que gozan otros en otras zonas más privilegiadas de Madrid", explica la actual directora del centro, Saturnina López, quien además, considera que la acción educativa de GSD ha contribuido también, decisivamente, al cambio experimentado por Vallecas.

Según la directora, lo que hace diferente a GSD Vallecas es su mentalidad y filosofía. "Somos un grupo de personas de mente abierta. Entendemos que la diversidad forma parte de la naturaleza humana y de la sociedad en la que vivimos y estamos abiertos a los cambios y a la necesaria adaptación a las nuevas situaciones", señala. En el centro de todas las acciones de GSD Vallecas está el alumno. Con ese foco, y con una política aperturista y de transparencia, el centro promueve la interacción de la comunidad educativa con el objetivo de formar integralmente a personas con valores.

Si hay algo que caracteriza a GSD Vallecas es el sentimiento de pertenencia que genera en la comunidad educativa. "Todos somos partícipes de todos los proyectos, que se viven con una gran ilusión. Hay una gran implicación. Esta forma de educar se mantiene desde los orígenes de GSD. Los nuevos compañeros que se incorporan, absorben estos valores. Y no hay diferencias entre unos y otros. El sentimiento de pertenencia, que se traslada día a día, también lo tienen las familias. Familias y colegio caminan de la mano, con una cultura de puertas abiertas. La mayoría de los alumnos empiezan siendo bebes y se marchan, jóvenes formados. Y, a lo largo de toda su trayectoria, se sienten en el colegio como su casa", explica la directora.

GSD Vallecas comenzó como una institución educativa de vanguardia, en 1994. 30 años después, lo sigue siendo. Además de ese fuerte sentimiento de pertenencia, los resultados académicos avalan al centro, con la nota media más alta del distrito en la EVAU, superior a 7, y con un nivel de titulación de alumnos superior al 90%. "Luchamos por todos los alumnos, no sólo se presentan aquellos que estamos seguros de que van a aprobar", añade Saturnina. Más de un 98% de alumnos aprueba la EVaU.

Miriam Triviño, enfermera en el Hospital La Paz, fue alumna de GSD Vallecas. "Lo más importante que he aprendido en GSD Vallecas es a trabajar en equipo. Esos valores me sirven ahora para el mejor desempeño de mi puesto de trabajo", contaba ayer. Otro exalumno, Alvaro Macarro, afirmaba que su experiencia en GSD Vallecas le transmitió valores como "la amistad y la cultura del esfuerzo". Para Alex Carrillo, alumno de GSD que ha terminado Matemáticas y que ahora estudia un máster, GSD Vallecas es "una gran familia de la que me llevo amigos para toda la vida", con profesores que "se preocupan realmente por ti".

Pilar Sánchez, también matemática, y actual profesora de Secundaria y Bachillerato en GSD Vallecas, decidió quedarse en GSD por muchas razones. "La educación es diferente. Somos una familia grande. Todos nos implicamos. La convivencia no tiene nada que ver con la que hay en otros centros. Es un valor añadido con el que cuenta toda la comunidad GSD. Por eso decidí emprender mi vocación por la enseñanza aquí", afirmaba la profesora.

Muchas actividades

"Hemos planteado un día en el que el profesorado ha conecta con los alumnos contándoles qué es GSD y cómo surgió. Los alumnos también han visto un video que describe los orígenes de la cooperativa, transmitiendo la ilusión y el sentimiento de pertenencia a GSD que nos une a todos. El objetivo es mostrar cómo, dando pasos firmes, hemos fortalecido la cooperativa en todos estos años. Muchos de los que hoy formamos parte de GSD Vallecas no lo vimos nacer. Sin embargo, sabemos bien que es el referente de todo lo que ha venido después", considera la directora.

Las actividades del aniversario se diseñaron a principio de curso, integrando al club deportivo, al centro de artes y cultura, del colegio. Por lo tanto, han sido muchas las maneras de celebrar el aniversario. Con el KAHOOT GSD HISTORY, con preguntas preparadas por alumnos de bachillerato junto a otras que ha aportado el claustro de profesores, se daba el pistoletazo de salida a la jornada.

A lo largo de todo el día hubo sucesivos concursos y juegos deportivos, en los que se ha buscado la realización de juegos lúdicos, cooperativos y tradicionales, lejos de los deportes típicos y competitivos, emulando con ello el espíritu cooperativo que daba lugar a GSD Vallecas, primer colegio de esta cooperativa que hoy es la más grande de España dedicada a la educación. "Los alumnos se han divertido jugando con compañeros y profesores, en este día para compartir", señalaba ayer la directora.

Asimismo, el departamento de Matemáticas preparó una original yincana, en la que participaron todos los cursos del colegio. No faltaron las actividades destinadas a estimular la creatividad de los alumnos, uno de los grandes valores GSD, con una actividad de MARCA PÁGINAS, en recuerdo del 30 aniversario, que cada alumno ha intercambiado con otro, para conservarlo como recuerdo de este día.

Otra de las propuestas más originales fue la del MURO LADRILLOS "MI RECUERDO", en la que participaron alumnos de para 3º, 4º de la ESO y de Bachillerato. Todos ellos escribieron en un folio, ladrillo por una cara, "Mi recuerdo", con una anécdota que les ha marcado a lo largo de sus años en el colegio. Doblado por la mitad, se pegó en una pared de papel continuo, generando así un muro de recuerdos. Los ladrillos se pueden abrir y se pueden leer diferentes recuerdos de todos los alumnos y su paso por GSD.

Además, y de la misma manera buscando el sentido de cooperación, el departamento de Lengua coordinó una actividad de cuentacuentos para que los alumnos de Bachillerato preparasen cuentos para contárselos a los alumnos de Primaria y Educación Infantil.

También se representó una obra en la que el grupo de teatro del colegio interactuó con el resto de alumnos que había como público, incluso, improvisando.

Y, por último, se diseñó un JUEGO DE LA OCA GSDV, un tablero de la OCA personalizado con temática GSD, con unas reglas divertidas, pero reproduciendo la dinámica del tradicional juego de mesa, que los niños utilizaron en clase.

Para finalizar la celebración del aniversario, 900 niños y niñas de Primaria, Secundaria e infantil compusieron primero el logo de GSD, para rodearlo después, dejando una maravillosa foto para el recuerdo de este día. Por último, se entregaron los premios de los diferentes concursos artísticos convocados para subrayar la efeméride, de fotografía, dibujo, pintura y escultura, orientados hacia la comunidad educativa GSD.